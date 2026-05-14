Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?

Foto: Pexels.com

Nu fiecare fir de păr rămas pe perie ar trebui să te pună pe gânduri. Organismul funcționează după un ciclu natural în care părul se regenerează constant, iar pierderea zilnică face parte din acest proces. Diferența dintre ceva normal și o problemă medicală apare în nuanțe: cât de mult cade, cum se distribuie pierderea și dacă apar simptome asociate la nivelul scalpului.

Ignorarea semnalelor importante poate transforma o situație temporară într-una dificil de recuperat. De aceea, e esențial să știi când e doar o etapă și când e momentul să ceri ajutor specializat.

Cât păr este normal să pierzi zilnic

În mod obișnuit, pierderea a 50 până la 100 de fire de păr pe zi este considerată perfect normală. Scalpul găzduiește aproximativ 100.000 de foliculi, iar o parte dintre aceștia sunt mereu în faza de repaus, pregătindu-se să fie înlocuiți.

Există și zile în care ți se pare că pierzi mai mult păr, mai ales după spălare sau periere intensă.

Pentru că nu stai să numeri firele zilnic, semnele vizuale sunt cele care contează. Dacă observi constant mai mult păr pe pernă dimineața, pe haine sau pe birou, e un indiciu că ceva s-a schimbat. La fel și dacă elasticul trebuie răsucit de mai multe ori decât înainte sau dacă linia cărării devine mai vizibilă.

Semnale de alarmă care nu trebuie ignorate

Atunci când căderea părului se schimbă brusc sau este însoțită de alte simptome, nu mai vorbim despre un proces normal. Există câteva situații în care consultul dermatologic nu ar trebui amânat.

Cădere bruscă și intensă

Dacă părul începe să cadă în cantități mari, într-un interval scurt de timp, și apar zone vizibil rarefiate în câteva zile sau săptămâni, este un semnal clar că organismul reacționează la un stres major sau la o problemă internă.

Apariția petelor fără păr

Zonele rotunde sau ovale complet lipsite de păr, cu pielea netedă, sunt tipice pentru o afecțiune autoimună. Nu este o simplă reacție la stres, ci o situație în care sistemul imunitar atacă foliculii de păr.

Disconfort la nivelul scalpului

Mâncărimea persistentă, senzația de arsură, roșeața sau apariția crustelor indică inflamație. Căderea părului nu ar trebui să fie dureroasă, iar prezența acestor simptome poate semnala infecții sau afecțiuni inflamatorii mai serioase.

Pierdere de păr în mai multe zone

Dacă observi că nu doar părul de pe scalp este afectat, ci și sprâncenele, genele sau părul de pe corp, este posibil să fie vorba despre o problemă sistemică. Dezechilibrele hormonale sau carențele nutriționale severe pot sta la bază.

Subțierea firului de păr

Firele care devin din ce în ce mai subțiri, mai fragile și mai deschise la culoare indică un proces numit miniaturizare. Este specific unei forme comune de alopecie și evoluează lent, dar constant, dacă nu este tratată.

Tipuri de alopecie pe care le poate identifica dermatologul

Un consult dermatologic nu înseamnă doar o evaluare vizuală. Medicul dermatolog folosește instrumente speciale pentru a analiza scalpul în detaliu și pentru a diferenția tipurile de cădere a părului.

Alopecia areată

Este o afecțiune autoimună care apare brusc și duce la pierderea părului în zone bine delimitate. Deși poate fi surprinzătoare, răspunde la tratament atunci când este diagnosticată corect.

Alopecia androgenică

Este cea mai frecventă formă de subțiere a părului. La femei, se observă mai ales prin lărgirea cărării, iar evoluția este lentă. Cu cât este identificată mai devreme, cu atât șansele de încetinire a procesului sunt mai mari.

Telogen effluvium

Această formă apare, de obicei, la câteva luni după un eveniment stresant pentru organism, cum ar fi o intervenție chirurgicală, o infecție sau o perioadă de stres intens. Deși poate fi alarmantă, este reversibilă în majoritatea cazurilor.

Alopecia cicatricială

Este cea mai serioasă situație. Inflamația distruge foliculii de păr, iar aceștia sunt înlocuiți cu țesut cicatricial. În zonele afectate, părul nu mai poate crește. De aceea, intervenția rapidă este esențială pentru a opri extinderea.

Ce poți face până ajungi la medic

Perioada de așteptare până la consult poate fi frustrantă, dar modul în care îți îngrijești părul în acest timp contează.

E important să eviți agresiunile suplimentare. Procedurile chimice, coafurile strânse sau utilizarea frecventă a aparatelor cu căldură pot agrava situația. La fel și perierea agresivă, mai ales când părul este ud.

E important să eviți agresiunile suplimentare. Procedurile chimice, coafurile strânse sau utilizarea frecventă a aparatelor cu căldură pot agrava situația. La fel și perierea agresivă, mai ales când părul este ud.

PARUSAN Șampon Stimulator ajută la stimularea circulației la nivelul scalpului și susține hrănirea foliculilor. Folosit constant, șamponul PARUSAN contribuie la reducerea căderii și la susținerea creșterii.

PARUSAN Tonic Energizant se aplică direct pe scalp și oferă nutrienți esențiali precum biotina sau vitamina E. Nu necesită clătire și completează rutina de îngrijire zilnică.

PARUSAN Spumă Aktiv creează un mediu favorabil creșterii părului, acționând direct la nivelul rădăcinii. Ingredientele active sunt concepute pentru a susține foliculii în mod eficient, mai ales în perioadele de cădere accentuată.

Aceste produse nu înlocuiesc tratamentul recomandat de medic, dar pot susține scalpul și pot pregăti terenul pentru o recuperare mai eficientă.

În concluzie, pierderea zilnică a 50-100 de fire de păr este normală și face parte din ciclul natural de regenerare. Subțierea treptată sau schimbările de densitate merită urmărite, dar nu reprezintă urgențe. În schimb, căderea bruscă, apariția zonelor fără păr, disconfortul la nivelul scalpului sau pierderea părului din mai multe zone ale corpului sunt semnale care necesită atenție imediată.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și educațional și nu înlocuiesc evaluarea, diagnosticul sau tratamentul oferit de un specialist. Dacă observi oricare dintre semnele de alarmă descrise, consultă un medic dermatolog cât mai curând posibil.

Resurse:

American Academy of Dermatology (2024). Do you have hair loss or hair shedding? aad.org

Alopecia Areata (2024). StatPearls, NCBI Bookshelf. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537000

Telogen Effluvium (2024). StatPearls, NCBI Bookshelf. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430848

Harries, M.J., et al. (2013). Primary cicatricial alopecia: diagnosis and treatment. Canadian Medical Association Journal, 185(18), 1579-1585. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3855115

Phillips, T.G., et al. (2017). Hair loss: common causes and treatment. American Family Physician, 96(6), 371-378.

