Succes răsunător pentru „Mary Stuart” la Budapesta: aplauze minute în șir pentru producția TNB 

Spectacolul Mary Stuart de Robert Icke, în regia lui Andrei Șerban, a cucerit publicul de la Budapesta în seara de 28 aprilie, pe scena Teatrului Național (Nemzeti Színház), în cadrul celei de-a 13-a ediții a MITEM (Madach International Theatre Meeting).

Sala mare a fost arhiplină, iar la finalul reprezentației publicul a răsplătit artiștii Teatrului Național București cu minute în șir de aplauze și ovații în picioare, într-o atmosferă de entuziasm rar întâlnită, care a confirmat impactul puternic al spectacolului asupra spectatorilor internaționali.

Invitația oficială la MITEM și succesul repurtat pe scena Nemzeti Színház reconfirmă relația solidă de colaborare dintre cele două instituții, precum și prezența constantă a Teatrului Național București în circuitul marilor întâlniri teatrale internaționale.

Spectacolul semnat de Andrei Șerban impresionează prin forța reinterpretării contemporane a textului clasic, prin tensiunea dramatică și rafinamentul construcției scenice, oferind publicului o experiență teatrală de mare intensitate. Duelul dintre cele două regine, Mary și Elizabeth, capătă în această montare valențe actuale, iar lectura regizorală, de o precizie și o profunzime remarcabile, a fost întâmpinată la Budapesta cu un entuziasm unanim.

Distribuția, alcătuită din Raluca Aprodu, Ofelia Popii, Mihai Călin, Marius Bodochi, Conrad Mericoffer, Emilian Oprea, Mihai Calotă, Florin Aioane, Ciprian Nicula și Florin Călbăjos, a fost apreciată pentru coerența, energia și expresivitatea interpretării, contribuind decisiv la succesul serii.

Prin acest succes de la Budapesta, Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București își reconfirmă misiunea de a promova excelența artistică românească pe scenele internaționale și de a consolida dialogul cultural european prin spectacole de înaltă ținută.

Foto: Florin Ghioca

