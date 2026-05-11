De ce pielea ta arată mai bine la a treia ședință de microneedling decât după prima — explicația medicului dermatolog

Dacă ai făcut vreodată o ședință de microneedling și ai ieșit din cabinet ușor dezamăgită — pielea roșie, sensibilă, și te așteptai la mai mult — nu ești singura. La două-trei săptămâni după prima ședință, majoritatea pacientelor observă că tenul pare mai curat, mai luminos. Dar efectul real, cel pe care îl cauți — textură îmbunătățită, cicatrici mai puțin vizibile, fermitate — nu vine după prima ședință. Vine după a treia. Și ca să înțelegi de ce, trebuie să știi ce se întâmplă de fapt în piele după fiecare tratament.

Ce se întâmplă în piele în primele 48 de ore

„Microneedling-ul funcționează pe un principiu contraintuitiv: îți «rănești» controlat pielea ca să o forțezi să se repare. Acele fine ale dispozitivului — în cazul Dermapen4, reglabile între 0.5 și 2.5 milimetri adâncime în funcție de zonă și indicație — creează micro-canale în derm, structura profundă a pielii', spune dr. Camelia Nicolaescu, medic specialist dermatovenerologie la Wanderma Clinic din Craiova. Acestea declanșează imediat cascada de vindecare: trombocite, factori de creștere, citokine. Corpul interpretează microtraumele ca pe o leziune reală și răspunde în consecință.

Primele 48 de ore arată rău tocmai pentru că procesul a început. Roșeața, sensibilitatea, umflătura ușoară — toate sunt semne că mecanismul de reparare e activ.

De ce rezultatele apar abia la a treia ședință

Neocolageneza — producerea de colagen nou — nu e un proces rapid. Fibroblastele, celulele responsabile cu sinteza de colagen, au nevoie de 4 până la 6 săptămâni ca să producă și să organizeze fibrele noi. La prima ședință, procesul tocmai a fost inițiat. La a doua, stratul de colagen nou e în formare. La a treia, efectele cumulate ale celor trei cicluri de reparare devin vizibile simultan — textură îmbunătățită, pori mai fini, fermitate crescută, cicatrici mai puțin adânci.

Literatura de specialitate confirmă această progresivitate. Un studiu publicat în Plastic and Reconstructive Surgery (Aust, Fernandes, Kolokythas et al., 2008) — una dintre lucrările de referință din domeniu — a documentat histologic că patru ședințe de microneedling la interval de o lună produc o creștere de până la 400% a depozitelor de colagen și elastină la șase luni. Nu e o statistică de marketing. E o schimbare structurală în derm, confirmată la microscop, care explică de ce rezultatele se construiesc în timp și nu apar dintr-o dată.

„După prima ședință, pacientele observă de obicei că tenul pare mai curat, mai luminos — dar asta apare la două, trei săptămâni, nu a doua zi. Efectul structural, cel care schimbă cu adevărat textura și fermitatea pielii, se construiește ședință după ședință,” explică dr. Camelia Nicolaescu.

Ce primești concret la o ședință

Procedura durează între 30 și 60 de minute, în funcție de zonele tratate. Se aplică o cremă anestezică topic cu 30-45 de minute înainte, astfel încât disconfortul în timpul procedurii e minim — o senzație de presiune și ușoară căldură. Adâncimea și viteza acelor sunt ajustate de medic per zonă: mai superficial în jurul ochilor, mai profund pe obraji sau pe cicatrici.

Primele două-trei zile după ședință, pielea rămâne sensibilă și ușor roșie. Makeup-ul, expunerea directă la soare și activitățile fizice intense se evită în această perioadă. Din ziua a treia, aspectul revine la normal — cu diferența că sub suprafață, producția de colagen e în plină desfășurare.

Protocolul standard pentru rejuvenare facială e de trei până la șase ședințe, la interval de patru până la șase săptămâni. Pentru cicatrici acneice — una dintre indicațiile cu cel mai bun răspuns la microneedling cu Dermapen 4 — protocolul poate fi mai lung, adaptat profunzimii și tipului cicatricilor.

Pentru cine e indicat și când nu e

Microneedling-ul funcționează pe toate fototipurile, ceea ce îl face mai versatil decât multe tipuri de laser. Indicațiile principale includ riduri fine și medii, cicatrici post-acneice, pori dilatați, laxitate incipientă, ten fără strălucire și striuri.

Există și situații în care procedura nu e recomandată — acnee activă, infecții cutanate, psoriazis sau eczeme în puseu acut, tratament recent cu isotretinoin. Nu pentru că microneedling-ul ar fi o procedură riscantă în sine, ci pentru că pe o piele cu inflamație activă poate agrava problema în loc s-o rezolve.

„Înaintea oricărui protocol facem consult. Indicația trebuie să fie corectă, protocolul adaptat fiecărei persoane. Microneedling-ul pe o piele nepregătită sau cu contraindicații nu livrează rezultatele pe care le aștepți,” adaugă Dr. Camelia Nicolaescu.

În loc de concluzie

Există o logică frumoasă în felul în care funcționează microneedling-ul. Nu îți promite nimic spectaculos imediat — îți cere timp și răbdare, și în schimb îți dă înapoi pielea pe care o aveai, puțin mai bună decât o lăsaseși. E genul de procedură care nu impresionează pe moment, dar la care te întorci.

Sursa foto: wanderma.ro

