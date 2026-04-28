Herbarium Festival 2026: cel mai mare festival de wellness din lume dedicat terapiilor pe bază de plante revine la Therme București

Therme București, cel mai mare centru de relaxare și wellbeing din Europa și una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România, anunță organizarea Herbarium Festival, eveniment ce va avea loc între 4 și 17 mai 2026. Timp de două săptămâni, Therme București devine epicentrul global al unui nou tip de wellbeing: unul ancorat în natură, ritual, cultură și reconectare autentică.

Născut în România și exportat deja în alte locații Therme din Europa, Herbarium Festival s-a impus ca un format internațional de succes și ca cel mai mare festival de wellness dedicat terapiilor pe bază de plante din lume. Ediția din 2026 aduce împreună 14 zile, 26 de țări, 92 de experți globali și peste 800 de experiențe, oferind vizitatorilor experienta unei călătorii în jurul lumii, prin culturi, tradiții și ritualuri de wellbeing inspirate din natură. 

Într-un context global în care wellbeing-ul se îndepărtează de soluțiile rapide și se întoarce către natură, simplitate, ritualuri autentice și experiențe multisenzoriale, Herbarium Festival răspunde unei nevoi tot mai vizibile: aceea de a încetini, de a respira și de a regăsi echilibrul prin contactul direct cu elementele naturale. 

Vedem, la nivel global, o schimbare de paradigmă: oamenii nu mai caută doar relaxare, ci sens, reconectare și experiențe care îi aduc mai aproape de natură. Prin acest festival, transformăm aceasta nevoie într-un festin senzorial: un spațiu în care plantele și sunetul natural preiau comanda, oferind oaspeților noștri din întreaga lume reconectarea profundă de care au nevoie. Herbarium a crescut organic, devenind astazi un format internațional. Pentru noi, faptul că este un concept născut în România și recunoscut în Europa este un motiv autentic de mandrie.'a declarat Andrada Seitan, Director Marketing & PR Therme București

14 zile. 26 de țări. 800 de experiente. O călătorie globală prin natură

Ediția din acest an propune un concept curajos: natura nu mai este privită ca simplu decor, ci devine protagonistul experienței. Plantele, sunetul natural, căldura saunelor, infuziile, ritualurile de purificare și terapiile inspirate din tradiții ancestrale creează un ecosistem viu, în care vizitatorii sunt invitați să se reconecteze cu ritmurile naturale.

Pe parcursul celor 14 zile, publicul va putea explora ritualuri și practici din 26 de țări, ghidat de maeștri Aufguss, terapeuți holistici și specialiști în aromaterapie din întreaga lume. De la ritualuri nordice, ceremonii japoneze și practici baltice de purificare, până la terapii inspirate din Amazon, tradiții est-europene sau experiențe cu plante autohtone, Herbarium devine o formă de turism cultural și senzorial, fără ca vizitatorii să părăsească Therme București.

Printre experiențele ediției se numără ritualuri cu plante proaspete și ierburi, infuzii cu mentă, lavandă, mușețel, soc sau salcâm, scruburi artizanale, terapii respiratorii, ritualuri de saună inspirate de tradiții locale și internaționale, ceremonii cu fumigații sacre, tratamente pentru piele, sesiuni de sound therapy și experiențe de postural alignment.

Herbarium Frequency și instalația SoundTree: O premieră în România 

O noutate importantă a ediției 2026 este integrarea sunetului ca pilon central al experienței. Prin Herbarium Frequency, festivalul aduce muzică live, vibrații naturale și instalații artistice în spațiul wellness. Pentru prima dată în România, elementele naturii, plantele și căldura saunelor vor fi acompaniate de muzică live, demonstrând că sunetul este o extensie organică a naturii. 

Atracția principală este SoundTree, o instalație artistică prezentată în premieră în România, care transformă sunetul într-o experiență meditativă și interactivă. Vizitatorii pot atinge tuburile metalice ale instalației și pot descoperi ritmurile naturii prin vibrații sonore unice. 

Experiența este completată de momente live în sauna Hollywood și în alte zone Therme: MUSE QUARTET, într-un fusion elegant de clasic și contemporan; Corina, Arthur & Cristi, cu handpan, caval, flaut, drâmbă și voce; precum și ImpRomania, un grup internațional de studenți din Franța, România, Muntenegru, Georgia, Ucraina, Polonia, Bosnia și Armenia. 

Herbarium LAB: natura devine știință și experiență

În weekendurile 8–10 mai și 15–17 mai, Herbarium LAB transformă toate zonele Therme într-un spațiu de explorare dedicat întregii familii. Atelierele și workshop-urile tematice aduc universul plantelor mai aproape de public, prin experiențe care îmbină educația, creativitatea și relaxarea.

Un element esențial al ediției este parteneriatul dintre Therme București și Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV București, prin care știința plantelor, sustenabilitatea și lumea naturii devin parte din experiența festivalului. Atelierele sunt concepute și susținute de profesori și cercetători cu expertiză în botanică, fitoterapie și studiul plantelor. 

Vizitatorii vor putea participa la ateliere de Ikebana, Oshibana, Kokedama, Morimono, analize olfactive ale uleiurilor esențiale de mentă și lavandă, experimente de micro-grădinărit, explorări ale plantelor medicinale, activități dedicate copiilor și workshop-uri despre tradiții botanice românești. Această conexiune profundă cu mediul natural este completată de experiențe interactive de wellness. De la tratamente cosmetice pe bază de ierburi și plante în saunele umede din Galaxy Relax, până la ritualuri blânde de tip „foam skincare' create special pentru cei mici, Herbarium LAB devine liantul perfect între educație, relaxare și curiozitatea pură de a explora. (Programul complet al workshop-urilor este disponibil pe therme.ro).

Herbarium Expo: Sute de produse 100% naturale pe terasa Elysium 

În zilele de weekend ale festivalului, pe terasa Elysium, Herbarium Expo aduce în fața publicului o selecție vasta de produse bazate pe ingrediente naturale: cosmetice botanice, uleiuri esențiale, tincturi, produse funcționale și branduri dezvoltate în jurul plantelor și al ingredientelor curate.

Printre brandurile prezente la Herbarium Expo se numără Aimée, Vivasan, Deplin, Filgud, Fleurane, Fares, Farmec, Herbagen, Iezeres, Melissimo, Savonia, Skintesence, TrioVerde, NoMoMoo, Vacaju, Techir și Herța Bio Apicole. 

„Herbarium Expo este modul nostru de a susține producătorii locali și de a le oferi o platformă reală de vizibilitate. Publicul Therme este din ce în ce mai internațional, iar interesul pentru produse naturale autentice este în creștere. Practic, creăm o punte între tradiția românească și o audiență globală.' Andrada Seitan, Director Marketing & PR Therme București

Zona expozițională este completată de workshop-uri educative și de Hydration & Boost Corner, unde vizitatorii se pot bucura de ceaiuri și infuzii reci din plante și fructe exotice, sucuri naturale, limonadă, lapte de caju cu vanilie sau ciocolată și alte produse plant-based. 

Un concept românesc, exportat în Europa

Herbarium Festival este unul dintre cele mai relevante exemple ale capacității Therme de a inova în industria wellbeing-ului. Creat, dezvoltat și rafinat la București, festivalul a fost exportat ulterior în alte locații Therme din Europa, confirmând succesul unui concept local cu relevanță internațională. Prin Herbarium, Therme București își consolidează rolul de lider în wellbeing în România și de generator de experiențe care pot fi scalate internațional. În același timp, festivalul contribuie la poziționarea Bucureștiului ca destinație atractivă pentru turiștii străini interesați de wellness, natură și experiențe imersive.

„Therme București a devenit, în ultimii ani, o destinație în sine pentru turiști din întreaga lume. Vedem o creștere constantă a publicului internațional, atras nu doar de infrastructură, ci de experiențele pe care le dezvoltăm. Herbarium este unul dintre cele mai puternice exemple în acest sens.' a declarat Cosmin Ciric, Director Wellness Therme București

Acces și informații utile

Participarea la Herbarium Festival este inclusă în tariful de acces pentru zona Elysium. Fiecare experiență din cadrul festivalului are un număr limitat de locuri și necesită o brățară dedicată, disponibilă gratuit la Welcome Point Herbarium, în limita locurilor disponibile. Programul complet al festivalului și biletele sunt disponibile pe therme.ro și în aplicația myTherme.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de relaxare și wellbeing din Europa, cu o suprafață totală de 250.000 mp. Proiectul găzduiește cea mai mare grădină botanică de interior din România și cea mai mare plantație de palmieri din Europa. Prin infrastructură, tehnologii de ultimă generație și un angajament constant față de sustenabilitate, Therme București este un reper strategic pentru turismul românesc și pentru dezvoltarea industriei de wellbeing la standarde internaționale.

Foto credit: Therme Bucuresti 

Recomandari
La Materia che Vive: Viggo Tailoring prezintă colecția Spring Summer 2026
Advertorial
La Materia che Vive: Viggo Tailoring prezintă colecția Spring Summer 2026
7 greșeli pe care le faci când cumperi online costume de baie și cum le eviți
Advertorial
7 greșeli pe care le faci când cumperi online costume de baie și cum le eviți
De ce slăbitul devine tot mai dificil după 35 de ani și ce poți face ca să te menții 
Advertorial
De ce slăbitul devine tot mai dificil după 35 de ani și ce poți face ca să te menții 
DiKa prezintă Close to Nature: o colecție-capsulă care redefinește luxul sustenabil
Advertorial
DiKa prezintă Close to Nature: o colecție-capsulă care redefinește luxul sustenabil
5 lucruri pe care orice părinte ar trebui să le facă pentru siguranța financiară a familiei
Advertorial
5 lucruri pe care orice părinte ar trebui să le facă pentru siguranța financiară a familiei
Cei mai stilați ochelari de soare Ray-Ban pentru femei în 2026 – modele care nu se demodează
Advertorial
Cei mai stilați ochelari de soare Ray-Ban pentru femei în 2026 – modele care nu se demodează
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Mașini de cusut ieftine și bune pentru începători în croitorie
Mașini de cusut ieftine și bune pentru începători în croitorie
Advertorial

„Vreau o mașină de cusut, dar nu să dau o avere pe ea." Este probabil cea mai frecventă propoziție pe care o aud magazinele de profil.

+ Mai multe
Cum să asortezi mobila din living cu cea din bucătărie?
Cum să asortezi mobila din living cu cea din bucătărie?
Advertorial

Dacă ai în plan să-ți amenajezi locuința, probabil știi că coerența este importantă pentru a crea un ambient uniform.

+ Mai multe
Testare genetică - ce îți poate spune ADN-ul înainte să apară simptomele?
Testare genetică - ce îți poate spune ADN-ul înainte să apară simptomele?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

