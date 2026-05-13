„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București

Spectacolul „Micul infern' de Mircea Ștefănescu, în regia lui Mircea Cornișteanu, marchează o performanță remarcabilă pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale' din București (TNB), atingând cea de-a 350-a reprezentație în seara de 15 mai 2026.

Scrisă în 1948, piesa a avut un parcurs sinuos în primii ani, fiind interzisă pentru o perioadă îndelungată, în ciuda entuziasmului generat de premiera sa. „A fost pur şi simplu absurd şi penibil să se facă dintr-o piesă onestă un fel de portdrapel al unei presupuse reacţiuni burgheze' mărturisea autorul în cartea „Amintirile unui dramaturg'.

De-a lungul timpului, comedia a cunoscut numeroase montări de succes, una dintre cele mai notabile fiind cea realizată la Teatrul Nottara, în regia maestrului Sică Alexandrescu, cu Silvia Dumitrescu Timică în rolul soacrei, care a înregistrat un record de 500 de reprezentații.

În lumea de astăzi, tensionată şi frământată de întrebări legate de rostul vieţii, al celei de familie în mod deosebit, într-o societate tot mai nesigură, o piesă care aduce un model de stabilitate, la nivel familial, se dovedeşte a fi, încă odată, o bijuterie adorată de public. Când familiile se fac şi se desfac ameţitor de rapid, un model de căsnicie trainică – aşa cum este cea a soţilor din piesa lui Mircea Ştefănescu – nu poate decât să stârnească un viu interes. Tentaţiile şi ameninţările nu ocolesc pe nimeni, niciun cuplu. Spre deliciul spectatorilor, piesa oferă câteva posibile soluţii de ieşire, din criza conjugală, discrete dar eficiente!

Montarea de la TNB, apreciată constant de public, își continuă parcursul cu aceeași prospețime și energie artistică de la o stagiune la alta, confirmând atât valoarea textului, cât și bucuria autentică a jocului actoricesc oferit de o distribuție inspirată.

Regizorul Mircea Cornişteanu crede că succesul constant al piesei se datorează, şi nu în ultimul rând, faptului că spectatorii se recunosc în personajele piesei: „Mi se pare și astăzi, ca și acum 13 ani, că umorul situațiilor și simțul replicii sunt atuurile care fac din piesa lui Mircea Ștefănescu una de succes pentru marele public, desigur alături de faptul că fiecare spectator se poate recunoaște cu ușurință în personajele piesei, indiferent de momentul în care se joacă spectacolul, în 1948, 2026 sau 2226, am credința și mai ales speranța că „infernul' căsniciei va supraviețui vremurilor pe care le trăim, nu doar pentru noi, cei de prin Balcani…, ci și la cei de pe alte meleaguri'.

Sub bagheta sa regizorală, în rolul soacrei au putut fi admirate de-a lungul stagiunilor anterioare marile noastre actrițe Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu Bitănescu și, începând din acest an, Magda Catone. În jurul acestui rol considerat pivotul piesei, distribuția îi reunește pe îndrăgiții actori Ilinca Goia, Iuliana Moise, Liviu Lucaci, Marius Rizea, Dragoș Stemate, Daniel Badale și Fulvia Folosea, care contribuie la farmecul și succesul continuu al comediei sentimentale „Micul infern” pe scenele teatrului.

Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București invită publicul să celebreze împreună această seară dedicată unei montări longevive a teatrului românesc contemporan. Evenimentul aniversar va avea loc vineri, 15 mai, ora 19.00, la Sala „Ion Caramitru'.

Ultimele bilete disponibile pot fi achiziționate de la Casa de bilete a teatrului, sau online.

Foto credit: Florin Ghioca

