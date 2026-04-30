Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum stimulează lumina roșie creșterea părului și regenerarea scalpului

Îți treci mâna prin păr și în palmă rămân mai multe fire decât te-ai aștepta? Te uiți în oglindă și cărarea pare puțin mai lată decât de obicei? Dimineața, pe pernă, dai peste câteva fire de păr în plus? Pentru unii, schimbările apar brusc, după o perioadă stresantă sau o problemă de sănătate. Pentru alții, procesul este lent, pe parcursul mai multor ani. În ambele cazuri, sunt semne care se adună și care, cu timpul, devin o sursă reală de îngrijorare pentru foarte multe persoane, indiferent de vârstă sau de gen.

Căderea părului și încetinirea creșterii nu au întotdeauna o singură cauză. Poate fi vorba despre stres, dezechilibre hormonale, deficiențe nutriționale, efecte secundare ale unor tratamente sau pur și simplu despre procesul natural de îmbătrânire. Vestea bună este că, în ultimii ani, cercetările științifice au confirmat că terapia cu lumină roșie poate contribui semnificativ la stimularea creșterii părului și la îmbunătățirea sănătății scalpului, printr-un mecanism cât se poate de natural.

Ce se întâmplă, de fapt, la nivelul scalpului?

Fiecare fir de păr pornește dintr-un folicul pilos – o structură microscopică din piele care funcționează ca o mică „fabrică'. Aceasta trece constant prin trei etape: creștere, tranziție și repaus.

Atunci când acest ciclu este perturbat, apar problemele. Părul crește mai lent, devine mai subțire sau cade mai ușor. În spatele acestor schimbări stau, de regulă, câteva procese comune:

  • circulație deficitară la nivelul scalpului;
  • oxigenare insuficientă a foliculilor de păr; 
  • stres oxidativ; 
  • inflamație cronică, de intensitate redusă. 

Toate acestea slăbesc rădăcina firului de păr și reduc capacitatea scalpului de a susține o creștere sănătoasă a părului.

În timp, foliculii intră într-o stare de „inactivitate'. Produc fire din ce în ce mai subțiri, până când, în unele cazuri, încetează complet să mai funcționeze. De aceea, soluțiile care acționează direct asupra acestor procese au cel mai mare potențial de a face o diferență reală.

Cum stimulează lumina roșie creșterea părului?

Terapia cu lumină roșie funcționează printr-un proces numit fotobiomodulare. Pe scurt, lumina pătrunde în piele și este absorbită de mitocondrii micile „uzine energetice” ale fiecărei celule. Rezultatul direct este o creștere a producției de ATP, energia care permite celulei să funcționeze, să se repare și să se înmulțească [1].

La nivelul scalpului, acest lucru se traduce prin beneficii vizibile:

  • stimularea celulelor care controlează creșterea firului de păr;
  • prelungirea fazei active de creștere;
  • îmbunătățirea circulației sanguine;
  • oxigenare mai bună a foliculilor;
  • reducerea inflamației locale și a stresului oxidativ.

Lungimea de undă cel mai frecvent utilizată este de 650 nm. Aceasta pătrunde eficient în țesut, ajungând exact acolo unde este nevoie la baza foliculilor fără să provoace disconfort [2].

În plus, lumina roșie stimulează eliberarea oxidului nitric, un compus care dilată vasele de sânge. Asta înseamnă un aport mai mare de oxigen și nutrienți și o eliminare mai rapidă a toxinelor. Pe scurt, lumina roșie ajută la crearea mediului ideal pentru creșterea unui păr sănătos. 

Ce arată studiile clinice?

Cercetările din ultimii ani au adus dovezi consistente despre eficiența terapiei cu lumină roșie în cazul căderii părului.

Un studiu clinic realizat pe bărbați cu alopecie androgenetică a arătat că utilizarea constantă a unui dispozitiv cu lumină roșie timp de 26 de săptămâni a dus la o creștere semnificativă a densității părului, comparativ cu grupul care a primit un dispozitiv placebo [3].

Un studiu similar, dedicat femeilor care se confruntau cu aceeași problemă, a confirmat rezultate pozitive și în cazul lor [4]. În ambele situații, efectele au apărut treptat, pe parcursul mai multor luni de utilizare consecventă.

