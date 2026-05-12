Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție

În fiecare an, Târgul de Bijuterie Contemporană, AUTOR, aduce în prim-plan un artist care definește, prin practica sa, una dintre direcțiile relevante ale bijuteriei contemporane internaționale. În 2026, acest rol îi revine lui Victor Pavlov, artistul bulgar care transformă formele marine, structurile organice și tehnologia într-un limbaj poetic purtabil.

„Nu văd bijuteria ca pe un lux, ci ca pe o artă. Iar arta este esențială, indiferent dacă trăim în vremuri de criză sau nu', spune artistul, a cărui prezență devine unul dintre punctele centrale ale ediției de anul acesta.

Titlul de Focus Artist vine după ce, în 2025, Victor Pavlov a primit AUTOR Awesome Award, distincție acordată în cadrul târgului pentru o practică artistică remarcabilă. La ediția din acest an, artistul prezintă colecția „Ocean/arhitecți', un proiect inspirat de ecosistemele marine și de structurile invizibile care susțin viața subacvatică.

Fascinat de recifele de corali și de logica lor organică, Pavlov privește oceanul ca pe un model de coexistență și echilibru.

Victor Pavlov

„Recifele de corali, cu bogăția lor de culori, forme și condiții de viață, găzduiesc o mare parte a lumii marine, acoperind mai puțin de unu la sută din fundul oceanului, dar susținând aproximativ 25% din toate creaturile marine. Această arhitectură generează spații extrem de inspiratoare, asemănătoare cu megalopolisurile unde fiecare e parte din întreg și unde nimeni nu este de prisos', explică artistul.

Rezultatul este o serie de obiecte care depășesc ideea convențională de bijuterie și funcționează mai degrabă ca micro-sculpturi purtabile. Practica lui Victor Pavlov combină tehnici tradiționale de prelucrare a metalului cu metode digitale avansate și procese de turnare directă a elementelor naturale, într-un dialog constant între material, corp și tehnologie.
Bijuteriile sale nu urmăresc ideea de ornament în sens clasic, ci creează o relație personală și emoțională cu purtătorul. Există în lucrările lui o tensiune subtilă între fragilitate și structură, între organic și artificial, între memorie și obiect.

Absolvent al National Academy of Arts și doctor în arte vizuale, Victor Pavlov are un portofoliu extins de expoziții personale și de grup în Bulgaria și la nivel internațional. Din 2012 este membru al Union of Bulgarian Artists.

Prezența sa la AUTOR 2026 confirmă direcția tot mai experimentală și interdisciplinară a bijuteriei contemporane, într-un moment în care granițele dintre design, artă și obiect devin tot mai fluide.

AUTOR 2026 are loc pe 16 și 17 mai 2026, la Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României. Ediția din acest an reunește peste 70 de designeri din România, Europa și alte regiuni ale lumii și marchează cea de-a 23-a ediție a celui mai longeviv târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Sud-Est.

Activă din 2009, platforma AUTOR a devenit una dintre cele mai relevante scene dedicate bijuteriei contemporane din regiune, reunind artiști, galerii, colecționari și public interesat de obiectul contemporan ca formă de expresie culturală.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Albastra - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Advertorial
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
Advertorial
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
Advertorial
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet
Advertorial
Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet
Bucătăria de apartament: Ghid complet pentru optimizarea spațiului și eficiență maximă
Advertorial
Bucătăria de apartament: Ghid complet pentru optimizarea spațiului și eficiență maximă
Love Fusion by KIKO MILANO sau arta unui ten care nu pare machiat
Advertorial
Love Fusion by KIKO MILANO sau arta unui ten care nu pare machiat
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Ema de la Insula Iubirii, după ce Răzvan a uitat de Ella și s-a afișat cu o brunetă! Ce a zis: „Îmi arăta poza cu iubitele”
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în secret! Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
Advertorial

IXY Retail lanseaza ixy.ro, noua destinație online unde calitatea întâlnește bucuria de a fi părinte, prezentand o selecție premium de ținute casual, smart și accesorii pentru copii cu varste intre 0 si 14 ani.

+ Mai multe
ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie
ghd aduce „Good hair day” în România, marcând lansarea oficială a brandului nr. 1 de plăci de îndreptat părul din Marea Britanie
Advertorial

+ Mai multe
ZALANDO - Sezonul Cerulean
ZALANDO - Sezonul Cerulean
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC