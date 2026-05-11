ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie

ghd (Good Hair Day), liderul mondial în inovarea din domeniul tehnologiei de înfrumusețare și marca numărul unu din Marea Britanie în materie de aparate de îndreptat părul, anunță oficial lansarea sa în România, prezentând filosofia „Good Hair Day' atât consumatorilor locali, cât și profesioniștilor. Cu o tradiție bazată pe știință, inovație și design de înaltă calitate, ghd continuă să redefinească standardele coafării cu căldură, oferind instrumente de înaltă performanță care pun accent atât pe rezultate, cât și pe sănătatea părului.

O marcă britanică de cult, cu aproape 25 de ani de experiență, ghd a devenit o parte esențială a rutinei zilnice a stilistilor și consumatorilor din întreaga lume. Disponibil în peste 50.000 de saloane la nivel global și cu vânzări de peste 3 milioane de produse anual, brandul este recunoscut pentru tehnologia sa premiată și angajamentul de a menține temperatura optimă de coafare de 185°C, asigurând rezultate impecabile fără a compromite sănătatea părului.

La baza inovației ghd se află centrul său avansat de cercetare și dezvoltare din Cambridge, Marea Britanie, unde peste 100 de ingineri dezvoltă tehnologii de ultimă generație, inclusiv sisteme inteligente de control al căldurii și instrumente revoluționare de coafare. Printre cele mai recente inovații se numără duet style și duet blow-dry. Instrumentele revoluționare 2-în-1 sunt concepute pentru a usca și coafa părul simultan, fără a-l deteriora prin căldură, precum și gama chronos™, dotată cu tehnologia HD Motion-Responsive™ pentru rezultate de coafare mai rapide, definire exactă, care durează până la 24 de ore.

Dincolo de tehnologie, prezența ghd este profund înrădăcinată în lumea modei și a coafurii profesionale. Brandul se bucură de încredere în culisele săptămânilor internaționale de modă și din partea celor mai renumiți stiliști, definind tendințele pentru casele de lux globale sezon după sezon.

„Lansarea ghd în România marchează un pas important în parcursul nostru de dezvoltare internațională. Consumatorii români caută din ce în ce mai mult soluții de înfrumusețare premium și de înaltă performanță, iar ghd se află într-o poziție unică pentru a răspunde acestor așteptări prin combinația noastră de știință, inovație și stil. Suntem mândri să aducem promisiunea noastră «Good Hair Day» pe această piață dinamică', a declarat Elena del Boca, Marketing Director ghd Italia & Europa de Sud-Est.

Portofoliul din România va include cele mai emblematice și inovatoare produse ale brandului, de la gama de aparate de coafat platinum+ smart styler și chronos™ până la uscătorul de păr helios™, aparatele de ondulat curve® și periile profesionale cu încălzire, fiecare fiind conceput pentru a oferi rezultate de calitate profesională acasă.

Prin această lansare, ghd își propune să-și consolideze prezența pe piața locală, colaborând cu saloane de top, distribuitori și profesioniști din domeniul frumuseții, și să-i inspire în același timp pe consumatori să-și îmbunătățească rutina zilnică de coafare.

„ghd este un punct de referință global în domeniul tehnologiei de înfrumusețare și un adevărat simbol cultural în industria coafurii. Rolul nostru este să transpunem această moștenire într-o poveste captivantă și relevantă pentru publicul românesc, asigurându-ne că «Good Hair Day» devine o realitate zilnică pentru consumatorii de aici', a declarat Mădălin Munteanu, Manager de Comunicare, Pandorra Story Style.

Produsele ghd sunt acum disponibile în saloane selectate, în magazinele premium și online.

Despre ghd

ghd, un brand britanic emblematic, acronim pentru „good hair day', este un punct de referință la nivel mondial în sectorul tehnologiei de înfrumusețare și marca numărul unu de plăci de îndreptat părul în Regatul Unit. Prezent în peste 50.000 de saloane din întreaga lume, ghd aduce excelența tehnologică și inovația științifică direct în mâinile stiliștilor și consumatorilor. Combinând știința cu frumusețea și stilul, ghd continuă să revoluționeze lumea coafării cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație și al designurilor rafinate. Instrumentele sale de coafare, dezvoltate pentru a oferi rezultate de înaltă performanță, respectând în același timp sănătatea părului, au devenit esențiale în rutina zilnică atât a profesioniștilor, cât și a consumatorilor. Iubite și apreciate de experții din industrie, instrumentele ghd sunt, de asemenea, o prezență cheie în culisele săptămânilor modei, unde contribuie la aducerea la viață a celor mai noi tendințe în materie de coafură, în colaborare cu branduri de modă emblematice precum Missoni, Max Mara, Sportmax, Roberto Cavalli și Victoria Beckham. Recunoscut la nivel global pentru performanța ridicată și rezultatele vizibile, ghd vinde peste 3 milioane de produse anual și a câștigat peste 500 de premii de frumusețe. Toate instrumentele ghd funcționează la o temperatură optimă de coafare de 185 °C, asigurând rezultate de lungă durată fără deteriorarea părului cauzată de căldura excesivă.

