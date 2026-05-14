„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 14.05.2026, 17:58,  de  Advertorial
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)

Atmosfera sarbatorilor de iarna se impleteste cu eleganta baletului clasic printr-un turneu spectaculos al celebrului balet „Spargatorul de Nuci', desfasurat in perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2026, in mai multe orase din tara. Spectacolele sunt sustinute de prestigioasa companie Classico Internazionale Napoli, iar invitata special este renumita prim-balerina Oksana Bondareva, una dintre cele mai apreciate figuri ale baletului clasic international.

Inspirat din povestea lui E.T.A. Hoffmann si pus in scena pe muzica inconfundabila a lui Piotr Ilici Ceaikovski, „Spargatorul de Nuci' spune aventura magica a micutei Clara, care in ajunul Craciunului primeste in dar un spargator de nuci ce prinde viata. Intr-o lume de vis, ea porneste intr-o calatorie spectaculoasa, alaturi de Printul Spargator, trecand prin batalia cu Regele Soarecilor si ajungand in taramuri fantastice precum Regatul Dulciurilor. Este o poveste despre curaj, imaginatie, maturizare si magia copilariei, care continua sa fascineze generatii intregi.

„Spargatorul de Nuci' nu este doar un spectacol – este o poveste emotionanta, plina de farmec, eleganta si visare, perfecta pentru intreaga familie. Intr-o lume dominata de ecrane si tehnologie, acest eveniment ofera ocazia perfecta, de a incetini ritmul si de a redescoperi bucuria momentelor petrecute impreuna.

Protagonista turneului este Oksana Bondareva, prim-balerina de renume international, apreciata pentru tehnica impecabila, expresivitatea artistica si prezenta scenica remarcabila. Cu o cariera construita pe marile scene ale lumii, aceasta a interpretat roluri principale in cele mai importante balete clasice, fiind recunoscuta pentru eleganta si forta emotionala pe care le aduce fiecarei reprezentatii. Participarea sa aduce un plus de rafinament si prestigiu intregului turneu. Decorurile spectaculoase, costumele stralucitoare si coregrafiile expresive, vor transforma fiecare moment intr- o experienta vizuala memorabila.

Publicul este invitat sa paseasca intr-un univers feeric, unde muzica si coregrafia spun o poveste atemporala despre copilarie, imaginatie si spiritul Craciunului. Este spectacolul ideal pentru a-i introduce pe cei mici in lumea artei si pentru a crea amintiri pretioase alaturi de cei dragi. O calatorie magica care va transforma o seara obisnuita intr-o amintire de neuitat.

Biletele disponibile pe ticketstore.ro si la casele de bilete ale salilor de spectacole, beneficiaza de pret redus pana la data de 1 iulie. Dupa aceasta data, tarifele vor fi majorate.

Programul turneului national – „Spargatorul de Nuci', 2026

15 noiembrie – Satu Mare – Casa de Cultura a Sindicatelor
16 noiembrie – Dej – Centrul de Arta
17 noiembrie – Zalau – Casa de Cultura a Sindicatelor
18 noiembrie – Oradea – Casa de Cultura a Sindicatelor
19 noiembrie – Deva – Centrul Cultural „Dragan Muntean'
20 noiembrie – Miercurea Ciuc – Casa de Cultura a Sindicatelor
21 noiembrie – Targu Mures – Centrul Cultural „Mihai Eminescu'
22 noiembrie – Sibiu – Centrul Cultural „Ion Besoiu'
23 noiembrie – Bistrita – Centrul Cultural Bistrita
24 noiembrie – Alba Iulia – Casa de Cultura a Sindicatelor
26 noiembrie – Pitesti – Casa de Cultura a Sindicatelor
27 noiembrie – Drobeta Turnu Severin – Palatul Culturii „Teodor Costescu'
28 noiembrie – Campina – Casa de Cultura „Geo Bogza'
29 noiembrie – Ploiesti – Casa de Cultura a Sindicatelor
30 noiembrie – Vaslui – Centrul Cultural Multifunctional „Dimitrie Cantemir'
02 decembrie – Cluj-Napoca – Casa de Cultura a Studentilor „Dumitru Farcas'
03 decembrie – Bacau – Teatrul de Vara „Radu Beligan'
04 decembrie – Botosani – Casa de Cultura a Sindicatelor „Nicolae Iorga'
05 decembrie – Iasi – Casa de Cultura a Studentilor
06 decembrie – Constanta – Casa de Cultura a Sindicatelor
07 decembrie – Galati – Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard'

„Spargatorul de Nuci' – spectacolul pe care trebuie sa il vezi in aceasta iarna, alaturi de cei dragi.

Partener media al proiectului: Libertatea.ro

Foto credit: Classico Internazionale Napoli

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Advertorial
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
Advertorial
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Advertorial
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Advertorial
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
Advertorial
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
UNTOLD anunță programul pe zile: află când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee, Flo-Rida, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers și alții
Advertorial
UNTOLD anunță programul pe zile: află când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee, Flo-Rida, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers și alții
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Nu a fost la nunta tatălui său cu Andreea Bălan, însă detaliul care tocmai s-a aflat azi despre fiul lui Victor Cornea i-a bulversat pe toți: „Nu e ușor! Băiețelul lui, Luca..."
Nu a fost la nunta tatălui său cu Andreea Bălan, însă detaliul care tocmai s-a aflat azi despre fiul lui Victor Cornea i-a bulversat pe toți: „Nu e ușor! Băiețelul lui, Luca..."
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
Advertorial

+ Mai multe
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 
Advertorial

+ Mai multe
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC