Alexandra Stan, confesiuni sincere despre sarcină. Prin ce momente au trecut artista și iubitul ei: „Am crezut că există posibilitatea să o pierdem pe Eva”

Alexandra Stan a făcut noi confesiuni despre sarcină. Artista și partenerul ei, toboșarul Ștefan Oprea, se pregătesc de momentul în care fetița lor, pe care au ales să o cheme Eva, va veni pe lume.

Alexandra Stan, declarații sincere despre sarcină

În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, se pregătesc de un nou capitol în viața lor și sunt extrem de entuziasmați. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ceea ce a experimentat în perioada sarcinii. Recent, Alexandra Stan a făcut noi confesiuni despre clipele mai puțin plăcute cu care s-a confruntat după ce a aflat că va avea un copil. Artista a trecut cu bine peste aceste obstacole și se gândește cu emoție la clipa în care își va strânge în brațe fetița.

„Din Decembrie până în prezent!

De acolo până aici! Pare că a fost un drum lung, dar plin de lecții noi! 22 de săptămâni pline de emoție, fericire, recunoștință, suferință, frică de nou, dar multă multă iubire și speranță!

1. Prima ecografie a Evei. Nu pot descrie sentimentul! E unic în lumea asta!

Alături de noi încă din prima clipă a fost minunata noastră dr @dr.ioanadragan la @lyv.womenshealth

2, 3, 4, 5 primele poze cu ceea ce urma să fie burtica mea, și cu ceea ce încă era corpul meu!

6, 7, 8, 9, 10, 11 cele mai emoționante și stresante săptămâni din viața noastră. Am crezut că există posibilitatea să o pierdem pe Eva și nu am simțit niciodată asemenea suferință și neputință. In the same time, the most humbling experience!

12, 13, 14 we wrote #forEva cea mai frumoasă piesă a noastră, alături de oameni talentați și uite așa speranța a reapărut în viața noastră.

15, 16 iată-mă aici, shining again, feeling like the best of myself: Alexandra Stan și soon to be Eva’s mom!

Alături din nou de eroina noastră!

A fost greu la început, but we made it through here! And there’s nothing that can stop us now!

We are foreva grateful for what God gave us to live! Știm că El ne iubește mult!!!”

Alexandra Stan, despre problemele cu sarcina

Alexandra Stan are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri în care a făcut mai multe dezvăluiri despre sarcină.

„Sarcina mea, acum, este o sarcină foarte bună și decurge foarte bine. Dar nu a fost așa de la început. Motivul pentru care acum mă simt bine și totul e bine, am ajuns să fac 5 luni, este doamna doctor Ioana Drăgan. Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări. După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mare, devenise de 5-6 centimetri diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de 3 feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită. Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape 2 luni, ceea ce a fost foarte traumatizant pentru mine și psihic și fizic, dar sunt foarte bine acum”, a povestit artista.

În ceea ce privește momentul venirii pe lume a fetiței sale, Alexandra Stan a precizat că aceasta este așteptată la finalul lunii august.

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar, poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă”, a mai transmis ea.

Cum a ales Alexandra Stan numele Eva pentru fiica ei

Alexandra Stan a vorbit și despre cum a ales, împreună cu partenerul ei, numele Eva pentru fetița lor.

„A fost o decizie foarte simplă și a venit din suflet și de la sine, ca toate lucrurile astea, care sunt frumoase în viață și de lungă durată (…) Căutam o grămadă de nume și nimic nu mi se părea wow și în momentele acelea de groază și de suferință pe care le-am trăit, când am avut practic frică pentru faptul că eram într-o situație riscantă cu sarcina, atunci am zis că eu trebuie să fac o schimbare și ca să vă zic exact cine m-a inspirat, a fost mama lui Ștefan, pentru că în momentele acelea pe care le-a trăit de groază, de panică, că nu o să pot să țin sarcina (…) Am avut un dicționar, care se numește Dicționarul tuturor bolilor (…) Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor și am zis că ăsta este”, a spus Alexandra Stan, pe Instagram.

