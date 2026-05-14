Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei

Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță premiera spectacolului itinerant Mickey Mouse trebuie să plece, text și regie Edda Coza și Dan Coza, un proiect teatral neconvențional care transformă întregul spațiu al teatrului într-un liceu fictiv traversat de una dintre cele mai tensionate și recognoscibile crize ale prezentului: relația dintre educație, adevăr, autoritate și inteligență artificială. Primele reprezentații sunt programate pentru 20 și 24 mai 2026, de la orele 17:00 și 20:00.

Construit ca o experiență performativă itinerantă, spectacolul îi poartă pe spectatori prin săli, culoare, spații ascunse și zone rareori accesibile publicului, într-un traseu care dizolvă granița dintre scenă și realitate. Publicul nu asistă pasiv la desfășurarea poveștii, ci devine parte a mecanismului dramatic: martor, suspect și, în cele din urmă, membru al completului de judecată care trebuie să dea verdictul final.

Pornind de la un incident aparent banal – un test de filosofie rezolvat cu ajutorul inteligenței artificiale – Mickey Mouse trebuie să plece dezvoltă o radiografie acidă și absurdă a societății românești contemporane. Un profesor pune elevilor o singură întrebare: „Ce este libertatea pentru tine?'. În scurt timp, descoperă că sute de răspunsuri par să fi fost generate de aceeași voce artificială. Urmează 358 de note de 1 introduse simultan în catalogul digital al Colegiului Național „Sfântul Augustin', iar de aici începe implozia întregului sistem.

Elevi, profesori, părinți, jurnaliști, influenceri și reprezentanți ai autorității sunt atrași într-un scandal care explodează în timp real, sub ochii spectatorilor. Într-o lume dominată de breaking news-uri, reacții și judecăți instantanee și nevoia permanentă de vinovați publici, adevărul devine tot mai greu de identificat. Cine manipulează? Cine spune adevărul? Cine profită? Cine pierde? Și, mai ales, cine scapă, încă o dată, cu tema nefăcută?

Cu umor caustic și o energie care amestecă teatrul, instalația performativă și mecanismele reality-show-ului contemporan, Mickey Mouse trebuie să plece propune un format neconvențional în care spectatorii nu asistă cu toții la același spectacol. Publicul este împărțit în patru trasee diferite, fiecare urmărind povestea din perspectiva unui alt „centru de putere' implicat în scandal: profesorul acuzat, diriginta clasei, responsabilă de relația cu Ministerul Educației, reprezentanta comitetului de părinți și grupul elevilor. Cele patru perspective se contrazic, se suprapun și rescriu permanent adevărul, transformând experiența teatrală într-o anchetă colectivă despre manipulare, responsabilitate și felul în care se construiește adevărul într-o societate dominată de reacții instantanee.

În universul creat de Edda Coza și Dan Coza, scandalul educației românești devine simultan farsă, anchetă mediatică și proces public.

În același timp, Mickey Mouse trebuie să plece continuă una dintre direcțiile esențiale ale Teatrului EXCELSIOR: crearea unor spectacole care dialoghează direct cu generațiile tinere și cu temele care le definesc prezentul. În ultimii ani, teatrul și-a consolidat poziția ca unul dintre cele mai importante spații culturale dedicate adolescenților și tinerilor adulți din România, dezvoltând proiecte care abordează frontal anxietățile, presiunile și contradicțiile acestei generații, de la relația cu autoritatea și identitatea personală până la violență, sănătate mintală, bullying, presiunea performanței sau impactul tehnologiei asupra relațiilor umane.

Noua producție investighează exact această zonă fragilă în care educația tradițională se întâlnește violent cu noile forme de tehnologie și comunicare. Inteligența artificială devine aici nu doar un instrument, ci un simptom al unei societăți care își pierde reperele și în care ideea de autenticitate pare tot mai dificil de apărat.

Caracterul itinerant al producției transformă experiența spectatorului într-una profund fizică și imersivă. Publicul traversează constant spații diferite, urcă și coboară scări, descoperă încăperi ascunse și participă activ la desfășurarea anchetei colective. Spectatorii sunt rugați să poarte haine și încălțăminte comodă, pregătindu-se pentru o experiență teatrală care presupune mișcare și explorare continuă.

Spectacolul are o distribuție amplă, reunind actori din mai multe generații ale Teatrului EXCELSIOR și construind un univers populat de personaje aflate permanent la limita dintre absurd și recognoscibil: Doru Bem, Annemary Ziegler, Mihaela Coveșeanu, Alex Călin, Raluca Botez, Ion Bechet, Radu Micu, Oliver Toderiță, Loredana Cosovanu, Ovidiu Ușvat, Silvana Ionescu, Cosmina Dobrotã, Robert Radoveneanu, Dan Clucinschi, Ciprian Cojenel.

Regia este semnată de Edda Coza și Dan Coza, costumele sunt realizate de Maria Ștefănescu, iar grafica poartă semnătura Karlei Broșteanu.

Mickey Mouse trebuie să plece completează seria premierelor din stagiunea 2025–2026 a Teatrului EXCELSIOR, alături de Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, regia Irisz Kovacs, Dark Play de Carlos Murillo, regia Radu Apostol, Metamorfoza de Franz Kafka, regia Yuri Kordonsky, Muzici și faze după romanul omonim de Ovidiu Verdeș, dramatizare colectivă de Cristian Ban & echipa de creație, regia Cristian Ban.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului EXCELSIOR. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].

Distribuția:

Mihail Manolache – Doru Bem

Bogdana Ciupercescu – Annemary Ziegler

Cerasela Petronela Mateescu – Mihaela Coveșeanu

Tudor Varga – Alex Călin

Iunona Bohuț – Raluca Botez

Vicențiu Vacarciuc – Ion Bechet

Titus Filipescu – Radu Micu

Liviu Papp – Oliver Toderiță

Alexia Avram – Loredana Cosovanu

Marius Chiran – Ovidiu Ușvat

Marcela Mitre – Silvana Ionescu

Anastasia Bodnăraș – Cosmina Dobrotă

Raul Roman – Robert Radoveneanu

Codrin Pojar – Dan Clucinschi

Vasile Bănică – Ciprian Cojenel

Echipa de creație:

Recomandare: 14+

Durata spectacolului: 1h 30′ (fără pauză)

