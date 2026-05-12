Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție

În fiecare an, Târgul de Bijuterie Contemporană, AUTOR, aduce în prim-plan un artist care definește, prin practica sa, una dintre direcțiile relevante ale bijuteriei contemporane internaționale. În 2026, acest rol îi revine lui Victor Pavlov, artistul bulgar care transformă formele marine, structurile organice și tehnologia într-un limbaj poetic purtabil.

„Nu văd bijuteria ca pe un lux, ci ca pe o artă. Iar arta este esențială, indiferent dacă trăim în vremuri de criză sau nu', spune artistul, a cărui prezență devine unul dintre punctele centrale ale ediției de anul acesta.

Titlul de Focus Artist vine după ce, în 2025, Victor Pavlov a primit AUTOR Awesome Award, distincție acordată în cadrul târgului pentru o practică artistică remarcabilă. La ediția din acest an, artistul prezintă colecția „Ocean/arhitecți', un proiect inspirat de ecosistemele marine și de structurile invizibile care susțin viața subacvatică.

Fascinat de recifele de corali și de logica lor organică, Pavlov privește oceanul ca pe un model de coexistență și echilibru.

Victor Pavlov

„Recifele de corali, cu bogăția lor de culori, forme și condiții de viață, găzduiesc o mare parte a lumii marine, acoperind mai puțin de unu la sută din fundul oceanului, dar susținând aproximativ 25% din toate creaturile marine. Această arhitectură generează spații extrem de inspiratoare, asemănătoare cu megalopolisurile unde fiecare e parte din întreg și unde nimeni nu este de prisos', explică artistul.

Rezultatul este o serie de obiecte care depășesc ideea convențională de bijuterie și funcționează mai degrabă ca micro-sculpturi purtabile. Practica lui Victor Pavlov combină tehnici tradiționale de prelucrare a metalului cu metode digitale avansate și procese de turnare directă a elementelor naturale, într-un dialog constant între material, corp și tehnologie.

Bijuteriile sale nu urmăresc ideea de ornament în sens clasic, ci creează o relație personală și emoțională cu purtătorul. Există în lucrările lui o tensiune subtilă între fragilitate și structură, între organic și artificial, între memorie și obiect.

Absolvent al National Academy of Arts și doctor în arte vizuale, Victor Pavlov are un portofoliu extins de expoziții personale și de grup în Bulgaria și la nivel internațional. Din 2012 este membru al Union of Bulgarian Artists.

Prezența sa la AUTOR 2026 confirmă direcția tot mai experimentală și interdisciplinară a bijuteriei contemporane, într-un moment în care granițele dintre design, artă și obiect devin tot mai fluide.

AUTOR 2026 are loc pe 16 și 17 mai 2026, la Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României. Ediția din acest an reunește peste 70 de designeri din România, Europa și alte regiuni ale lumii și marchează cea de-a 23-a ediție a celui mai longeviv târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Sud-Est.

Activă din 2009, platforma AUTOR a devenit una dintre cele mai relevante scene dedicate bijuteriei contemporane din regiune, reunind artiști, galerii, colecționari și public interesat de obiectul contemporan ca formă de expresie culturală.

