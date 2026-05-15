Nu e doar stres: semnele prin care corpul îți arată că ai nevoie de un control medical

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Nu e doar stres: semnele prin care corpul îți arată că ai nevoie de un control medical

Oboseala, palpitațiile, amețelile, lipsa de aer sau senzația că „nu mai ai energie' sunt puse adesea pe seama stresului. Mai ales când ai un program aglomerat, dormi mai puțin, bei prea multă cafea, sari peste mese sau treci printr-o perioadă tensionată.

Uneori, explicația chiar este stresul. Alteori, corpul încearcă să transmită că există o problemă care merită verificată medical: anemie, tensiune crescută, tulburări de ritm cardiac, dezechilibre metabolice, infecții, afecțiuni tiroidiene sau alte cauze care nu se rezolvă doar cu odihnă.

Nu orice simptom înseamnă o boală gravă. Dar simptomele persistente, repetate sau asociate între ele nu ar trebui ignorate.

Oboseala care nu trece după odihnă

Oboseala este una dintre cele mai frecvente plângeri. Poate apărea după nopți nedormite, stres prelungit, efort intens sau perioade solicitante. Totuși, atunci când oboseala persistă săptămâni la rând, nu se ameliorează după odihnă sau apare împreună cu amețeli, palpitații, lipsă de aer ori scădere a capacității de efort, este prudent să fie evaluată.

Uneori, cauza poate fi simplă: deficit de fier, anemie, lipsă de vitamina D, somn insuficient sau alimentație dezechilibrată. Alteori, oboseala poate fi legată de boli cardiovasculare, tulburări endocrine, inflamații cronice sau alte probleme care necesită investigații.

Un control medical nu înseamnă automat un diagnostic sever. Înseamnă, mai ales, să nu tratezi la întâmplare un simptom care se repetă.

Palpitațiile: când sunt doar neplăcute și când trebuie verificate

Palpitațiile pot fi resimțite ca bătăi rapide, neregulate, puternice sau ca o senzație de „fluturare' în piept. Pot apărea după cafea, lipsă de somn, anxietate, efort fizic sau deshidratare.

Totuși, palpitațiile trebuie discutate cu medicul dacă apar frecvent, durează mai mult de câteva minute, se agravează sau sunt însoțite de amețeală, lipsă de aer, durere în piept ori leșin.

În astfel de situații, poate fi necesară o consultație de cardiologie prin CAS, în baza documentelor necesare și în limita disponibilității pentru programare. În București, Clinica Prevencia oferă consultații de cardiologie, inclusiv în regim CAS, pentru pacienții care îndeplinesc condițiile de acces.

Amețelile nu au întotdeauna o singură cauză

Amețeala poate avea multe explicații: deshidratare, tensiune mică, hipoglicemie, anemie, probleme vestibulare, migrene, anxietate, tulburări de ritm cardiac sau alte afecțiuni. De aceea, contextul contează foarte mult.

O amețeală izolată, apărută după o zi lungă fără mâncare sau lichide suficiente, nu are aceeași semnificație ca amețeala care revine, persistă sau apare împreună cu slăbiciune, tulburări de vedere, dificultăți de vorbire, amorțeală, palpitații ori leșin.

Lipsa de aer: simptomul care nu trebuie normalizat

Senzația de lipsă de aer poate apărea în atacuri de panică, infecții respiratorii, astm, anemie, probleme cardiace, embolie pulmonară sau alte situații medicale. Nu este un simptom care trebuie pus automat pe seama stresului.

Devine importantă mai ales dacă apare la eforturi mici, se agravează, este însoțită de durere în piept, palpitații, tuse cu sânge, umflarea unui picior, stare de leșin sau oboseală extremă.

Dacă observi că urci mai greu scările decât înainte, obosești la eforturi obișnuite sau simți presiune în piept, nu este suficient să spui „sunt stresată'. Poate fi stres, dar poate fi și altceva.

Durerea în piept la femei poate fi interpretată greșit

Durerea sau disconfortul în piept trebuie luate în serios, mai ales dacă apar la efort, se repetă sau sunt însoțite de lipsă de aer, transpirații, greață, amețeală ori durere care merge spre braț, spate, gât sau maxilar.

La femei, simptomele cardiace pot fi uneori mai puțin tipice. Pe lângă durerea sau disconfortul toracic, pot apărea dificultăți de respirație, greață, dureri în spate, umăr sau braț, oboseală neobișnuită ori slăbiciune.

Asta nu înseamnă că fiecare episod de oboseală sau greață este cardiac. Înseamnă că simptomele noi, intense sau asociate între ele trebuie evaluate.

Când medicina internă este primul pas logic

Nu toate simptomele indică direct o singură specialitate. Oboseala, amețeala, starea generală proastă, scăderea toleranței la efort, tensiunea oscilantă, analizele modificate sau senzația că „ceva nu este în regulă' pot avea cauze diferite.

În aceste situații, o consultație de medicină internă prin CAS poate ajuta la orientarea cazului. Medicul internist poate evalua tabloul general, istoricul medical, tratamentele folosite, analizele existente și poate recomanda investigații suplimentare sau consulturi de specialitate.

Medicina internă este utilă mai ales când simptomele par amestecate: puțină oboseală, puțină amețeală, tensiune schimbătoare, palpitații ocazionale, analize ușor modificate. Exact acele situații în care pacienta simte că ceva s-a schimbat, dar nu știe de unde să înceapă.

Semne pe care nu ar trebui să le ignori

  • oboseală persistentă, fără explicație clară;
  • palpitații repetate sau care durează mai multe minute;
  • amețeli care revin sau nu trec;
  • lipsă de aer la eforturi mici;
  • durere, presiune sau disconfort în piept;
  • stare de leșin sau pierderea cunoștinței;
  • transpirații reci, greață sau slăbiciune bruscă;
  • tensiune arterială crescută repetat;
  • umflarea gleznelor sau picioarelor;
  • scăderea toleranței la efort;
  • modificări neexplicate ale greutății;
  • rezultate anormale la analize.

Dacă durerea în piept este intensă, apare lipsă de aer, leșin, confuzie, slăbiciune bruscă sau simptome care se agravează rapid, este nevoie de asistență medicală de urgență.

De ce femeile amână controlul

Multe femei amână controlul medical pentru că au învățat să funcționeze în ritm alert, chiar și când nu se simt bine. Oboseala devine „normală'. Palpitațiile sunt puse pe seama cafelei. Amețeala este explicată prin stres. Lipsa de aer este atribuită anxietății.

Problema este că simptomele nu trebuie explicate doar printr-un singur factor. Stresul poate exista, dar poate coexista cu anemie, hipertensiune, tulburări tiroidiene, afecțiuni cardiace sau alte probleme medicale.

Un control făcut la timp poate evita luni de incertitudine, tratamente nepotrivite și investigații făcute la întâmplare.

Ce poți pregăti înainte de consult

  • de când au apărut simptomele;
  • cât de des apar;
  • dacă apar la efort sau în repaus;
  • dacă sunt legate de somn, stres, cafea, alcool sau alimentație;
  • ce medicamente sau suplimente folosești;
  • valorile tensiunii, dacă le-ai măsurat;
  • pulsul aproximativ în episoadele de palpitații;
  • rezultatele analizelor recente;
  • istoricul familial de boli cardiace, diabet, hipertensiune sau boli tiroidiene.

Aceste detalii ajută medicul să decidă ce trebuie verificat mai întâi și ce simptome sunt cele mai relevante.

Concluzie

Stresul poate produce simptome reale. Poate da palpitații, insomnie, oboseală, tensiune musculară și senzație de lipsă de aer. Dar nu orice simptom trebuie pus automat pe seama stresului.

Când oboseala persistă, palpitațiile revin, amețelile se repetă, lipsa de aer apare la eforturi obișnuite sau durerea în piept se asociază cu alte semne, corpul cere mai mult decât o pauză. Cere o verificare medicală.

Un control nu înseamnă panică. Înseamnă grijă, claritate și prevenție.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Zâmbetul perfect fără brackeți: tot ce trebuie să știi despre aparatele dentare invizibile
Advertorial
Zâmbetul perfect fără brackeți: tot ce trebuie să știi despre aparatele dentare invizibile
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București
Advertorial
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București
Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order
Advertorial
Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order
Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii
Advertorial
Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Advertorial
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Advertorial
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Loredana, brunetă, cu decolteu amețitor și ochi de sirenă! Vedeta a avut o apariție senzuală într-o ținută provocatoare
Loredana, brunetă, cu decolteu amețitor și ochi de sirenă! Vedeta a avut o apariție senzuală într-o ținută provocatoare
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei. Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei. Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte
Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro. Cum arată mesajul fals
Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro. Cum arată mesajul fals
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
Advertorial

+ Mai multe
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Advertorial

+ Mai multe
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC