Cum să maximizezi spațiul de depozitare utilizând inteligent un dulap pentru baie

Baia este una dintre încăperile în care ordinea se pierde ușor. Produse de igienă, cosmetice, prosoape, hârtie, rezerve, soluții de curățenie și accesorii mici ajung rapid să ocupe fiecare raft disponibil. Un dulap pentru baie ales și organizat corect poate schimba complet modul în care folosești spațiul, mai ales dacă încăperea nu este foarte generoasă.

Secretul nu este să înghesui cât mai multe lucruri. Fiecare produs trebuie să aibă un loc al lui, iar obiectele folosite zilnic trebuie să fie ușor de accesat. Cu ajutorul unor rafturi bine gândite, cutii potrivite și câteva soluții simple, dulapul de baie poate deveni mai practic, mai ordonat și mai plăcut vizual.

Cuprins

Analizează ce trebuie să depozitezi în dulapul de baie Alege un dulap potrivit pentru dimensiunea băii Folosește rafturile și compartimentele în mod eficient Păstrează la îndemână produsele folosite zilnic Valorifică ușile și spațiile greu accesibile Menține ordinea prin curățare și triere periodică

1. Analizează ce trebuie să depozitezi în dulapul de baie

Înainte să cumperi organizatoare sau să schimbi dulapul, începe cu o evaluare simplă a lucrurilor pe care le păstrezi în baie. Scoate produsele din dulap și separă-le pe categorii: igienă zilnică, cosmetice, produse pentru păr, rezerve, prosoape, medicamente, soluții de curățenie și accesorii mici. Vei observa rapid ce folosești des, ce ocupă spațiu inutil și ce nu ar trebui să stea acolo.

Multe băi devin aglomerate din cauza produselor începute și abandonate. Sticle aproape goale, creme expirate, mostre, aparate vechi sau produse cumpărate în plus pot ocupa rafturi întregi. O triere sinceră îți poate elibera mai mult spațiu decât orice accesoriu nou de organizare.

După această etapă, decide ce merită păstrat în dulapul de baie și ce poate sta în altă parte. De exemplu, rezervele mari de hârtie, detergenții sau produsele folosite rar pot fi mutate într-un spațiu de depozitare separat, dacă locuința permite. Dulapul de baie ar trebui să rămână pentru obiectele necesare în rutina zilnică sau săptămânală. În acest sens, un dulap de baie potrivit și organizat eficient, cum sunt cele de la Brico Depot, pornește de la nevoile reale ale familiei, nu de la ideea că toate lucrurile trebuie ascunse în același loc.

2. Alege un dulap potrivit pentru dimensiunea băii

Un dulap prea mic va deveni rapid neîncăpător, iar unul prea mare poate încărca vizual baia și poate îngreuna mișcarea. De aceea, proporția contează foarte mult. Într-o baie mică, un dulap suspendat sau un corp deasupra lavoarului poate salva spațiu pe podea. Într-o baie mai mare, poți combina un dulap sub lavoar cu o coloană verticală sau cu rafturi închise.

Dulapurile suspendate sunt practice pentru că lasă podeaua liberă și fac curățenia mai ușoară. Cele cu oglindă pe ușă sunt utile în special deasupra lavoarului, deoarece îmbină două funcții într-un singur corp. Dulapurile tip coloană folosesc bine înălțimea camerei și sunt potrivite pentru prosoape, rezerve și produse mai voluminoase.

Materialul dulapului trebuie ales cu atenție. Baia are umiditate mai mare decât alte camere, așa că mobilierul trebuie să reziste la abur și stropi. MDF-ul tratat, PAL-ul de calitate cu canturi bine protejate sau mobilierul special conceput pentru baie sunt alegeri mai sigure decât piesele obișnuite de mobilier.

Contează și modul de deschidere. În băile înguste, ușile clasice pot incomoda. Sertarele, ușile glisante sau corpurile cu deschidere push pot fi mai practice, în funcție de configurație.

3. Folosește rafturile și compartimentele în mod eficient

Un dulap cu rafturi mari poate părea generos, dar spațiul se pierde ușor dacă obiectele sunt așezate direct unele peste altele. Pentru o organizare mai bună, folosește cutii, coșuri, separatoare și suporturi care împart rafturile în zone mai mici. Astfel, fiecare categorie are locul ei, iar produsele nu se amestecă.

Cutiile transparente sunt utile pentru că îți permit să vezi rapid conținutul. Coșurile opace arată mai ordonat, dar este bine să le etichetezi discret, mai ales dacă dulapul este folosit de mai multe persoane. Pentru sertare, separatoarele sunt foarte practice. Ele ajută la păstrarea obiectelor mici, cum ar fi lamele de ras, elasticele de păr, dischetele demachiante sau produsele de machiaj.

Rafturile ajustabile sunt un avantaj important. Poți modifica înălțimea lor în funcție de sticle, prosoape sau cutii. Dacă dulapul are rafturi fixe și spațiul dintre ele este prea mare, poți adăuga organizatoare suprapuse. Acestea creează un nivel suplimentar și reduc spațiul pierdut pe verticală.

Nu depozita produsele foarte grele pe rafturi fragile sau suspendate. Rezervele mari de detergent, bidoanele și obiectele voluminoase trebuie așezate în zone stabile, de preferat în partea de jos.

4. Păstrează la îndemână produsele folosite zilnic

Un dulap de baie eficient trebuie să îți simplifice rutina. Produsele folosite zilnic ar trebui să fie la nivel ușor accesibil, fără să fie nevoie să muți alte obiecte. Pasta și periuțele de dinți, produsele de îngrijire a tenului, deodorantul, aparatul de ras sau crema de mâini pot sta în zona centrală a dulapului.

Produsele folosite rar pot fi mutate pe rafturile superioare sau în spate. Acolo pot sta rezervele, tratamentele ocazionale, produsele de călătorie sau accesoriile sezoniere. Această separare reduce dezordinea și te ajută să găsești rapid ce ai nevoie.

Dacă mai multe persoane folosesc aceeași baie, poți împărți dulapul pe zone personale. Fiecare membru al familiei poate avea o cutie, un raft sau un compartiment. Astfel se evită aglomerarea produselor și devine mai ușor să păstrezi ordinea.

Pentru un aspect mai curat, evită să păstrezi prea multe produse pe lavoar. Blatul liber face baia să pară mai mare și se curăță mult mai ușor. Dulapul trebuie să preia cât mai mult din depozitare, dar fără să devină un spațiu în care lucrurile sunt aruncate la întâmplare.

5. Valorifică ușile și spațiile greu accesibile

Interiorul ușilor poate deveni un spațiu de depozitare foarte util, mai ales în dulapurile mici. Poți monta suporturi înguste, cârlige ușoare sau organizatoare adezive pentru obiecte mici. Acolo pot sta perii, piepteni, accesorii de păr, lavete sau produse subțiri care altfel ocupă loc pe rafturi.

Este important să verifici adâncimea disponibilă înainte să montezi astfel de accesorii. Ușa trebuie să se închidă corect, fără să lovească produsele din interior. Dacă sistemul ales este prea voluminos, poate forța balamalele sau poate face dulapul incomod de folosit.

Colțurile și partea din spate a rafturilor sunt alte zone care se pierd frecvent. Pentru ele, poți folosi tăvițe extensibile, cutii cu mâner sau organizatoare rotative. Aceste soluții permit accesul la produse fără să răscolești tot raftul.

În dulapul de sub lavoar, spațiul este adesea întrerupt de sifon și țevi. Aici sunt utile rafturile în formă de U, coșurile joase sau cutiile mici așezate lateral. În loc să consideri zona pierdută, adaptează organizarea la forma disponibilă.

6. Menține ordinea prin curățare și triere periodică

Oricât de bine ai organiza dulapul, ordinea nu se menține singură. Baia este un spațiu cu umezeală, praf fin, urme de produse cosmetice și ambalaje care se adună repede. O curățare periodică previne mirosurile neplăcute, petele și aglomerarea inutilă.

O dată pe lună, verifică produsele expirate sau aproape goale. Aruncă ambalajele inutile și șterge rafturile cu o lavetă ușor umedă. Pentru dulapurile din materiale sensibile, evită excesul de apă și usucă suprafețele după curățare. Dacă apar scurgeri de șampon, cremă sau detergent, curăță-le imediat, deoarece pot păta sau deteriora mobilierul.

Este util să păstrezi o regulă simplă: când adaugi un produs nou, verifică dacă există unul vechi care trebuie terminat sau eliminat. Astfel eviți dublurile și păstrezi dulapul aerisit.

Pentru un plus de ordine, păstrează produsele similare împreună și nu schimba locurile prea des. Un sistem simplu, repetat zilnic, funcționează mai bine decât o organizare spectaculoasă, dar greu de menținut.

În concluzie, un dulap pentru baie poate oferi mult mai mult spațiu decât pare la prima vedere, dacă este ales și organizat corect. Începe prin trierea produselor, apoi folosește rafturi, cutii, separatoare și suporturi adaptate obiectelor pe care le păstrezi acolo.

Depozitarea eficientă înseamnă ordine și acces rapid la produsele de care ai nevoie. Cu un sistem clar și câteva verificări periodice, baia va părea mai aerisită, mai curată și mai ușor de folosit în fiecare zi!

Sursa foto: Pexels.com

