Herbalife a lansat H24 Creatine+, pentru performanță sportivă, claritate mintală și energie zilnică

Herbalife a lansat H24 Creatine+, un supliment inovator conceput pentru a susține nu doar performanța fizică, ci și claritatea mentală și nivelul optim de energie zilnică.

Creatina este cunoscută în principal pentru rolul său în dezvoltarea musculară, însă aproximativ 5% din cantitatea totală din organism este stocată la nivel cerebral, unde contribuie la metabolismul energetic al neuronilor.

„Creatina ajută la refacerea rapidă a ATP-ului, principala «monedă de energie» a celulelor, inclusiv la nivel neuronal. Practic, acționează ca un buffer de energie: ajută creierul să aibă energie constantă, mai ales în perioade solicitante. Nu oferă un efect stimulant imediat, dar poate susține energia celulară a creierului și poate contribui la îmbunătățirea memoriei, gândirii și la reducerea oboselii mentale sau a «brain fog»-ului în condiții de stres sau lipsă de somn', afirmă Dr. Vasile Osean, membru în Comitetul Consultativ în Nutriție al Herbalife și medic coordonator în cadrul Federației Române de Canotaj.

Formulă vegană, cu calciu și vitaminele B6 și B12

Majoritatea studiilor indică o doză de 3 g de creatină pe zi pentru menținerea nivelurilor optime în organism, considerată sigură și eficientă pentru utilizare pe termen lung. H24 Creatine+ respectă aceste recomandări, oferind 3 g de creatină per porție.

Formula este completată de vitaminele B6 și B12, implicate în metabolismul energetic, și de calciu, esențial pentru funcția musculară. Produsul este, de asemenea, vegan, adresându-se persoanelor care nu obțin suficientă creatină din alimentație.

Pe fondul interesului tot mai crescut pentru sănătatea cognitivă și longevitate, creatina începe să fie privită ca un supliment de bază, cu beneficii extinse dincolo de performanța sportivă.

„Consumatorii sunt mai informați, citesc studii, înțeleg mecanismele din spatele produselor și caută beneficii reale, pe termen lung. Creatina este un ingredient studiat de decenii, care își dovedește relevanța atât pentru performanța fizică, cât și pentru susținerea energiei zilnice și a sănătății cognitive. Cu H24 Creatine+ ne adresăm unui public mult mai larg: persoane active, profesioniști și oameni interesați de un proces de îmbătrânire sănătoasă', declară Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife România.

Susține sănătatea femeilor, inclusiv după menopauză

Menopauza aduce schimbări fiziologice semnificative, inclusiv scăderea masei musculare, reducerea forței și modificări metabolice. În acest context, creatina devine un aliat important.

Suplimentarea cu creatină poate contribui la menținerea masei musculare și la reglarea glicogenului, susținând astfel stabilitatea metabolică. De asemenea, ajută la menținerea energiei zilnice, atât fizice, cât și mentale, și poate reduce stresul oxidativ, fără creșteri semnificative în greutate.

„Creatina este produsă natural de organism, însă odată cu înaintarea în vârstă producția scade. La menopauză, reducerea nivelului de estrogen accelerează pierderea musculară și afectează metabolismul energetic, ceea ce face ca necesarul de creatină să nu mai fie acoperit fără suplimentare', explică Dr. Vasile Osean.

H24 Creatine+ integrează aceste beneficii într-o formulă modernă, adaptată stilului de viață actual, oferind un suport complet pentru energie, performanță și sănătate pe termen lung.

Foto: Herbalife

