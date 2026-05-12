Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 13.05.2026, 13:24,  de  ELLE
Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 

Ediția aniversară a Concursului Internațional George Enescu 2026, desfășurată la București între 23 august și 19 septembrie sub tema „În căutarea excelenței', își consolidează misiunea de susținere a tinerilor muzicieni printr-o amplă serie de premii speciale și oportunități de dezvoltare profesională, menite să ofere laureaților nu doar recunoaștere artistică, ci și un sprijin concret în construirea unei cariere internaționale.

Dincolo de premiile financiare acordate în cadrul competiției, organizatorii anunță pentru ediția 2026 un pachet extins de beneficii dedicate câștigătorilor și laureaților concursului, care include concerte și recitaluri pe scene importante din România și din străinătate, mentorat artistic și strategic, posibilități de reprezentare artistică internațională, precum și premii speciale oferite de parteneri din mediul public și privat.

Prin această direcție, Concursul Internațional George Enescu își reafirmă rolul de platformă de lansare pentru noua generație de artiști ai muzicii clasice și continuă tradiția de a sprijini dezvoltarea pe termen lung a tinerelor talente.

Una dintre cele mai importante componente ale programului de premii speciale este reprezentată de oportunitățile scenice oferite laureaților. ARTEXIM, organizator al Concursului Internațional George Enescu, dezvoltă în prezent o rețea amplă de parteneriate cu filarmonici și instituții muzicale din România, care vor oferi câștigătorilor și laureaților oportunitatea de a susține concerte și recitaluri în cadrul stagiunilor 2026 – 2027 și 2027–2028.

Aceste colaborări urmăresc să ofere tinerilor muzicieni șansa unor apariții scenice pe scene importante, într-un moment esențial al începutului lor de carieră, facilitând acestora întâlnirea cu orchestre, dirijori și publicuri diverse din întreaga țară.

Pe plan internațional, ediția 2026 aduce o serie de colaborări importante: Teatro Fraschini di Pavia, una dintre instituțiile lirice și muzicale de tradiție din nordul Italiei, va oferi câștigătorului secțiunii violoncel un recital programat pentru aprilie 2027.

Aceste oportunități se alătură tradiției Concursului Enescu de a crea punți reale între competiție și viața artistică internațională, contribuind la integrarea laureaților în circuitul profesional european.

Ediția 2026 introduce și o componentă extinsă de mentorat și dezvoltare profesională, construită în jurul ideii că excelența artistică presupune, astăzi, nu doar performanță interpretativă, ci și capacitatea de a se poziționa într-un peisaj cultural internațional tot mai complex.

În acest context, organizatorii vor oferi laureaților posibilitatea de a beneficia, pe parcursul unui an, de mentorat și îndrumare în carieră alături de Andreas Vierziger, curator muzical și consultant strategic austriac, recunoscut pentru activitatea sa în domeniul muzicii clasice contemporane, managementului cultural și dezvoltării artistice interdisciplinare.

Activ în cadrul unor importante competiții și proiecte internaționale, Andreas Vierziger colaborează cu artiști, festivaluri și instituții culturale din întreaga Europă, fiind cunoscut pentru abordările sale inovatoare privind dezvoltarea artistică și poziționarea strategică a tinerilor muzicieni în context internațional.

Programul de mentorat propus în cadrul Concursului Enescu va include sesiuni dedicate managementului carierei, dezvoltării artistice, strategiilor de promovare și construirii unui profil artistic internațional.

În completarea programului de mentorat, ARTEXIM, organizatorul Concursului Internațional George Enescu, va oferi laureaților posibilitatea încheierii unor contracte de reprezentare și  mentorat artistic. Această componentă urmărește susținerea dezvoltării profesionale a laureaților pe termen lung și facilitarea accesului acestora la noi oportunități artistice, concerte, turnee și colaborări la nivel național și internațional.

Prin această direcție, Concursul Enescu își propune să funcționeze nu doar ca o competiție de prestigiu, ci și ca un mecanism activ de integrare a tinerilor muzicieni în circuitul artistic profesionist.

Pe lângă premiile acordate de organizatori, ediția 2026 va include și o serie de premii speciale oferite de parteneri din mediul public și privat, premii care pot fi cumulate cu celelalte distincții obținute în concurs.

În cadrul secțiunii vioară, Fundația Culturală „Șerban Lupu' va acorda Premiul „Sherban Lupu', în valoare de 2500 de euro net, destinat celui mai bine clasat violonist român din competiție.

Pentru secțiunea pian, Fundația Culturală Erbiceanu va acorda Premiul „Constanța Erbiceanu', în valoare de 2500 de euro net, destinat celui mai bine clasat pianist român din competiție.

De asemenea, partenerul principal BRD va oferi câte un premiu special pentru fiecare secțiune instrumentală a Concursului.

