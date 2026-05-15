Nu e doar stres: semnele prin care corpul îți arată că ai nevoie de un control medical

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Oboseala, palpitațiile, amețelile, lipsa de aer sau senzația că „nu mai ai energie' sunt puse adesea pe seama stresului. Mai ales când ai un program aglomerat, dormi mai puțin, bei prea multă cafea, sari peste mese sau treci printr-o perioadă tensionată.

Uneori, explicația chiar este stresul. Alteori, corpul încearcă să transmită că există o problemă care merită verificată medical: anemie, tensiune crescută, tulburări de ritm cardiac, dezechilibre metabolice, infecții, afecțiuni tiroidiene sau alte cauze care nu se rezolvă doar cu odihnă.

Nu orice simptom înseamnă o boală gravă. Dar simptomele persistente, repetate sau asociate între ele nu ar trebui ignorate.

Oboseala care nu trece după odihnă

Oboseala este una dintre cele mai frecvente plângeri. Poate apărea după nopți nedormite, stres prelungit, efort intens sau perioade solicitante. Totuși, atunci când oboseala persistă săptămâni la rând, nu se ameliorează după odihnă sau apare împreună cu amețeli, palpitații, lipsă de aer ori scădere a capacității de efort, este prudent să fie evaluată.

Uneori, cauza poate fi simplă: deficit de fier, anemie, lipsă de vitamina D, somn insuficient sau alimentație dezechilibrată. Alteori, oboseala poate fi legată de boli cardiovasculare, tulburări endocrine, inflamații cronice sau alte probleme care necesită investigații.

Un control medical nu înseamnă automat un diagnostic sever. Înseamnă, mai ales, să nu tratezi la întâmplare un simptom care se repetă.

Palpitațiile: când sunt doar neplăcute și când trebuie verificate

Palpitațiile pot fi resimțite ca bătăi rapide, neregulate, puternice sau ca o senzație de „fluturare' în piept. Pot apărea după cafea, lipsă de somn, anxietate, efort fizic sau deshidratare.

Totuși, palpitațiile trebuie discutate cu medicul dacă apar frecvent, durează mai mult de câteva minute, se agravează sau sunt însoțite de amețeală, lipsă de aer, durere în piept ori leșin.

În astfel de situații, poate fi necesară o consultație de cardiologie prin CAS, în baza documentelor necesare și în limita disponibilității pentru programare. În București, Clinica Prevencia oferă consultații de cardiologie, inclusiv în regim CAS, pentru pacienții care îndeplinesc condițiile de acces.

Amețelile nu au întotdeauna o singură cauză

Amețeala poate avea multe explicații: deshidratare, tensiune mică, hipoglicemie, anemie, probleme vestibulare, migrene, anxietate, tulburări de ritm cardiac sau alte afecțiuni. De aceea, contextul contează foarte mult.

O amețeală izolată, apărută după o zi lungă fără mâncare sau lichide suficiente, nu are aceeași semnificație ca amețeala care revine, persistă sau apare împreună cu slăbiciune, tulburări de vedere, dificultăți de vorbire, amorțeală, palpitații ori leșin.

Lipsa de aer: simptomul care nu trebuie normalizat

Senzația de lipsă de aer poate apărea în atacuri de panică, infecții respiratorii, astm, anemie, probleme cardiace, embolie pulmonară sau alte situații medicale. Nu este un simptom care trebuie pus automat pe seama stresului.

Devine importantă mai ales dacă apare la eforturi mici, se agravează, este însoțită de durere în piept, palpitații, tuse cu sânge, umflarea unui picior, stare de leșin sau oboseală extremă.

Dacă observi că urci mai greu scările decât înainte, obosești la eforturi obișnuite sau simți presiune în piept, nu este suficient să spui „sunt stresată'. Poate fi stres, dar poate fi și altceva.

Durerea în piept la femei poate fi interpretată greșit

Durerea sau disconfortul în piept trebuie luate în serios, mai ales dacă apar la efort, se repetă sau sunt însoțite de lipsă de aer, transpirații, greață, amețeală ori durere care merge spre braț, spate, gât sau maxilar.

La femei, simptomele cardiace pot fi uneori mai puțin tipice. Pe lângă durerea sau disconfortul toracic, pot apărea dificultăți de respirație, greață, dureri în spate, umăr sau braț, oboseală neobișnuită ori slăbiciune.

Asta nu înseamnă că fiecare episod de oboseală sau greață este cardiac. Înseamnă că simptomele noi, intense sau asociate între ele trebuie evaluate.

Când medicina internă este primul pas logic

Nu toate simptomele indică direct o singură specialitate. Oboseala, amețeala, starea generală proastă, scăderea toleranței la efort, tensiunea oscilantă, analizele modificate sau senzația că „ceva nu este în regulă' pot avea cauze diferite.

În aceste situații, o consultație de medicină internă prin CAS poate ajuta la orientarea cazului. Medicul internist poate evalua tabloul general, istoricul medical, tratamentele folosite, analizele existente și poate recomanda investigații suplimentare sau consulturi de specialitate.

Medicina internă este utilă mai ales când simptomele par amestecate: puțină oboseală, puțină amețeală, tensiune schimbătoare, palpitații ocazionale, analize ușor modificate. Exact acele situații în care pacienta simte că ceva s-a schimbat, dar nu știe de unde să înceapă.

Semne pe care nu ar trebui să le ignori

oboseală persistentă, fără explicație clară;

palpitații repetate sau care durează mai multe minute;

amețeli care revin sau nu trec;

lipsă de aer la eforturi mici;

durere, presiune sau disconfort în piept;

stare de leșin sau pierderea cunoștinței;

transpirații reci, greață sau slăbiciune bruscă;

tensiune arterială crescută repetat;

umflarea gleznelor sau picioarelor;

scăderea toleranței la efort;

modificări neexplicate ale greutății;

rezultate anormale la analize.

Dacă durerea în piept este intensă, apare lipsă de aer, leșin, confuzie, slăbiciune bruscă sau simptome care se agravează rapid, este nevoie de asistență medicală de urgență.

De ce femeile amână controlul

Multe femei amână controlul medical pentru că au învățat să funcționeze în ritm alert, chiar și când nu se simt bine. Oboseala devine „normală'. Palpitațiile sunt puse pe seama cafelei. Amețeala este explicată prin stres. Lipsa de aer este atribuită anxietății.

Problema este că simptomele nu trebuie explicate doar printr-un singur factor. Stresul poate exista, dar poate coexista cu anemie, hipertensiune, tulburări tiroidiene, afecțiuni cardiace sau alte probleme medicale.

Un control făcut la timp poate evita luni de incertitudine, tratamente nepotrivite și investigații făcute la întâmplare.

Ce poți pregăti înainte de consult

de când au apărut simptomele;

cât de des apar;

dacă apar la efort sau în repaus;

dacă sunt legate de somn, stres, cafea, alcool sau alimentație;

ce medicamente sau suplimente folosești;

valorile tensiunii, dacă le-ai măsurat;

pulsul aproximativ în episoadele de palpitații;

rezultatele analizelor recente;

istoricul familial de boli cardiace, diabet, hipertensiune sau boli tiroidiene.

Aceste detalii ajută medicul să decidă ce trebuie verificat mai întâi și ce simptome sunt cele mai relevante.

Concluzie

Stresul poate produce simptome reale. Poate da palpitații, insomnie, oboseală, tensiune musculară și senzație de lipsă de aer. Dar nu orice simptom trebuie pus automat pe seama stresului.

Când oboseala persistă, palpitațiile revin, amețelile se repetă, lipsa de aer apare la eforturi obișnuite sau durerea în piept se asociază cu alte semne, corpul cere mai mult decât o pauză. Cere o verificare medicală.

Un control nu înseamnă panică. Înseamnă grijă, claritate și prevenție.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro