Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce acorduri spaniole  în concertul „OLÉ, TORERO!” pe  5 iunie la Teatrul  Constantin Tănase

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce acorduri spaniole  în concertul „OLÉ, TORERO!” pe  5 iunie la Teatrul  Constantin Tănase

Vara începe în acorduri fierbinţi în stagiunea Musical Extravagnza: tenorul gazdă Ştefan von Korch, alături de soprana Oana Maria Şerban, baritonul Alexandru Constantin şi pianista Mădălina Paşol vor duce acorduri de inspiraţie spaniolă pe scena Teatrului Constantin Tănase pe 5 iunie în concertul „Olé Torrero.' Programul muzical va trece de la notele sentimentale ale zarzuelei – cântecul  tradițional spaniol, la spectaculoasele  „Granada' sau  „Valencia.' Nu vor lipsi  acordurile înflăcărate din Carmen de Bizet, tema sonoră a operetei „Andaluzia' – „Ole Torero' sau sprinţara  „Cielito Lindo,'  într-o selecţie plină de patos şi culoare, ce va va evoca poveşti din tărâmul toreadorilor.  

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: «concertul „Olé Torero' poartă publicul într-un periplu sonor prin Spania şi dincolo de ea: spectatorii vor trăi şi vor cunoaşte iubirea, trădarea, gelozia şi melancolia, într-un concert în care faţetele temperamentului latin sunt dezvăluite prin muzică.»

În spiritul declarat al stagiunii Musical Extravaganza de a pune în lumină talente ce promit să devină stele ale artelor spectacolului, publicul va avea şansa să o aplaude pe Eudochia Dumitriţa Siniţa – apreciată deja în rolul Julieta din musicalul „Romeo & Julieta' şi cursantă a Universităţii de Muzică Bucureşti şi să le cunoască pe Ioana Petrescu – locul 2 la „Olimpiada Naţională de Interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale' 2026  şi pe Andreea Petrescu, ambele eleve la canto clasic la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu.' 

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro şi la casa de bilete a Teatrului Constantin Tănase (Calea Victoriei 33)

Stagiunea Musical Extravaganza continuă cu următoarele concerte:

„Arrivereci, Roma!' – 10 iunie – Sala Dalles

„Sous le ciel de Paris' – 12 iulie Sala Dalles

„Carmina Burana' –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor' – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma' – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada' – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals' – 6 noiembrie – Bucureşti, Teatrul Constantin Tănase

„Invitaţie la Vals' – 8 noiembrie – Filarmonica Sibiu – Sala Thalia

„Invitaţie la Vals' – 12 noiembrie – Filarmonica Oltenia Craiova

„Invitaţie la Vals' – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

„Zaraza' – 25 noiembrie – Sala Dalles

„Christmas Extravaganza' – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Elixirul Dragostei' – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă 

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,' „Bărbierul din Sevilla', „Rigoletto', „Elixirul Dragostei,' sau „Falstaff', încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valosare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea,  şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

Foto: Musical Extravaganza

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum alegi serviciul de închiriere auto potrivit pentru nevoile tale
Advertorial
Cum alegi serviciul de închiriere auto potrivit pentru nevoile tale
ELLE Styling Sessions @ Promenada Mall 
Advertorial
ELLE Styling Sessions @ Promenada Mall 
Alexandra Căpitănescu, direct de pe scena Eurovision pe scena ROCK DAYS la NIBIRU
Advertorial
Alexandra Căpitănescu, direct de pe scena Eurovision pe scena ROCK DAYS la NIBIRU
Arta de a alege ochelarii online: Un ghid pentru a găsi forma perfectă pentru tipul tău de față
Advertorial
Arta de a alege ochelarii online: Un ghid pentru a găsi forma perfectă pentru tipul tău de față
Un paradis textural pentru simțuri
Advertorial
Un paradis textural pentru simțuri
În culisele de la Cannes: Oriflame Glam Studio și arta pregătirii unui look memorabil
Advertorial
În culisele de la Cannes: Oriflame Glam Studio și arta pregătirii unui look memorabil
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Simptome ale adenomului de prostată care trebuie să alerteze
Simptome ale adenomului de prostată care trebuie să alerteze
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Zâmbetul perfect fără brackeți: tot ce trebuie să știi despre aparatele dentare invizibile
Zâmbetul perfect fără brackeți: tot ce trebuie să știi despre aparatele dentare invizibile
Advertorial

+ Mai multe
Nu e doar stres: semnele prin care corpul îți arată că ai nevoie de un control medical
Nu e doar stres: semnele prin care corpul îți arată că ai nevoie de un control medical
Advertorial

+ Mai multe
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC