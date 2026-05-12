NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc

Vara 2026 aduce la Costinești senzaționalul prin muzică, spectacol, energie de festival și introduce un nou mod de a experimenta litoralul, prin integrarea stilului, creativității și retailului de fashion într-un ecosistem complet de lifestyle. În acest context, NIBIRU integrează moda ca o componentă strategică a experienței, prin Fashion District, zona concepută special pentru brandurile care pot aduce un plus de creativitate, completând varietatea de activități disponibile cu activări de brand și shopping într-un mod inedit.

Acest proiect implică o strategie de poziționare a litoralului românesc pe harta internațională a destinațiilor de lifestyle și entertainment. Publicul care merge azi la festival sau la mare nu mai caută doar concerte și locuri pentru divertisment sau relaxare, ci experiențe complete, unde atmosfera, estetica și identitatea spațiului devin la fel de importante perecum distracția în sine. În acest context, integrarea unei zone dedicate modei devine o evoluție care răspunde nevoilor celor prezenți, care vor varietate vestimentară și să aibă ca amintire piese unice de vestimentație.

Litoralul românesc nu a funcționat până acum ca destinație relevantă pentru fashion retail, care să ofere un cadru în care moda devine parte din experiență. Fashion District schimbă această paradigmă, oferind mai mult decât o zonă de shopping; creează un spațiu care aduce stilul în centrul vieții de pe litoral. Vizitatorii pot descoperi branduri, explora ultimele tendințe în fashion și integra stilul personal într-un context social și recreativ amplu.

 Fashion District funcționează ca un ecosistem integrat, unde toate industriile creative se întâlnesc, dar și un mod de a susține brandurile locale. NIBIRU descrie acest spațiu drept una dintre zonele importante ale proiectului, amplasată strategic în nucleul destinației. 

Lista de branduri confirmate indică deja o direcție clară: accesibilitate comercială combinată cu diversitate stilistică și susținerea expresiei creative locale. 

În zona de fashion intră nume precum GIRLCODE, Made by Society, Modish Boutique, Secret Fashion Society, Bogas, Southside, GRIM și Young Rich White, iar împreună conturează un mix echilibrat între fashion, streetwear urban și lifestyle contemporan, adaptat publicului orientat spre exprimare personală și piese statement. 

GIRLCODE și Bogas aduc o dimensiune puternică de fashion feminin contemporan, construită în jurul pieselor icon și al adaptării rapide la tendințe. Secret Fashion Society  completează această zonă printr-o abordare fresh, orientată către styling actual.

Modish Boutique adaugă componenta de încălțăminte personalizată, completând experiența fashion; astfel, stylingul este abordat holistic, pentru că moda de vară nu stă doar în haine, ci și în detaliile care schimbă complet un look..

Made by Society, Southside, GRIM și Young Rich White dezvoltă segmentul urban și streetwear, conectat direct la cultura muzicală, social media și dinamica noii generații. Această selecție oferă relevanță comercială și culturală, ancorând Fashion District într-o realitate de consum actuală. 

Un avantaj major al conceptului  este că Fashion District nu impune o singură estetică, ci reflectă diversitatea reală a publicului NIBIRU. Feminitatea, streetwearul, stilul casual sau stylingul de seară coexistă natural, ceea ce susține autenticitatea întregului proiect. 

Stilul devine astfel integrat organic în experiența generală NIBIRU. Shoppingul depășește dimensiunea practică și se transformă într-o extensie de entertainment, socializare și explorare personală. Retailul devine experiență, iar experiența devine parte din lifestyle.

NIBIRU se deschide oficial pe 16 iulie 2026, la Costinești, și se conturează drept unul din cele mai ample proiecte de pe litoralul românesc, reunind muzică, gastronomie, retail și mai multe zone tematice într-un format integrat. În acest context, Fashion District transmite clar direcția strategică a proiectului: o destinație completă, modernă, profund conectată la modul în care noile generații trăiesc vara, stilul și entertainmentul. 

Foto credit: NIBIRU

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție
Advertorial
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
Advertorial
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
Advertorial
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet
Advertorial
Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet
Bucătăria de apartament: Ghid complet pentru optimizarea spațiului și eficiență maximă
Advertorial
Bucătăria de apartament: Ghid complet pentru optimizarea spațiului și eficiență maximă
Love Fusion by KIKO MILANO sau arta unui ten care nu pare machiat
Advertorial
Love Fusion by KIKO MILANO sau arta unui ten care nu pare machiat
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
Advertorial

IXY Retail lanseaza ixy.ro, noua destinație online unde calitatea întâlnește bucuria de a fi părinte, prezentand o selecție premium de ținute casual, smart și accesorii pentru copii cu varste intre 0 si 14 ani.

+ Mai multe
ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie
ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie
Advertorial

+ Mai multe
ZALANDO - Sezonul Cerulean
ZALANDO - Sezonul Cerulean
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC