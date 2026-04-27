Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț, Alexandru Ciucu, la aproape un an și jumătate de la divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată…”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025.

Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Alina Sorescu, care va împlini în curând 40 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. Artista a făcut recent unele declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei soț, Alexandru Ciucu.

„Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată. Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că momentan se concentrează pe viața profesională și creșterea celor două fetițe și nu ia în calcul o relație amoroasă.

„Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd. (…) a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce urmează pentru Alina Sorescu după divorț

Prezentă în platoul emisiunii SpynewsTV, cântăreața a vorbit deschis despre relația complicată pe care a avut-o cu Alexandru Ciucu în ultimul an. După o perioadă marcată de conflicte, acuzații reciproce și declarații dure, lucrurile par să se îndrepte spre o etapă mai calmă.

Alina Sorescu a subliniat că prioritățile sale sunt, în acest moment, propria liniște, fetițele sale și cariera muzicală, lăsând de înțeles că nu își mai dorește să fie prinsă în dispute publice.

„Cert e că eu vreau ca tot ce a fost rău în viața mea vreodată să rămână în trecut și să mă concentrez pe mine, pe fetițe, pe activitatea mea muzicală, pentru că de vorbit, s-a vorbit”, a declarat artista.

Cu câteva luni în urmă, Alina Sorescu a participat la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului, dedicat Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. Cu acea ocazie, artista a făcut dezvăluiri tulburătoare despre perioada petrecută alături de fostul soț, descriind o relație marcată de abuz emoțional și traume profunde.

„Am trăit în abuz emoțional timp de 12 ani. O situație din care nu credeam că voi mai putea ieși vreodată. Mă umilea, mă amenința că dacă nu-i urmez indicațiile totul se va termina (…) Nu a fost implicat în creșterea fetelor, ba dimpotrivă, a devenit din ce în ce mai agresiv și verbal, și emoțional, și, din păcate, în prezența fetelor”, a spus Alina Sorescu în cadrul evenimentului.

Declarațiile au stârnit un val de reacții și au readus în atenția publicului conflictul dintre cei doi foști soți.

