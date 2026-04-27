Gestul contează: Bradley Cooper i-a făcut lui Gigi Hadid un cadou impresionant, cu semnificație specială, de ziua ei de naștere

Ziua de naștere a lui Gigi Hadid, pe care aceasta a celebrat-o pe 23 aprilie, a venit cu nenumărate cadouri speciale pentru supermodelul care tocmai a împlinit 31 de ani. Însă poate cel mai semnificativ dintre acestea a venit din partea partenerului său de viață, actorul Bradley Cooper, în vârstă de 51 de ani.

Mai exact, vedeta a fost de-a dreptul impresionată de gestul făcut de partenerul ei – suficient cât să posteze pe contul său de Instagram, în secțiunea de stories, spectaculosul cadou. Nu îți imagina că este vorba despre ceva exorbitant de scump ca să o atingă pe Hadid – tot ce a fost nevoie a fost un buchet de flori bine alese și frumos asortate, pe care aceasta le-a poziționat strategic pe masa din sufragerie.

Ce e drept, aranjamentul era unul cu adevărat splendid, un buchet masiv de flori albe, galbene, roz și roșii, iar ca dovadă că Gigi Hadid a apreciat din plin gestul, aceasta a și scris „bărbatul meu, totuși”, pe imaginea cu ajutorul căreia a imortalizat efemerul cadou.

Iar asta într-un șir de postări în care supermodelul a ținut să le arate urmăritorilor săi și alte buchete primite de la apropiați sau colaboratori.

Este cea de-a treia zi de naștere pe care Gigi Hadid o celebrează în cuplu, dat fiind că ea și actorul Bradley Cooper sunt într-o relație de la finalul anului 2023, atunci când s-au cunoscut la o petrecere de copii la care fiicele lor erau invitate. Hadid are o fetiță din relația sa cu muzicianul Zayn Malik, în vreme ce Cooper are, la rândul său, o fiică din relația de durată pe care a avut-o cu un alt supermodel, Irina Shayk.

Cu un an în urmă, ziua de naștere a lui Gigi Hadid a fost celebrată de cei doi cu o ieșire în oraș, în New York, moment în care supermodelul a atras atenția mai cu seamă pentru faptul că purta un inel din aur pe marginea căruia fanii au speculat o potențială logodnă cu actorul. Zvonul nu s-a confirmat, însă. Ce știm este că cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună la finalul lui 2023, atunci când au mers la cină în New York, dar Hadid a comentat și a confirmat mult mai târziu relația.

Aceasta a povestit într-un interviu pentru Vogue despre ce își dorește de la o relație sentimentală.

„Ajungi într-un punct la care să știi ce vrei și ce meriți într-o relație este esențial. (…) Și apoi trebuie să găsești pe cineva care a ajuns într-un punct în viața sa în care știe ce vrea și ce merită. Și amândoi munciți separat să ajungeți să fiți împreună și să fiți cei mai buni parteneri care puteți fi.”

Mai mult, în cadrul aceluiași interviu Gigi Hadid a subliniat un alt aspect legat de relația sa, și anume faptul că are deosebit de mult respect pentru Cooper ca profesionist și creativ. Actor de film și teatru, regizor și producător, Bradley Cooper este unul dintre cei mai aclamați realizatori din industrie, câștigând de-a lungul carierei sale numeroase premii (printre care BAFTA și Grammy), dar fiind și nominalizat pentru numeroase altele (la premiile Academiei Americane de Film, la Globurile de Aur, chiar și la Tony, premiile care recompensează excelența în teatru).

„Îmi oferă atât de mult”, spunea Gigi Hadid, „încurajare și pur și simplu încredere. Faptul că oameni pe care îi admiri te încurajează poate să îți dea foarte multă încredere în tine. De pildă, care ar putea fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă aș încerca să obțin un rol?”.

Hadid nu s-a aventurat, momentan, prea departe în domeniul actoriei, deși a apărut în videoclipuri și într-un scurtmetraj, spre deosebire de sora sa, Bella Hadid, care a bifat deja un rol în seria de succes de la Hulu, Ramy, ca apoi să apară în proiectul FX The Beauty.

