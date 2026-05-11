Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Prima ediție din acest an a festivalului de sport urban BCR Sport Arena Streetball s-a încheiat duminică seara.Prima ediție din acest an a festivalului de sport urban BCR Sport Arena Streetball s-a încheiat duminică seara

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Prima ediție din acest an a festivalului de sport urban BCR Sport Arena Streetball s-a încheiat duminică seara într-un mod cu totul inedit: acrobații sloveni de la Dunking Devils au reușit un slam-dunk peste o mașină, iar la finalul reprezentației și-a făcut apariția chiar și Superman. 

De-a lungul a trei zile, cuva lacului de agrement din Drumul Taberei, Sectorul 6, a fost gazda a peste 20 de zone de sport, distracție și relaxare. 

Au jucat baschet 3×3 și eroii de la Sevilla, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu, doi dintre jucătorii de legendă care acum 40 de ani câștigau cu Steaua București trofeul Cupei Campionilor Europeni. Gloriile fotbalului românesc de la CSA Steaua și-au demonstrat îndemânarea și cu mingea de baschet, marcând mai multe coșuri în aplauzele spectatorilor. 

Pe lângă cei 500 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3×3, alte câteva mii de oameni de toate vârstele au practicat sau au putut asista la diverse activități și demonstrații sportive precum volei, tenis de masa, arte marțiale, rugby, sărituri cu coarda, dans, zumba, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, catchball, pickleball, fotbal-tenis, parkour, kendama, șah, jocuri de societate sau eSports. 

Zonele de relaxare, nutriție și hidratare și muzica non-stop au creat un adevărat vibe de festival, care nu i-a părăsit pe participanți nici atunci când ploaia a dat peste cap programul meciurilor și al activităților.

Primarul Capitalei, pe terenul de baschet  

Meciul demonstrativ de baschet 3×3 care a avut loc duminică seara i-a reunit pe teren pe Andra Novițchi, campioană mondială la karate, Sonia Ursu, vicecampioană europeană la baschet 3×3, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Virgil Stănescu, antreprenor și fost căpitan al echipei naționale de baschet, Ovidiu Neacșu, explorator urban și Radu Dumitrache, creator de conținut, care a venit însoțit de logodnica sa, fosta gimnastă Diana Bulimar. Aceștia au fost susținuți de pe margine de către Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 și Cristian Mărgărit, nutriționist.

Competiția de baschet 3×3 a fost acerbă și dintre cele șapte finale ale zilei de duminică, patru s-au încheiat în prelungiri. Ecoland a reușit dubla, câștigând competiția la categoria Open atât la masculin cât și la feminin, cu un scor identic, 18-17. Fetele de la Ecoland au câștigat cu Farul Constanța iar băieți s-au impus în fața celor de la FZN 3×3. 

Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Bogdan Șomcutean. La feminin onorurile de MVP i-au revenit Soniei Cazacu. Ambii sportivi au fost recompensați cu câte un ceas marca Tissot, oferit de către Albini Prassa. În total, peste 100 de jucători au fost premiați în cadrul competiției oficiale de baschet 3×3, la toate categoriile de vârstă. Premierea a fost efectuată de către Paul Moldovan și fostul baschetbalist Virgil Căruțașu, multiplu campion național. 

Concurs și demonstrații de Kendama

În cadrul festivalului de sport urban a avut loc sâmbătă și o etapă din Kendama România Pro Tour care i-a provocat pe tinerii mânuitori de kendama să-și demonstreze abilitățile pe trei nivele valorice. 

Ei au fost jurizați de doi dintre atleții reprezentativi la nivel global, Miguel De La Torre, peste 12 podiumuri obținute doar în 2025 la competițiile mondiale și Edwin Tickner (E.T), clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial. Alături de ei s-au aflat Andrei Goia, Cojo, Reny și Braso starurile autohtone ale jucăriei de lemn care a devenit un fenomen în rândul tinerilor. 

Caravana Pro Rugby le-a împărtășit celor mai mici participanți primele secrete ale mingii ovale, în timp ce Federația Română de Karate cu sprijinul a 11 cluburi reprezentative din România a oferit pe întreg parcursul evenimentului sesiuni de inițiere și demonstrații de arte marțiale. 

Spectacolul a fost completat de reprezentații ale artiștilor Circului Metropolitan București și al trupelor de dans de la cluburile Ana Dance, iSports Ploiești și Drag de Măgurele. 

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a deschis sezonul 2026 al BCR Sport Arena Streetball, al 21-lea din istoria competiției care a redefinit modul în care se joacă baschetul 3×3 la nivel național dar și global și care în prezent dezvoltă în permanență acest concept de festival de sport urban.

Următoarele evenimente sunt programate la Sibiu (12-14 iunie), București (26-28 iunie), Ploiești (17-19 iulie), Eforie Nord (14-16 august) iar sezonul se va încheia la București în weekend-ul 11-13 septembrie. 

BCR Sport Arena Streetball a fost organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de: BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Albini Prassa, Ideal Board Games, Porsche Inter Auto și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Foto: BCR Sport Arena

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
Bucătăria de apartament: Ghid complet pentru optimizarea spațiului și eficiență maximă
Advertorial
Bucătăria de apartament: Ghid complet pentru optimizarea spațiului și eficiență maximă
Love Fusion by KIKO MILANO sau arta unui ten care nu pare machiat
Advertorial
Love Fusion by KIKO MILANO sau arta unui ten care nu pare machiat
Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
Advertorial
Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie
Advertorial
ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie
ZALANDO - Sezonul Cerulean
Advertorial
ZALANDO - Sezonul Cerulean
De ce pielea ta arată mai bine la a treia ședință de microneedling decât după prima — explicația medicului dermatolog
Advertorial
De ce pielea ta arată mai bine la a treia ședință de microneedling decât după prima — explicația medicului dermatolog
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme
Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
Unica.ro
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cu ce se ocupă Andrada, sora lui Victor Cornea și proaspăta cumnată a Andreei Bălan. Toți vorbesc acum despre meseria ei!
Cu ce se ocupă Andrada, sora lui Victor Cornea și proaspăta cumnată a Andreei Bălan. Toți vorbesc acum despre meseria ei!
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum să maximizezi spațiul de depozitare utilizând inteligent un dulap pentru baie
Cum să maximizezi spațiul de depozitare utilizând inteligent un dulap pentru baie
Advertorial

Baia este una dintre încăperile în care ordinea se pierde ușor. Produse de igienă, cosmetice, prosoape, hârtie, rezerve, soluții de curățenie și accesorii mici ajung rapid să ocupe fiecare raft disponibil.

+ Mai multe
Pantofi pentru nuntă: ghid complet pentru mireasă, mire și invitați - ce alegi și cum te pregătești
Pantofi pentru nuntă: ghid complet pentru mireasă, mire și invitați - ce alegi și cum te pregătești
Advertorial

Sezonul nunților vine cu o provocare pe care mulți o subestimează la prima vedere: alegerea unei perechi de încălțăminte care să îmbine perfect o estetică impecabilă cu un confort absolut.

+ Mai multe
Oboseala decizională, „motorul” invizibil al obiceiurilor nesănătoase: de ce alegem greu ceea ce ne face bine?
Oboseala decizională, „motorul” invizibil al obiceiurilor nesănătoase: de ce alegem greu ceea ce ne face bine?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC