Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță premiera spectacolului itinerant Mickey Mouse trebuie să plece, text și regie Edda Coza și Dan Coza, un proiect teatral neconvențional care transformă întregul spațiu al teatrului într-un liceu fictiv traversat de una dintre cele mai tensionate și recognoscibile crize ale prezentului: relația dintre educație, adevăr, autoritate și inteligență artificială. Primele reprezentații sunt programate pentru 20 și 24 mai 2026, de la orele 17:00 și 20:00. 

Construit ca o experiență performativă itinerantă, spectacolul îi poartă pe spectatori prin săli, culoare, spații ascunse și zone rareori accesibile publicului, într-un traseu care dizolvă granița dintre scenă și realitate. Publicul nu asistă pasiv la desfășurarea poveștii, ci devine parte a mecanismului dramatic: martor, suspect și, în cele din urmă, membru al completului de judecată care trebuie să dea verdictul final.

Pornind de la un incident aparent banal – un test de filosofie rezolvat cu ajutorul inteligenței artificiale – Mickey Mouse trebuie să plece dezvoltă o radiografie acidă și absurdă a societății românești contemporane. Un profesor pune elevilor o singură întrebare: „Ce este libertatea pentru tine?'. În scurt timp, descoperă că sute de răspunsuri par să fi fost generate de aceeași voce artificială. Urmează 358 de note de 1 introduse simultan în catalogul digital al Colegiului Național „Sfântul Augustin', iar de aici începe implozia întregului sistem.

Elevi, profesori, părinți, jurnaliști, influenceri și reprezentanți ai autorității sunt atrași într-un scandal care explodează în timp real, sub ochii spectatorilor. Într-o lume dominată de breaking news-uri, reacții și judecăți instantanee și nevoia permanentă de vinovați publici, adevărul devine tot mai greu de identificat. Cine manipulează? Cine spune adevărul? Cine profită? Cine pierde? Și, mai ales, cine scapă, încă o dată, cu tema nefăcută?

Cu umor caustic și o energie care amestecă teatrul, instalația performativă și mecanismele reality-show-ului contemporan, Mickey Mouse trebuie să plece propune un format neconvențional în care spectatorii nu asistă cu toții la același spectacol. Publicul este împărțit în patru trasee diferite, fiecare urmărind povestea din perspectiva unui alt „centru de putere' implicat în scandal: profesorul acuzat, diriginta clasei, responsabilă de relația cu Ministerul Educației, reprezentanta comitetului de părinți și grupul elevilor. Cele patru perspective se contrazic, se suprapun și rescriu permanent adevărul, transformând experiența teatrală într-o anchetă colectivă despre manipulare, responsabilitate și felul în care se construiește adevărul într-o societate dominată de reacții instantanee.

În universul creat de Edda Coza și Dan Coza, scandalul educației românești devine simultan farsă, anchetă mediatică și proces public.

În același timp, Mickey Mouse trebuie să plece continuă una dintre direcțiile esențiale ale Teatrului EXCELSIOR: crearea unor spectacole care dialoghează direct cu generațiile tinere și cu temele care le definesc prezentul. În ultimii ani, teatrul și-a consolidat poziția ca unul dintre cele mai importante spații culturale dedicate adolescenților și tinerilor adulți din România, dezvoltând proiecte care abordează frontal anxietățile, presiunile și contradicțiile acestei generații, de la relația cu autoritatea și identitatea personală până la violență, sănătate mintală, bullying, presiunea performanței sau impactul tehnologiei asupra relațiilor umane.

Noua producție investighează exact această zonă fragilă în care educația tradițională se întâlnește violent cu noile forme de tehnologie și comunicare. Inteligența artificială devine aici nu doar un instrument, ci un simptom al unei societăți care își pierde reperele și în care ideea de autenticitate pare tot mai dificil de apărat.

Caracterul itinerant al producției transformă experiența spectatorului într-una profund fizică și imersivă. Publicul traversează constant spații diferite, urcă și coboară scări, descoperă încăperi ascunse și participă activ la desfășurarea anchetei colective. Spectatorii sunt rugați să poarte haine și încălțăminte comodă, pregătindu-se pentru o experiență teatrală care presupune mișcare și explorare continuă.

Spectacolul are o distribuție amplă, reunind actori din mai multe generații ale Teatrului EXCELSIOR și construind un univers populat de personaje aflate permanent la limita dintre absurd și recognoscibil: Doru Bem, Annemary Ziegler, Mihaela Coveșeanu, Alex Călin, Raluca Botez, Ion Bechet, Radu Micu, Oliver Toderiță, Loredana Cosovanu, Ovidiu Ușvat, Silvana Ionescu, Cosmina Dobrotã, Robert Radoveneanu, Dan Clucinschi, Ciprian Cojenel

Regia este semnată de Edda Coza și Dan Coza, costumele sunt realizate de Maria Ștefănescu, iar grafica poartă semnătura Karlei Broșteanu.

Mickey Mouse trebuie să plece completează seria premierelor din stagiunea 2025–2026 a Teatrului EXCELSIOR, alături de Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, regia Irisz Kovacs, Dark Play de Carlos Murillo, regia Radu Apostol, Metamorfoza de Franz Kafka, regia Yuri Kordonsky, Muzici și faze după romanul omonim de Ovidiu Verdeș, dramatizare colectivă de Cristian Ban & echipa de creație, regia Cristian Ban.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului EXCELSIOR. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].

MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE 

de Edda Coza și Dan Coza

Distribuția: 

Mihail ManolacheDoru Bem 

Bogdana CiupercescuAnnemary Ziegler

Cerasela Petronela MateescuMihaela Coveșeanu 

Tudor VargaAlex Călin 

Iunona BohuțRaluca Botez 

Vicențiu VacarciucIon Bechet 

Titus FilipescuRadu Micu 

Liviu PappOliver Toderiță 

Alexia AvramLoredana Cosovanu 

Marius ChiranOvidiu Ușvat 

Marcela MitreSilvana Ionescu 

Anastasia BodnărașCosmina Dobrotă 

Raul RomanRobert Radoveneanu 

Codrin PojarDan Clucinschi 

Vasile BănicăCiprian Cojenel 

Echipa de creație:

regia: Edda Coza și Dan Coza

costumele: Maria Ștefănescu
grafica: Karla Broșteanu

Recomandare: 14+

Durata spectacolului: 1h 30′ (fără pauză)

https://teatrul-excelsior.ro/spectacol/mickey-mouse-trebuie-sa-plece

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Contact pentru presă: 

Bianca Boitan-Rusu

Consultant artistic Teatrul EXCELSIOR 

0732.642.164. 

website: www.teatrul-excelsior.ro 

facebook – facebook.com/teatrulexcelsiorbucuresti 

instagram –  https://www.instagram.com/teatrulexcelsior

tiktok – https://www.tiktok.com/@teatrulexcelsior

youtube – https://www.youtube.com/@TeatrulExcelsiorYT

Sursa foto: Teatrul EXCELSIOR 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Advertorial
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Advertorial
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Advertorial
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Advertorial
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
Advertorial
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
UNTOLD anunță programul pe zile: află când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee, Flo-Rida, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers și alții
Advertorial
UNTOLD anunță programul pe zile: află când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee, Flo-Rida, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers și alții
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Nu a fost la nunta tatălui său cu Andreea Bălan, însă detaliul care tocmai s-a aflat azi despre fiul lui Victor Cornea i-a bulversat pe toți: „Nu e ușor! Băiețelul lui, Luca..."
Nu a fost la nunta tatălui său cu Andreea Bălan, însă detaliul care tocmai s-a aflat azi despre fiul lui Victor Cornea i-a bulversat pe toți: „Nu e ușor! Băiețelul lui, Luca..."
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
Advertorial

+ Mai multe
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 
Advertorial

+ Mai multe
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC