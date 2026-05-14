Anime Symphony – spectacolul care unește generații prin muzică, emoție și universul fascinant al culturii japoneze

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Anime Symphony – spectacolul care unește generații prin muzică, emoție și universul fascinant al culturii japoneze

Publicul din România este invitat să descopere un eveniment cu totul special: Anime Symphony, un concert spectaculos ce aduce pe aceeași scenă magia muzicii simfonice și energia universului anime, care va avea loc pe 16 iunie, ora 20:00, la Sala Palatului din București. Conceput ca o experiență multimedia complexă, spectacolul este dedicat tuturor generațiilor – de la cei care au crescut cu primele desene animate japoneze, până la noile valuri de fani ai jocurilor și producțiilor anime contemporane.

Sub bagheta carismatică a dirijorului japonez Kenichi Shimura, publicul vă avea ocazia să asculte, în interpretare live, unele dintre cele mai iubite coloane sonore din istoria anime-ului. Fiecare piesă este atent orchestrată pentru a păstra emoția originală și, în același timp, pentru a o amplifica prin forța unei orchestre simfonice complete.

Fenomenul anime – o cultură globală care inspiră generații

Anime-ul nu mai este de mult doar un gen de animație – este un fenomen cultural global, care influențează muzica, cinematografia, moda și chiar stilul de viață al milioane de oameni din întreaga lume. De la povești epice și universuri fantastice, până la teme profunde despre prietenie, identitate și curaj, anime-ul a reușit să creeze o conexiune emoțională puternică între generații și culturi diferite. Succesul său internațional a transformat coloanele sonore anime în adevărate repere muzicale, interpretate astăzi pe marile scene ale lumii, în formule simfonice impresionante.

O distribuție de excepție

Concertul Anime Symphony aduce în prim-plan nu doar un concept inovator, ci și artiști de înaltă clasă. Dirijorul Kenichi Shimura este recunoscut pentru abilitatea sa de a crea punți între cultura clasică și cea contemporană, fiind considerat un adevărat ambasador al muzicii moderne orchestrale. În plus, apropierea sa de România nu este întâmplătoare – acesta a participat în Japonia la evenimente culturale organizate de Ambasada României, consolidând o relație artistică autentică cu publicul român.

Alături de orchestră, publicul se vă bucura de prezența unor soprane excepționale, ale căror voci adaugă profunzime și emoție fiecărei interpretări. Cu o expresivitate remarcabilă și o tehnică impecabilă, acestea reușesc să transforme fiecare moment muzical într-o experiență memorabilă, completând perfect universul sonor al spectacolului.

O experiență care trebuie trăită live

Anime Symphony nu este doar un concert – este o călătorie emoțională în universul unor povești care au marcat generații. Proiecțiile video spectaculoase, sincronizarea perfectă dintre imagine și muzică, dar și energia live a orchestrei creează un eveniment captivant, accesibil atât fanilor anime, cât și iubitorilor de muzică de calitate. Este, fără îndoială, unul dintre acele spectacole care demonstrează că arta nu are granițe și că muzica poate uni oameni din culturi diferite într-o experiență comună.

Un eveniment pentru toate generațiile

Indiferent dacă ați crescut cu anime-urile copilăriei sau descoperiți acum acest univers, Anime Symphony este spectacolul care vă va conecta cu emoția pură a muzicii și cu magia poveștilor care au cucerit lumea.

Biletele au fost puse în vânzare și se găsesc online pe eventim.ro și entertix.ro, precum și fizic, în casele de bilete ale librăriilor Carturesti (Quinet, AFI Cotroceni, America House, Mall Vitan, Mega Mall, Băneasa Shopping, Park Lake, Promenada, Veranda) și Humanitas (Cișmigiu, Krețulescu, Lipscani, Magheru) și în magazinele Carrefour (Băneasa, Colentina, Militari și Orhideea) și, în curând, și la Sala Palatului.

Partener media al proiectului: RINGIER Romania.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București
Advertorial
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București
Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order
Advertorial
Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order
Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii
Advertorial
Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Advertorial
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Advertorial
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
Advertorial
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Advertorial

+ Mai multe
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Advertorial

+ Mai multe
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC