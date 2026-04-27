Cum să asortezi mobila din living cu cea din bucătărie?

Dacă ai în plan să-ți amenajezi locuința, probabil știi că coerența este importantă pentru a crea un ambient uniform.

  de  ELLE
Dacă ai în plan să-ți amenajezi locuința, probabil știi că coerența este importantă pentru a crea un ambient uniform. Iar dacă ai un living open space, atunci lucrurile devin interesante. În astfel de proiecte este important ca mobila inclusă în zona de bucătărie să comunice cu cea din living, prin culoare, stil sau finisaje. Aici e nevoie de piese accent, care să asigure tranziția de la zona de servire a mesei la cea de relaxare. O masa de cafea bine aleasă poate face acest lucru natural.

Ce înseamnă mobilă asortată în living și bucătărie

Într-un decor aerisit și coerent nu ar trebui să se pună accent pe asortare perfectă între piesele din living și cele din bucătărie.  Armonia vizuală ar trebui să se bazeze pe culori și pe stiluri complementare.  Spațiul open space este unul ofertant, pentru că aici privirea circulă liber. Un design uniform se poate crea când canapeaua colțar, masa de cafea și zona de gătit trebuie se completează prin stil și cromatică.

În acest caz corect presupune alegerea unor culori care se regăsesc în ambele zone. Dacă pentru bucătărie alegi fronturi mate în nuanțe de gri sau bej, în living poți include aceleași tonuri pentru tapițere. Poți alege din oferta de colțare extensibile modele moderne care se evidențiază prin texturi interesante și materiale premium. Pe acest segment există diversitate, deci alegerea nu ar trebui să fie dificilă. 

Tranziția între cele două zone poate fi făcută de o masă de cafea modernă. Aceasta ar putea ave finisaje similare cu blatul bucătăriei sau cu masa de dining. Prin aceste detalii comune se realizează un ambient relaxant. Proporțiile să fie echilibrate atât în zona de relaxare, cât și în bucătărie. Piesele alese nu ar trebui să aglomereze încăperea, dar nici să ofere senzația de gol.

Ce culori să alegi pentru amenajări moderne

Dacă îți dorești echilibru vizual, dar și identitate ar trebui să te gândești cu atenție ce culori folosești. Un decor modern poate fi ușor definit cu ajutorul contrastelor. În cazul încăperilor cu pereți vopsiți alb sau în pasteluri deschise, se pot alege colțare culori închise, puternice, care atrag și care accentuează aerul modern. Albastru, verde, gri petrol sunt soluții interesante, care pot fi completate pe zona de bucatarie de texturi subtile. Un blat cu finisaje marmorate, cu detalii ce includ culori ce din zona de living va completa frumos decorul. 

Masa de cafea este piesa care face legatura estetica. Poate fi ales un model care completează cromatic pereții. Iar când aceștia sunt albi, un model cu blat alb este soluția care asigură că ambientul este premium.

Când există coerență între living și bucătărie, locuința pare mai prietenoasă, iar utilizarea fiecărei zone devine mereu plăcută.

Foto: stock.adobe.com