Mai mult decât atât, cercetătorii au remarcat îmbunătățiri precum fire de păr mai groase, un procent mai mare de fire de păr aflate în faza activă de creștere, dar și îmbunătățirea aspectului general al scalpului [2].

Important este și faptul că, în cadrul acestor studii, nu s-au raportat efecte adverse semnificative – terapia cu lumină roșie s-a dovedit sigură atât pentru bărbați, cât și pentru femei, iar efectele sale se mențin atât timp cât aplicarea se face în mod regulat.

Cum integrezi terapia cu lumină roșie în rutina ta?

Eficiența terapiei ține, în primul rând, de consecvență. Pentru rezultate vizibile, recomandările generale sunt:

  • sesiuni de 30 de minute;
  • 3–4 aplicări pe săptămână;
  • utilizare pe o perioadă de minimum 3–6 luni.

Vestea bună este că tehnologia a devenit mult mai accesibilă. Astăzi nu mai trebuie să mergi într-o clinică pentru fiecare ședință – există dispozitive portabile, proiectate special pentru scalp, care acoperă uniform toată suprafața capului.

De exemplu, o șapcă cu lumină roșie pentru regenerarea părului poate fi folosită acasă, în timp ce îți continui activitățile obișnuite: citești, asculți un podcast sau lucrezi la birou. Pentru cei care caută variante adaptate unor nevoi specifice, există variate modele de căști și șepci pentru terapia cu lumină roșie, potrivite pentru fiecare tip de scalp și de păr.

Primele rezultate apar, de regulă, după 8–12 săptămâni. Vei observa că părul cade mai puțin, iar firele noi încep să crească mai des și mai sănătos. Rezultatele complete devin vizibile după câteva luni de utilizare constantă.

Integrarea în rutină este mai simplă decât pare. Mulți aleg să folosească terapia seara, ca parte din ritualul de relaxare. Alții preferă dimineața sau pauza de prânz – important este să găsești momentul care ți se potrivește și să rămâi consecvent.

Un pas simplu către un scalp mai sănătos

Căderea părului nu înseamnă întotdeauna o problemă fără rezolvare. De multe ori, scalpul are nevoie de puțin sprijin pentru a-și relua ritmul natural: mai multă energie celulară, o circulație mai bună și un mediu mai echilibrat. În lipsa acestora, chiar și cele mai bune produse topice sau suplimente au un efect limitat, pentru că foliculii de păr nu primesc „combustibilul” de care au nevoie pentru a relua creșterea firului de păr.

Lumina roșie îți oferă exact sprijinul de care ai nevoie, într-un mod sigur, non-invaziv și documentat științific. Integreaz-o în rutina ta săptămânală și lasă scalpul să îți arate, treptat, că este capabil de mai mult decât crezi!

Bibliografie 

[1] „The Nuts and Bolts of Low-level Laser (Light) Therapy”, NIH, 1 Feb. 2013, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3288797/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[2] „Low-level laser (light) therapy (LLLT) for treatment of hair loss”, NIH, Feb. 2014, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4017255/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[3] „The growth of human scalp hair mediated by visible red light laser and light-emitting diode sources in males”, PubMed, Aug. 2013, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23970445/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[4] „The growth of human scalp hair in females using visible red light laser and LED sources”, PubMed, Sept. 2014, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25098336/. Accesat la 20 Apr. 2026.

Foto: Nircura

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Precomanda Energia Pietrelor - Mai 2026 Precomanda Energia Pietrelor - Mai 2026 84.56 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 48 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 48 47.49 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.128 Titanic - Ediția nr.128 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.127 Titanic - Ediția nr.127 52.9 RON Cumpără acum
Ochi de tigru rosu - ediția 60 (Energia Pietrelor) Ochi de tigru rosu - ediția 60 (Energia Pietrelor) 42.28 RON Cumpără acum
Agat verde - ediția 59 (Energia Pietrelor) Agat verde - ediția 59 (Energia Pietrelor) 42.28 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 62 ARO 240 - Ediția nr. 62 52.9 RON Cumpără acum

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC