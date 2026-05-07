H&M și Stella McCartney readuc una dintre cele mai importante colaborări din istoria modei

H&M și Stella McCartney readuc în prim-plan una dintre cele mai importante colaborări din istoria brandului, la aproape două decenii de la lansarea originală, într-un moment în care accentul cade pe sustenabilitate și inovație.

  Actualizat 07.05.2026, 15:06, de Roxana Voloseniuc
La aproape douăzeci de ani de la colaborarea care a schimbat pentru totdeauna relația dintre moda de lux și retailul de masă, H&M și Stella McCartney (a doua colaborare a brandului după cea cu Karl Lagerfeld) se întâlnesc din nou într-un moment în care industria modei vorbește mai mult ca oricând despre responsabilitate, materiale inovatoare și viitor. Iar faptul că această lansare a fost precedată de o conferință regională dedicată sustenabilității spune multe despre felul în care s-a schimbat conversația în modă în ultimele două decenii.

Pe 5 mai, la Varșovia, H&M East Europe a organizat „Threads of Change”, un eveniment construit în jurul ideii că moda nu mai poate exista separat de discuția despre impact, resurse și transformare. Conferința a avut loc la BFORT, în Fort Mokotów, un spațiu de tip galerie de artă aflat la intersecția dintre patrimoniu industrial și arhitectură contemporană, alegere care a funcționat perfect ca metaforă pentru tema întregii zile: trecutul și viitorul modei coexistând într-un dialog continuu.

Evenimentul a reunit jurnaliști, experți în sustenabilitate, cercetători, reprezentanți ai industriei și creatori preocupați de noile direcții ale modei, într-o serie de trei paneluri care au abordat unele dintre cele mai importante întrebări ale momentului: ce înseamnă progres real în sustenabilitate, cât de mult poate inovația să schimbe industria și cum poate moda să își păstreze dimensiunea creativă fără să ignore impactul pe care îl are asupra lumii.

Primul panel, „Sustainability Goals 2030”, a fost probabil și cel mai direct. Discuția nu a fost construită în jurul unui optimism superficial, ci mai degrabă în jurul ideii de transparență. Reprezentanții H&M Group au vorbit despre obiectivele asumate pentru următorii ani, despre progresele făcute, dar și despre complexitatea transformării reale într-un business global de asemenea dimensiuni. Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, 91% dintre materialele folosite de grup provin deja din surse reciclate sau sustenabile, iar proporția materialelor reciclate a depășit obiectivul stabilit pentru 2025. În paralel, compania a anunțat reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră și investiții consistente în decarbonizare și inovație materială.

Dincolo însă de cifre, una dintre ideile importante care au revenit constant în discuții a fost aceea că sustenabilitatea nu mai poate funcționa ca un discurs paralel față de modă, ci trebuie integrată în însăși structura industriei, de la design și producție până la felul în care consumăm haine.

Al doilea panel, „Materials & Innovation”, a mutat conversația într-o zonă mai tehnică, aproape science-fiction, unde jurnaliștii prezenți au aflat despre materiale experimentale și tehnologii care ar putea redefini viitorul modei: BioFluff, alternative textile dezvoltate din biomateriale, Ecowell sau bumbacul cultivat hidroponic, unele dintre ele fiind deja integrate în noua colecție Stella McCartney x H&M.

Una dintre cele mai interesante prezențe a fost Tomasz Mierzwa, fondatorul Myco Renew, proiect finalist în cadrul Global Change Award organizat de H&M Foundation. Discuția despre biomateriale, circularitate și alternative la textilele convenționale a arătat cât de rapid se schimbă industria și cât de mult se mută inovația din zona conceptuală către aplicații reale. Dacă acum câțiva ani astfel de materiale păreau doar experimente de laborator, astăzi ele încep să intre efectiv în producție și în colecții accesibile unui public larg.

Ultimul panel, „Fashion & Heritage”, a avut probabil cea mai emoțională dimensiune. Pentru că, dincolo de sustenabilitate și tehnologie, moda rămâne și despre memorie, identitate și cultură vizuală. Discuția a pornit de la moștenirea H&M și de la impactul colaborărilor cu designeri asupra industriei contemporane. În 2004, colaborarea cu Karl Lagerfeld a schimbat radical felul în care publicul percepea accesibilitatea în modă, transformând colecțiile-capsulă în adevărate evenimente globale. A urmat apoi colaborarea cu Stella McCartney, care a adus pentru prima dată într-un context mainstream estetica effortless luxury asociată designerului britanic și, în același timp, una dintre primele conversații serioase despre modă și responsabilitate.

După seria de paneluri și conversații despre sustenabilitate, seara a continuat într-un registru complet diferit, dar perfect aliniat spiritului colecției Stella McCartney x H&M. Spațiul B’FORT s-a transformat într-o experiență imersivă dominată de lumină, culoare și instalații inspirate de universul vizual al colecției, într-o atmosferă care amintea mai degrabă de energia unui club contemporan decât de un eveniment clasic de fashion.

Colecția a fost prezentată într-un format de tip galerie, care le-a permis invitaților să descopere îndeaproape piesele-cheie și materialele folosite, în timp ce întregul eveniment a integrat subtil referințe la ideea de sustenabilitate, de la meniul complet vegan până la detaliile playful construite în jurul simbolului cireșelor, unul dintre motivele centrale ale colecției.

Momentul live susținut de artista poloneză Ofelia Krefft și DJ set-ul semnat de Paola Kazadi au încheiat seara într-o energie foarte cool, care a reușit să păstreze echilibrul dintre moda cu mesaj și dimensiunea spectaculoasă a unui eveniment construit în jurul creativității.

Faptul că Stella McCartney este primul designer invitat care revine într-o colaborare H&M spune multe nu doar despre relevanța ei în industria contemporană, ci și despre cât de actuale au rămas ideile pe care le susținea încă de acum douăzeci de ani. Într-un moment în care sustenabilitatea era aproape absentă din mainstream-ul modei, Stella McCartney vorbea deja despre alternative la piele, despre materiale cruelty-free și despre impactul industriei textile. Astăzi, multe dintre aceste idei au devenit teme centrale ale modei globale.

În cadrul conferinței, această continuitate a fost evidențiată și prin instalația „Stella McCartney x H&M Archive (2005)”, care a adus împreună piese din colaborarea originală și elemente din noua colecție. Dialogul dintre trecut și prezent a fost unul dintre cele mai interesante aspecte ale întregului eveniment, o demonstrație a felului în care anumite idei pot rămâne relevante și pot evolua odată cu societatea.

Noua colecție Stella McCartney x H&M devine disponibilă începând de astăzi, 7 mai, în magazine selectate H&M și marchează nu doar revenirea uneia dintre cele mai importante colaborări din istoria brandului, ci și o nouă etapă în conversația despre moda accesibilă și responsabilă. Într-o industrie aflată sub presiunea schimbării, „Threads of Change” a funcționat ca un reminder că viitorul modei nu va fi definit doar de estetică, ci și de capacitatea brandurilor de a regândi felul în care produc, inovează și comunică.

Iar poate cel mai interesant lucru este că această conversație nu mai aparține exclusiv experților sau activiștilor. Ea a intrat deja în mainstream, în colecții, în magazine, în deciziile de cumpărare și în felul în care o nouă generație privește moda.

Foto: PR, Alicja Kozak

