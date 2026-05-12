Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ediția aniversară a Concursului Internațional George Enescu 2026, desfășurată la București între 23 august și 19 septembrie sub tema „În căutarea excelenței', își consolidează misiunea de susținere a tinerilor muzicieni printr-o amplă serie de premii speciale și oportunități de dezvoltare profesională, menite să ofere laureaților nu doar recunoaștere artistică, ci și un sprijin concret în construirea unei cariere internaționale.

Dincolo de premiile financiare acordate în cadrul competiției, organizatorii anunță pentru ediția 2026 un pachet extins de beneficii dedicate câștigătorilor și laureaților concursului, care include concerte și recitaluri pe scene importante din România și din străinătate, mentorat artistic și strategic, posibilități de reprezentare artistică internațională, precum și premii speciale oferite de parteneri din mediul public și privat.

Prin această direcție, Concursul Internațional George Enescu își reafirmă rolul de platformă de lansare pentru noua generație de artiști ai muzicii clasice și continuă tradiția de a sprijini dezvoltarea pe termen lung a tinerelor talente.

Una dintre cele mai importante componente ale programului de premii speciale este reprezentată de oportunitățile scenice oferite laureaților. ARTEXIM, organizator al Concursului Internațional George Enescu, dezvoltă în prezent o rețea amplă de parteneriate cu filarmonici și instituții muzicale din România, care vor oferi câștigătorilor și laureaților oportunitatea de a susține concerte și recitaluri în cadrul stagiunilor 2026 – 2027 și 2027–2028.

Aceste colaborări urmăresc să ofere tinerilor muzicieni șansa unor apariții scenice pe scene importante, într-un moment esențial al începutului lor de carieră, facilitând acestora întâlnirea cu orchestre, dirijori și publicuri diverse din întreaga țară.

Pe plan internațional, ediția 2026 aduce o serie de colaborări importante: Teatro Fraschini di Pavia, una dintre instituțiile lirice și muzicale de tradiție din nordul Italiei, va oferi câștigătorului secțiunii violoncel un recital programat pentru aprilie 2027.

Aceste oportunități se alătură tradiției Concursului Enescu de a crea punți reale între competiție și viața artistică internațională, contribuind la integrarea laureaților în circuitul profesional european.

Ediția 2026 introduce și o componentă extinsă de mentorat și dezvoltare profesională, construită în jurul ideii că excelența artistică presupune, astăzi, nu doar performanță interpretativă, ci și capacitatea de a se poziționa într-un peisaj cultural internațional tot mai complex.

În acest context, organizatorii vor oferi laureaților posibilitatea de a beneficia, pe parcursul unui an, de mentorat și îndrumare în carieră alături de Andreas Vierziger, curator muzical și consultant strategic austriac, recunoscut pentru activitatea sa în domeniul muzicii clasice contemporane, managementului cultural și dezvoltării artistice interdisciplinare.

Activ în cadrul unor importante competiții și proiecte internaționale, Andreas Vierziger colaborează cu artiști, festivaluri și instituții culturale din întreaga Europă, fiind cunoscut pentru abordările sale inovatoare privind dezvoltarea artistică și poziționarea strategică a tinerilor muzicieni în context internațional.

Programul de mentorat propus în cadrul Concursului Enescu va include sesiuni dedicate managementului carierei, dezvoltării artistice, strategiilor de promovare și construirii unui profil artistic internațional.

În completarea programului de mentorat, ARTEXIM, organizatorul Concursului Internațional George Enescu, va oferi laureaților posibilitatea încheierii unor contracte de reprezentare și mentorat artistic. Această componentă urmărește susținerea dezvoltării profesionale a laureaților pe termen lung și facilitarea accesului acestora la noi oportunități artistice, concerte, turnee și colaborări la nivel național și internațional.

Prin această direcție, Concursul Enescu își propune să funcționeze nu doar ca o competiție de prestigiu, ci și ca un mecanism activ de integrare a tinerilor muzicieni în circuitul artistic profesionist.

Pe lângă premiile acordate de organizatori, ediția 2026 va include și o serie de premii speciale oferite de parteneri din mediul public și privat, premii care pot fi cumulate cu celelalte distincții obținute în concurs.

În cadrul secțiunii vioară, Fundația Culturală „Șerban Lupu' va acorda Premiul „Sherban Lupu', în valoare de 2500 de euro net, destinat celui mai bine clasat violonist român din competiție.

Pentru secțiunea pian, Fundația Culturală Erbiceanu va acorda Premiul „Constanța Erbiceanu', în valoare de 2500 de euro net, destinat celui mai bine clasat pianist român din competiție.

De asemenea, partenerul principal BRD va oferi câte un premiu special pentru fiecare secțiune instrumentală a Concursului.

Concursul Internațional George Enescu reprezintă cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase la nivel internațional. Ediția aniversară din 2026 va reuni la București tineri muzicieni din întreaga lume, într-un program care include competiția propriu-zisă, concerte simfonice, recitaluri camerale, masterclass-uri și evenimente dedicate dialogului artistic internațional.

Prin ansamblul premiilor și oportunităților oferite, Concursul Enescu își reafirmă angajamentul de a susține nu doar performanța artistică de moment, ci parcursul profesional al noii generații de muzicieni, într-un context cultural global în continuă transformare.

Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise artiștilor născuți după 1 august 1991. Data-limită pentru secțiunile pian, vioară și violoncel este 17 mai 2026, în urma prelungirii perioadei de înscriere.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, LOr, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Despre Concursul Internațional George Enescu

Organizat pentru prima dată în 1958, în același timp cu Festivalul Internațional George Enescu, Concursul Internațional George Enescu este una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii. De asemenea, Concursul Internațional George Enescu promovează compozițiile marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România.

Începând cu 2014, Concursul Internațional George Enescu a devenit un eveniment distinct de Festival și este organizat la fiecare doi ani (alternativ față de anii în care se organizează Festivalul Enescu).

De la prima ediție, din 1958, și până astăzi, Concursul Enescu a lansat numeroși artiști care au devenit nume de referință pe scenele internaționale și au păstrat o legătură constantă cu muzica lui George Enescu și cu România: pianiștii Elisabeth Leonskaja, Ming-Qiang Li, Josu de Solaun, mezzosoprana Agnes Baltsa, violoncelistul Zlatomir Fung, violoniștii Erzhan Kulibaev și Nemanja Radulović.

Soliști remarcabili, precum pianiștii Radu Lupu, Valentin Gheorghiu și Dan Grigore, violonista Silvia Marcovici, care a cântat sub bagheta celor mai cunoscuți dirijori ai lumii (Zubin Mehta, Claudio Abbado, Riccardo Muti etc.), soprana Ileana Cotrubaș, mezzosoprana Viorica Cortez, compozitorul Dan Dediu, precum și cei mai apreciați muzicieni români din mai tânăra generație – Alexandru Tomescu, Vlad Stănculeasa, Remus Azoiței, Anna Țifu, Stefan Tarara, Valentin Răduțiu, Valentin Șerban, Maria Marica – sunt doar câțiva dintre cei mai proeminenți muzicieni români la nivel internațional care au debutat ca laureați ai Concursului Internațional George Enescu.

Modelul de funcționare al Concursului Internațional George Enescu este inspirat de viața artistului al cărui nume îl poartă: susține și promovează tinerele talente din muzica clasică, urmând exemplul marelui compozitor, care, de-a lungul vieții, a sprijinit constant tinerii muzicieni. George Enescu a făcut donații substanțiale pentru a finanța burse destinate acestora, iar în 1912 a susținut un turneu în România, reușind să strângă peste o mie de lire sterline pentru a înființa și acorda un premiu național de compoziție. În același timp, Concursul Internațional George Enescu contribuie activ la promovarea creației enesciene, prin includerea constantă a sonatelor și suitelor sale în repertoriul de concurs.

Ediția aniversară a XX-a confirmă poziția Concursului Internațional George Enescu în elita competițiilor muzicale mondiale și reafirmă rolul său esențial în descoperirea și formarea viitoarelor personalități ale scenei internaționale.

Foto credit Artexim

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro