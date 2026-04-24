Cel mai rapid, cel mai ușor, din toate timpurile.

adidas lansează primul pantof de alergare sub 100 de grame: Adizero Adios Pro Evo 3



adidas lansează Adizero Adios Pro Evo 3, cel mai ușor și rapid pantof de competiție creat vreodată de brand. Modelul marchează începutul unei noi ere în inovația „supershoes' și va debuta în acest weekend, la Londra, fiind purtat de cei mai rapizi atleți adidas.

Continuând tradiția performanțelor care au stabilit recorduri, Adizero Adios Pro Evo 3 reprezintă un salt radical înainte. Dezvoltat pe baza unui obiectiv ambițios – crearea primului pantof de competiție adidas sub 100 de grame – Evo 3 redefinește limitele posibilului în alergarea de anduranță.

„Obiectivul nostru a fost să ajungem la un număr din două cifre pe cântar, dar cu performanțe mai bune decât am obținut vreodată' – Stephan Scholten, VP Product, adidas.

În vârful gamei Adizero – una dintre cele mai premiate serii de pantofi de alergare la nivel global – Evo 3 introduce o serie de inovații majore, concepute pentru a maximiza viteza și eficiența:

Spumă Lightstrike Pro Evo de nouă generație – cea mai ușoară și mai reactivă spumă creată vreodată de adidas, cu greutate redusă cu aproape 50% față de versiunile anterioare. Cu o înălțime de 39 mm, maximizează amortizarea, propulsia și returul de energie la fiecare pas.

Tehnologia ENERGYRIM – un sistem revoluționar integrat cu carbon, care susține volumul maxim de spumă Lightstrike Pro Evo și oferă rigiditate calibrată pentru stabilitate. Această combinație redefinește modul în care sunt generate energia, propulsia și eficiența într-un pantof de competiție.

Parte superioară ultra-ușoară și detalii de precizie – inspirat din tehnologiile folosite în pânzele de kitesurfing, designul oferă o senzație extrem de ușoară, cu susținere precisă. Fiecare element, de la șireturi la cusături, a fost optimizat pentru câștiguri marginale care fac diferența în ziua cursei.

Talpă exterioară cu eficiență sporită – include cauciuc Continental™ plasat strategic în zona antepiciorului pentru aderență sigură la viteze mari, fără a compromite greutatea.

Patrick Nava, GM Running la adidas, declară: „Crearea modelului Adizero Adios Pro Evo 3 ne-a obligat să gândim diferit încă de la început. Nu ne-am limitat la a îmbunătăți ce realizasem deja, ci am vrut să vedem cât de departe putem merge. Am trecut prin peste o duzină de versiuni, colaborând îndeaproape cu atleții noștri și testând produsul atât în laboratoarele din Herzogenaurach, cât și în cantonamentele de altitudine din Kenya și Etiopia. La acest nivel, fiecare detaliu contează – am măsurat totul până la nivel de nanogram. A fost un proces lung, dar rezultatul schimbă cu adevărat percepția asupra unui pantof de competiție.'

Designul continuă linia modelului anterior, Adizero Adios Pro Evo 2, cu un aspect minimalist alb, accentuat de cele trei dungi negre și de o talpă din zona călcâiului cu finisaj tip 'oglindă' , care evidențiază tehnologia Energy Rim.

În completarea pantofului, atleții de elită care vor concura începând cu Londra vor purta cel mai nou echipament de competiție adidas, bazat pe tehnologiile Techfit+ și Climacool+. Gama include un set din două piese (pantaloni scurți și maiou) sau costumul Techfit+ endurance – un sistem complet integrat pentru ziua cursei, conceput pentru susținere direcționată și ventilație optimă în condiții dificile. Testele arată că acest costum poate îmbunătăți eficiența alergării cu până la 1%. Atleți precum Sebastian Sawe și Tigist Assefa sunt așteptați să opteze pentru varianta cu pantaloni scurți și maiou, în timp ce Yomif Kejelcha și Amos Kipruto vor concura în costumul complet.

Modelul va fi lansat într-o ediție extrem de limitată, iar alergătorii interesați se pot înscrie începând cu 23 aprilie pentru șansa de a achiziționa o pereche. Lansarea inițială va avea loc pe 25 aprilie, urmând ca o disponibilitate mai largă să vină în sezonul de maratoane din toamnă. Pentru mai multe informații: https://www.adidas.ro/alergare-incaltaminte.

*Greutatea medie de 97 g este calculată pentru mărimea de probăEU 42 2/3.

