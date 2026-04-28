De ce slăbitul devine tot mai dificil după 35 de ani și ce poți face ca să te menții 

Pentru multe persoane, lupta cu kilogramele în plus nu mai este doar o chestiune de estetică, ci una care ține de starea generală de sănătate și de calitatea vieții. Dacă în trecut câteva zile de atenție la alimentație sau o perioadă mai activă erau suficiente pentru a reveni la forma dorită, după 35-40 de ani lucrurile încep să se schimbe vizibil.

Organismul nu mai reacționează la fel, iar rezultatele apar mai greu. În acest context, tot mai multe persoane caută soluții care să le ajute să gestioneze greutatea într-un mod echilibrat, fără extreme și fără efecte adverse.

Un fenomen tot mai frecvent în societatea modernă

Creșterea în greutate nu mai este o problemă izolată. Stilul de viață actual favorizează acumularea kilogramelor în plus, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe termen lung.

Programul încărcat, mesele neregulate, consumul crescut de alimente procesate și lipsa mișcării contribuie la dezechilibre metabolice. În plus, stresul constant influențează direct comportamentul alimentar, determinând consumul de alimente bogate în calorii, în special în perioadele de oboseală sau tensiune emoțională.

La acestea se adaugă și factorii hormonali, care pot influența modul în care organismul stochează grăsimea, mai ales în cazul femeilor după vârsta de 35 de ani.

De ce nu mai funcționează dietele ca înainte

Una dintre cele mai frecvente frustrări este faptul că metodele care funcționau în trecut nu mai dau rezultate. Explicația este legată de adaptarea organismului și de modificările naturale care apar odată cu înaintarea în vârstă.

Rata metabolică bazală scade treptat, ceea ce înseamnă că organismul arde mai puține calorii în repaus. În același timp, masa musculară se reduce, iar acest lucru contribuie la încetinirea metabolismului.

Dietele restrictive, de tipul celor foarte hipocalorice, pot avea efecte pe termen scurt, însă pe termen lung pot duce la dezechilibre. Organismul intră într-un mecanism de conservare și începe să stocheze mai ușor grăsime, anticipând perioadele de restricție.

Rolul metabolismului în controlul greutății

Metabolismul este un sistem complex de procese biochimice care transformă alimentele în energie. Atunci când acest sistem funcționează optim, organismul reușește să mențină un echilibru între aportul și consumul de energie.

În schimb, un metabolism încetinit poate duce la:

  • acumularea kilogramelor în plus chiar și în condițiile unui aport alimentar moderat;
  • senzația constantă de oboseală;
  • dificultăți în menținerea unui stil de viață activ;
  • tendința de a consuma alimente bogate în zahăr sau grăsimi pentru a compensa lipsa de energie.

Din acest motiv, abordările moderne nu mai vizează doar reducerea aportului caloric, ci și susținerea metabolismului și a echilibrului intern.

Controlul apetitului – o provocare reală

Un alt factor important în gestionarea greutății este controlul apetitului. Pofta de mâncare nu este determinată doar de foame, ci și de factori emoționali, hormonali și comportamentali.

Mâncatul pe fond de stres sau oboseală este o realitate pentru multe persoane. În aceste situații, organismul nu are neapărat nevoie de energie, dar reacționează la nivel psihologic, ceea ce face dificilă menținerea unui regim alimentar echilibrat.

De aceea, soluțiile moderne includ și componente care ajută la inducerea senzației de sațietate și la reducerea aportului alimentar fără senzația de privare.

Sprijinul suplimentelor alimentare în procesul de slăbire

În contextul unui stil de viață aglomerat, suplimentele alimentare pot deveni un aliat util în procesul de control al greutății. Este important însă de menționat că acestea nu înlocuiesc o alimentație echilibrată sau mișcarea, ci vin în completarea acestora.

Formulele moderne sunt concepute pentru a acționa pe mai multe planuri:

  • susținerea metabolismului;
  • controlul apetitului;
  • reducerea absorbției grăsimilor;
  • menținerea nivelului de energie.

Un astfel de produs este Kiloslim Gold, disponibil în farmaciile Catena, care integrează aceste direcții într-o formulă adaptată nevoilor actuale.

Cum acționează Kiloslim Gold în organism

Kiloslim Gold este conceput pentru a susține procesul de slăbire printr-o abordare complexă, care ține cont de mecanismele implicate în acumularea kilogramelor în plus. Un rol central în această formulă îl are Glucomannanul, un ingredient natural recunoscut pentru efectele sale asupra controlului apetitului și echilibrului metabolic.

Susținerea senzației de sațietate

Unul dintre principalele obstacole în orice dietă este senzația de foame. În acest context, Glucomannanul, o fibră solubilă obținută din rădăcina plantei Amorphophallus konjac, joacă un rol esențial.

Odată ajuns în stomac, acesta are capacitatea de a absorbi apa și de a-și mări volumul, formând o masă gelatinoasă care contribuie la instalarea senzației de sațietate. Astfel, poate ajuta la reducerea naturală a aportului alimentar, fără senzația de privare sau restricție severă.

Sprijin pentru metabolism și controlul glicemiei

Pe lângă efectul asupra apetitului, Glucomannanul contribuie și la reglarea absorbției nutrienților, având un impact benefic asupra nivelului glicemiei. Prin încetinirea absorbției zaharurilor și grăsimilor, ajută la evitarea fluctuațiilor bruște de energie, care pot favoriza depunerea grăsimii și apariția poftelor alimentare.

În același timp, formula este completată de ingrediente care susțin procesele metabolice, facilitând utilizarea mai eficientă a energiei de către organism.

Reducerea absorbției lipidelor

O altă direcție importantă este limitarea absorbției grăsimilor din alimentație. Prin mecanismele sale specifice, Glucomannanul poate contribui la reducerea cantității de lipide absorbite la nivel intestinal, susținând astfel menținerea unui echilibru energetic.

Menținerea nivelului de energie și a echilibrului intern

Procesul de slăbire poate fi uneori asociat cu scăderea energiei, mai ales în perioadele de ajustare a alimentației. De aceea, formulele moderne, precum Kiloslim Gold, sunt concepute pentru a susține vitalitatea și pentru a ajuta organismul să facă față mai ușor schimbărilor, fără disconfort major.

De ce este important sfatul farmacistului

Chiar dacă există numeroase informații disponibile online, alegerea unui supliment alimentar potrivit trebuie făcută cu atenție. Fiecare organism este diferit, iar nevoile pot varia semnificativ.

Farmacistul rămâne unul dintre cei mai accesibili specialiști din domeniul sănătății, fiind capabil să ofere recomandări personalizate și să explice modul corect de utilizare a produselor.

În farmaciile Catena, consilierea este o componentă esențială, iar farmaciștii participă constant la programe de formare pentru a oferi informații actualizate și relevante.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

În prezent, farmacia nu mai este doar un loc de unde se achiziționează produse, ci un spațiu de informare și sprijin. Pacienții caută soluții adaptate stilului lor de viață și au nevoie de îndrumare pentru a face alegeri corecte.

Rețelele mari, precum Catena, reușesc să răspundă acestor nevoi printr-o combinație de accesibilitate și profesionalism.

Cu peste 950 de farmacii la nivel național, Catena oferă:

  • acces rapid la produse variate;
  • consiliere de specialitate;
  • continuitate în îngrijire;
  • programe de fidelitate și campanii de sănătate.

Această abordare contribuie la transformarea farmaciei într-un partener de încredere pentru pacienți.

Un proces care necesită echilibru și consecvență

Slăbitul sănătos nu presupune soluții rapide sau diete drastice, ci schimbări sustenabile. Alimentația echilibrată, activitatea fizică și gestionarea stresului sunt elemente esențiale în acest proces.

În același timp, sprijinul suplimentelor alimentare poate face diferența atunci când este ales corect și integrat într-un stil de viață sănătos.Kiloslim Gold se încadrează în această categorie de produse, oferind un suport suplimentar pentru persoanele care își doresc să își controleze greutatea într-un mod echilibrat, adaptat ritmului de viață modern.