Concursul Internațional George Enescu reprezintă cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase la nivel internațional. Ediția aniversară din 2026 va reuni la București tineri muzicieni din întreaga lume, într-un program care include competiția propriu-zisă, concerte simfonice, recitaluri camerale, masterclass-uri și evenimente dedicate dialogului artistic internațional.

Prin ansamblul premiilor și oportunităților oferite, Concursul Enescu își reafirmă angajamentul de a susține nu doar performanța artistică de moment, ci parcursul profesional al noii generații de muzicieni, într-un context cultural global în continuă transformare.

Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise artiștilor născuți după 1 august 1991. Data-limită pentru secțiunile pian, vioară și violoncel este 17 mai 2026, în urma prelungirii perioadei de înscriere.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. 

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. 

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS 

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, LOr, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours 

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Despre Concursul Internațional George Enescu 

Organizat pentru prima dată în 1958, în același timp cu Festivalul Internațional George Enescu, Concursul Internațional George Enescu este una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii. De asemenea, Concursul Internațional George Enescu promovează compozițiile marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România.

Începând cu 2014, Concursul Internațional George Enescu a devenit un eveniment distinct de Festival și este organizat la fiecare doi ani (alternativ față de anii în care se organizează Festivalul Enescu).

De la prima ediție, din 1958, și până astăzi, Concursul Enescu a lansat numeroși artiști care au devenit nume de referință pe scenele internaționale și au păstrat o legătură constantă cu muzica lui George Enescu și cu România: pianiștii Elisabeth Leonskaja, Ming-Qiang Li, Josu de Solaun, mezzosoprana Agnes Baltsa, violoncelistul Zlatomir Fung, violoniștii Erzhan Kulibaev și Nemanja Radulović.

Soliști remarcabili, precum pianiștii Radu Lupu, Valentin Gheorghiu și Dan Grigore, violonista Silvia Marcovici, care a cântat sub bagheta celor mai cunoscuți dirijori ai lumii (Zubin Mehta, Claudio Abbado, Riccardo Muti etc.), soprana Ileana Cotrubaș, mezzosoprana Viorica Cortez, compozitorul Dan Dediu, precum și cei mai apreciați muzicieni români din mai tânăra generație – Alexandru Tomescu, Vlad Stănculeasa, Remus Azoiței, Anna Țifu, Stefan Tarara, Valentin Răduțiu, Valentin Șerban, Maria Marica – sunt doar câțiva dintre cei mai proeminenți muzicieni români la nivel internațional care au debutat ca laureați ai Concursului Internațional George Enescu.

Modelul de funcționare al Concursului Internațional George Enescu este inspirat de viața artistului al cărui nume îl poartă: susține și promovează tinerele talente din muzica clasică, urmând exemplul marelui compozitor, care, de-a lungul vieții, a sprijinit constant tinerii muzicieni.  George Enescu a făcut donații substanțiale pentru a finanța burse destinate acestora, iar în 1912 a susținut un turneu în România, reușind să strângă peste o mie de lire sterline pentru a înființa și acorda un premiu național de compoziție. În același timp, Concursul Internațional George Enescu contribuie activ la promovarea creației enesciene, prin includerea constantă a sonatelor și suitelor sale în repertoriul de concurs.

Ediția aniversară a XX-a confirmă poziția Concursului Internațional George Enescu în elita competițiilor muzicale mondiale și reafirmă rolul său esențial în descoperirea și formarea viitoarelor personalități ale scenei internaționale.

Foto credit Artexim

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
Advertorial
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 
Advertorial
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Advertorial
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Ce ar trebui să mănânce un copil după 1 an? Ghid simplu pentru părinți
Advertorial
Ce ar trebui să mănânce un copil după 1 an? Ghid simplu pentru părinți
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Advertorial
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție
Advertorial
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce mărturii au primit invitații prezenți la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. „Și-au ales...” Așa ceva chiar că nu ai mai auzit în România!
Ce mărturii au primit invitații prezenți la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. „Și-au ales...” Așa ceva chiar că nu ai mai auzit în România!
„Există un iubit de 6 ani... Familia lui nu știe de mine”, a mărturisit deschis Răzvan Botezatu. Fostul prezentator TV a rupt tăcerea și despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip
„Există un iubit de 6 ani... Familia lui nu știe de mine”, a mărturisit deschis Răzvan Botezatu. Fostul prezentator TV a rupt tăcerea și despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
Advertorial

+ Mai multe
Cupa de Gimnastică Andreea Răducan Ediția a 14-a, Bârlad, 16-17 Mai 2026
Cupa de Gimnastică Andreea Răducan Ediția a 14-a, Bârlad, 16-17 Mai 2026
Advertorial

+ Mai multe
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC