România urcă pe podiumul european: locul III pe națiuni la Campionatul European de Culturism și Fitness

  Actualizat 06.05.2026, 14:44
Foto: Federatia Romana de Culturism si Fitness

Lotul național al Federației de Culturism și Fitness a României a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European desfășurat în Spania, clasându-se pe locul III în clasamentul general pe națiuni. Într-o competiție acerbă, care a reunit 41 de țări, sportivii români au demonstrat încă o dată valoare, disciplină și determinare, acumulând un total de 343 de puncte. Această performanță consolidează poziția României în elita culturismului și fitnessului european.

Clasamentul general (Top 10):

  1. Finlanda – 368 puncte 
  2. Estonia – 348 puncte 
  3. România – 343 puncte 
  4. Turcia – 333 puncte 
  5. Cehia – 302 puncte 
  6. Ucraina – 285 puncte 
  7. Rusia – 259 puncte 
  8. Slovacia – 248 puncte 
  9. Polonia – 234 puncte 
  10. Franța – 173 puncte 

Rezultatul obținut este rodul muncii susținute a sportivilor, al dedicării antrenorilor și al sprijinului constant oferit de întreaga echipă din spatele lotului național. „Această clasare pe podiumul european este o confirmare a progresului și a valorii sportivilor noștri. Suntem mândri de fiecare dintre ei și de modul în care au reprezentat România', spune Gabriel Toncean, președinte al FRCF.

In cele două zile de competiție, cei 31 de sportivi români au obținut un număr impresionant de 39 de medalii: 17 de aur, 11 de argint și 11 de bronz. Totodată, au fost obținute 9 locuri IV, 3 locuri V și 2 locuri VI.

Echipa României a înregistrat rezultate remarcabile și pe categorii de vârstă:
• la juniori – locul 1 pe națiuni;
• la seniori – locul 3 pe națiuni.

În clasamentul general pe națiuni, echipa României s-a clasat pe locul 3 din 41 de țări participante, confirmând încă o dată valoarea și consistența performanțelor la nivel european.

