ELLE Styling Sessions @ Promenada Mall 

Promenada Bucuresti "Where spring meets style" a fost un eveniment aparte, în cadrul căruia iubitorii de modă și de frumos s-au adunat și au vorbit despre stil în toate formele sale.

  de  Domnica Margescu
Pe 9 mai, Promenada împreună cu ELLE au reunit două experiențe complementare: ELLE Style Talks, un masterclass de styling, și un tur ghidat în magazinele partenere din Promenada, precum Dualitae, Murmur, Patrizia Pepe, Furla, Massimo Dutti, Lunet, Carturesti, Khulto, Floria, Boiler, my Geisha, Rovere. Scopul acestui eveniment a fost să oferim o experiență unică de grup, ce inspiră și dă încredere celor pasionați de modă și de felul în care se îmbracă.

Trebuie să recunosc că numărul mare al participanților, aproximativ 100, mi-a dat emoții, dar în același timp am simțit bucurie pentru interesul legat de cum îți dobândești stilul personal și am fost bucuroasă să le împărtășesc celor prezenți ce înseamnă o garderobă capsulă și cum ți-o poți construi cu succes.

De 25 de ani activez în domeniul modei și, împreună cu întreaga echipă ELLE România, am încercat să educăm publicul din punct de vedere vestimentar, dar nu numai; iar Promenada a înțeles tot acest demers și ne-a pus la dispoziție și lucrurile care au completat cu o parte practică o inițiativă care e cel mai adesea teoretică. Ei bine, da, a fost un vis împlinit pentru mine să pot face asta!

Nu doar teoria despre construirea unui stil personal și poveștile pot ajuta, partea practică joacă întotdeauna un rol extrem de important. Așadar, după tips-uri și definiția garderobei capsulă, au urmat întrebări pertinente și provocatoare de la participanți, iar cei care s-au înscris din timp pentru participare au avut parte și de tururi ghidate în magazinele partenere, alături de mine. 

Astfel, am avut ocazia să vorbim despre tendințe, să stilizez iubitorii de modă în funcție de siluetele lor, dar și de culorile care li se potrivesc, să vorbim despre texturi sau accesoriile care pot schimba direcția unei ținute.

Stilul este o prelungire a personalității noastre, acesta se dobândește în timp, în funcție de ceea ce am acumulat de-a lungul vieții și de cultura noastră vizuală. Însă o garderobă capsulă formată din aproximativ 10 piese cheie poate deveni salvarea noastră atunci când suntem nesiguri sau în pană de idei. De asemenea, am vorbit despre importanța „probei oglinzii”, care este vitală, deoarece doar așa ne putem analiza și evalua corect, pe dinafară, dar și pe dinăuntru. Fiind atenți la noi, la ce ne place, la ce ne vine bine, la ce simțim și privindu-ne cât mai des în oglindă, învățăm mai multe lucruri despre noi și ne putem defini mai clar stilul personal.

La capitolul bijuterii, Mădălina Diaconu, marketing manager la Kultho, a oferit o serie de sfaturi valoroase despre importanța accesoriilor care pot schimba radical o ținută.

Încă un factor important a fost faptul că toți cei care s-au înscris în această experiență au devenit o echipă sudată, au schimbat idei interesante și s-au inspirat unii de la alții.

Pe scurt, o inițiativă unică și binevenită gândită de Promenada, care va continua și în alte locații din țară.

