Kérastase schimbă modul în care abordăm îngrijirea părului, mutând accentul asupra felului în care acesta se transformă în timp. Pentru că, la fel ca pielea, și părul îmbătrânește, iar schimbările nu țin doar de firele albe.

Un nou capitol în îngrijirea părului: Kérastase Chronologiste

Longevitatea e poate cel mai dezbătut subiect al momentului, iar discuția nu mai ține doar de zona medicală, ci se extinde tot mai mult în wellness și beauty. De multe ori însă, termenul e folosit aproape interschimbabil cu antiaging, deși cele două concepte nu spun exact același lucru.

Antiaging se concentrează, în general, pe corectarea semnelor deja vizibile. Longevitatea merge mai departe și propune o altă abordare: nu doar să repari ce s-a schimbat, ci să înțelegi mai bine mecanismele organismului pentru a putea, în cele din urmă, nu doar să trăiești mai mult, ci mai bine. Cu alte cuvinte, nu mai este vorba doar despre a „șterge urmele timpului, ci despre a încetini ritmul în care acestea apar și despre a păstra vitalitatea pentru mai mult timp.

Această perspectivă începe să se regăsească și în modul în care vorbim despre păr. Pentru că, la fel ca pielea, și părul îmbătrânește, iar schimbările nu țin doar de apariția firelor albe, ci de structură, densitate și rezistență. În timp, devine mai uscat, își pierde din strălucire, din volum și din densitate, se electrizează mai ușor și devine mai fragil. De asemenea, și scalpul trece prin propriile procese de îmbătrânire, influențând direct felul în care părul crește și se menține în timp.

De aici pornește și abordarea Kérastase, care, prin gama Chronologiste, mută discuția dincolo de efectele de suprafață. Nu mai e vorba doar despre rezultatele imediate, ci despre felul în care funcționează întregul ecosistem scalp-păr pe termen lung.

În centrul acestei idei stă longevitatea capilară, care începe, la propriu, de la rădăcină. Foliculii de păr sunt o resursă finită, trecând, în medie, prin aproximativ 25 de cicluri de creștere de-a lungul vieții. Pe măsură ce funcția lor scade, și calitatea firului de păr se modifică. Este și motivul pentru care, la un moment dat, părul nu mai arată și nu se mai comportă la fel, chiar dacă rutina nu s-a schimbat radical.

Cercetarea Kérastase pe acestă temă a dus la dezvoltarea unui model propriu, numit „Roata longevității, care grupează procesele biologice implicate în îmbătrânirea părului și a scalpului în câteva direcții majore. Pe de o parte, structura în sine, care ține de integritatea ADN-ului și a proteinelor. Apoi procesele metabolice, legate de energia celulară, microbiom și senescență. Și, în final, comunicarea dintre celule, unde intervin factori precum micro-inflamația sau activitatea celulelor stem.

Pe scurt, părul nu mai este privit ca o simplă fibră care trebuie netezită sau hrănită, ci ca un ecosistem în care contează structura, energia celulară, microbiomul și capacitatea de regenerare. În acest context, gama Kérastase Chronologiste este construită pe o abordare dublă: corectează atât semnele vizibile, cât și cauzele invizibile ale îmbătrânirii, stimulând activitatea celulară la nivelul scalpului și al rădăcinii. Astfel, sunt vizate cele mai frecvente schimbări care apar în timp: aspectul tern, deshidratarea, electrizarea, pierderea volumului și subțierea firului.

În centrul gamei se află complexul „Caviar of Longevity, o combinație de ingrediente active care acționează atât asupra fibrei capilare, cât și asupra scalpului. Formula se bazează pe două ingrediente-cheie: Pro-Xylane™, o moleculă dezvoltată în laboratoarele LOréal, care acționează la nivelul rădăcinii, contribuind la menținerea unui mediu optim pentru creșterea părului, și alga Ochrophyta, care ajută la întărirea barierei scalpului și la menținerea nivelului de hidratare.

Împreună, cele două contribuie la menținerea unui scalp echilibrat și influențează nu doar felul în care arată părul, ci calitatea lui în timp.

Rutina de îngrijire Kérastase Chronologiste

Pe baza acestei formule a fost construită și rutina Chronologiste pentru acasă, gândită simplu, în trei pași.
Primul este Bain Régénérant, un șampon care merge dincolo de curățarea clasică. Conține acid salicilic, care exfoliază delicat celulele moarte, dar și vitamina E și fermenți marini, cu rol antioxidant. Curăță scalpul fără să-l agreseze și, în același timp, creează un mediu cât mai echilibrat, astfel încât restul produselor să funcționeze mai eficient.

Al doilea pas este Masque Intense Régénérant, o mască care reconstruiește fibra capilară de la interior, datorită acidului hialuronic și ceramidelor din compoziție. Deși are o textură densă, nu încarcă părul, ci îl lasă mai elastic, mai neted și mai ușor de controlat. În același timp, oferă și un efect de protecție, printr-un complex de origine marină care ajută părul să facă față mai bine factorilor de stres, de la poluare până la styling repetat.

Al treilea pas este Chronologiste Overnight Youth Serum, unul dintre produsele care definesc cel mai clar direcția gamei. Este, practic, un produs de noapte pentru păr, gândit să funcționeze în intervalul în care procesele de regenerare sunt mai active.

Se aplică seara, pe părul uscat sau umed, înainte de culcare, și nu necesită clătire dimineața. Are o textură lejeră, ce nu încarcă, iar formula sa inovatoare combină polimeri anti-deshidratare, care pătrund în profunzimea fibrei, și glicerină, care ajută la menținerea umidității și a elasticității.

În plus, serumul vizează cele cinci semne vizibile ale îmbătrânirii părului: deshidratarea, lipsa de strălucire, pierderea volumului, subțierea firului și electrizarea. Iar datele arată că diametrul fibrei poate crește cu până la 12,7% după 8 utilizări*, efectul de frizz este redus cu 66%*, părul devine cu 32% mai strălucitor*, iar 76% dintre femei declară că părul lor se simte revitalizat**.

În paralel cu rutina de acasă, Chronologiste a dezvoltat și Youth Caviar Ritual, protocolul disponibil exclusiv în saloane. Tratamentul începe cu un diagnostic personalizat, urmat de curățare si aplicarea unei măști cu perle caviar. Urmează apoi un masaj al scalpului inspirat din tehnici de presopunctură, shiatsu și effleurage, pentru stimularea microcirculației, iar la final are loc o ședință de styling.

Nu este doar un tratament eficient, ci și unul care schimbă ritmul unei vizite în salon. Dincolo de rezultat, experiența funcționează ca o pauză reală de la ritmul cotidian, iar asta devine relevant când vorbim despre longevitate. Pentru că nu ține doar de alimentație sau sport, ci și de starea de bine, de reducerea stresului și de felul în care ne simțim, în general.

Completând experiența senzorială, gama Chronologiste are un parfum proaspăt, ce se deschide cu note de bergamotă, iris și accente verzi, apoi devine mai floral, cu frezie și trandafir, ușor completate de note marine. La final, rămâne o bază mai caldă, cu mosc, flori albe și patchouli.

Demi Moore, noua ambasadoare Kérastase

În acest an, Demi Moore s-a alăturat universului Kérastase, devenind ambasadoarea brand-ului francez. Decizia vine firesc, având în vedere faptul că actrița întruchipează foarte bine spiritul Chronologiste, care vorbește despre putere și frumusețe atemporală.

De-a lungul timpului, imaginea lui Demi Moore a devenit la fel de recognoscibilă ca rolurile sale. Părul ei lung, negru ca abanosul, a devenit o semnătură personală, dar parcursul său estetic a fost marcat și de transformări memorabile. În momente-cheie ale carierei, a ales să-și radă părul sau să adopte tunsori radicale, folosindu-l ca pe un instrument de expresie și libertate. În fiecare etapă, părul a fost mai mult decât un detaliu de stil, a devenit un limbaj, o formă de exprimare și un simbol al forței interioare.

Această relație cu propria imagine o apropie firesc de valorile Kérastase, un brand care a promovat constant frumusețea autentică. Chronologiste, una dintre gamele emblematice ale brand-ului, avea nevoie de o prezență care să poată susține nu doar un discurs despre lux, ci și unul despre reziliență, forță și relevanță culturală. Iar Demi Moore aduce exact acest lucru.

În prima sa campanie pentru Kéras-tase, realizată de duo-ul Inez & Vinoodh, actrița vorbește deschis despre îmbătrânire, identitate și legătura cu părul său: „Viața mea a fost modelată de iubire, evoluție și experiențe noi, iar părul meu a fost alături de mine în tot acest timp. Cred că există o energie unică în păr; acesta poartă experiențele noastre, încrederea și individualitatea noastră. Pentru mine, există o libertate reală în a-ți lăsa părul pur și simplu să fie el însuși și în a-i permite să îți spună povestea. Aceasta este, în viziunea mea, esența frumuseții: să fii autentică și să îți asumi cu mândrie cine ești.  

*Test realizat pe consumatori după o singură aplicare a rutinei complete Chronologiste (șampon +  mască + serum de noapte)
**Test instrumental după o singură utilizare a serumului Overnight Youth Serum.

