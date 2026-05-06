Cum porți mai multe inele din aur pentru un look actual

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Foto: MAGNOR Shop

În ultimii ani, layering-ul de bijuterii a devenit unul dintre cele mai vizibile trenduri în modă, iar purtarea mai multor inele din aur este o alegere inspirată pentru oricine își dorește un look actual, sofisticat și ușor de personalizat. Fie că adopți un stil minimalist sau preferi combinațiile îndrăznețe, aceste accesorii pot schimba complet dinamica unei ținute, oferindu-i un aer modern și atent construit.

Totuși, există o linie fină între un styling reușit și unul prea încărcat. Secretul constă în echilibru, proporții și în modul în care alegi să combini piesele. În continuare, vei descoperi cum să porți mai multe inele din aur fără să exagerezi, dar obținând un efect vizual de impact.

De ce să porți mai multe inele?

Purtarea mai multor inele nu mai este de mult doar un capriciu de stil, ci o formă autentică de exprimare personală. Fiecare inel poate spune o poveste – de la unul primit cadou, până la o piesă statement care reflectă personalitatea ta.

În plus, acest trend este extrem de versatil. Poți adapta combinațiile în funcție de context:

pentru ținute casual – alegi inele fine, suprapuse discret

pentru evenimente – poți opta pentru piese mai îndrăznețe

pentru birou – menții un echilibru între eleganță și simplitate

Un alt avantaj este faptul că nu ai nevoie de o garderobă complet nouă pentru a-ți actualiza stilul. Doar adăugând sau schimbând modul în care porți inelele, poți obține un look complet diferit.

Regula de bază: echilibrul vizual

Atunci când porți mai multe inele, echilibrul este esențial. Nu toate piesele trebuie să atragă atenția în același timp.

Cum creezi un echilibru armonios:

Alege un inel principal (statement) care să fie punctul focal

Completează cu 2-4 inele subțiri, minimaliste

Evită să aglomerezi toate degetele

Un truc simplu este să privești mâna ca pe un întreg. Dacă ceva pare „prea mult', probabil chiar este. În styling, uneori mai puțin înseamnă mai mult.

Mixează dimensiunile și stilurile

Un look modern nu înseamnă uniformitate, ci combinații inteligente. Inelele identice pot părea monotone, în timp ce mixurile bine gândite adaugă dinamism.

Combinații care funcționează:

Inele subțiri + inele masive

Forme geometrice + designuri organice

Inele simple + inele cu pietre

Important este să păstrezi o coerență subtilă – fie prin culoare (aur galben), fie prin stil.

Ține cont de forma mâinii

Nu toate combinațiile arată la fel pe oricine. Forma mâinii și lungimea degetelor influențează modul în care sunt percepute inelele.

Sfaturi utile:

Degete lungi: poți experimenta mai mult cu layering-ul

Degete scurte: alege inele subțiri pentru a alungi vizual mâna

Mâini mici: evită piesele foarte voluminoase

Scopul este să creezi un efect elegant, nu să încarci inutil.

Distribuie inelele strategic

Una dintre cele mai frecvente greșeli este plasarea aleatorie a inelelor. Distribuția contează enorm.

Idei de styling:

Poartă mai multe inele pe o singură mână și lasă cealaltă mai simplă

Alternează degetele (nu le ocupa pe toate)

Include inele midi pentru un look modern

Această abordare oferă un aspect aerisit și bine gândit.

Creează o poveste vizuală

Un styling reușit are coerență. Chiar dacă piesele sunt diferite, ele trebuie să transmită același vibe.

Exemple de direcții stilistice:

Minimalist – doar inele fine, fără pietre

Elegant – aur galben + detalii discrete

Boom – combinații variate, forme organice

Gândește-te la inele ca la un set, nu ca la elemente separate.

Integrează-le în outfit

Inelele nu trebuie să fie purtate izolat. Ele fac parte dintr-un întreg.

La ce să fii atentă:

Dacă porți multe inele, redu numărul brățărilor

Alege un ceas simplu, care să nu concureze vizual

Menține o manichiură îngrijită și neutră

Toate aceste detalii contribuie la un look coerent și elegant.

Evită excesul

Chiar dacă trendul permite suprapuneri, excesul rămâne o greșeală frecventă.

Semne că ai exagerat:

Toate inelele sunt mari și atrag atenția

Nu există un punct focal clar

Mâna pare „încărcată' vizual

În astfel de cazuri, elimină 1-2 piese și reevaluează.

Greșeli frecvente de evitat

Pentru un look actual și rafinat, evită:

Combinarea haotică a stilurilor

Purtarea prea multor inele voluminoase

Ignorarea proporțiilor mâinii

Lipsa unei coerențe vizuale

Aceste detalii pot face diferența dintre un look stilat și unul dezordonat.

Purtarea mai multor inele din aur sau a inelelor cu diamante este o modalitate excelentă de a-ți evidenția stilul și de a adăuga personalitate oricărei ținute. Nu există reguli stricte, dar există principii care te ajută să obții un rezultat armonios: echilibru, proporție și coerență.

Fie că alegi un look discret sau unul mai îndrăzneț, important este să te simți confortabil și să îți reflecte stilul personal. Cu puțină atenție la detalii, poți transforma un gest simplu – acela de a purta mai multe inele – într-o declarație de stil autentică.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro