Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce acorduri spaniole  în concertul „OLÉ, TORERO!” pe  5 iunie la Teatrul  Constantin Tănase

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Vara începe în acorduri fierbinţi în stagiunea Musical Extravagnza: tenorul gazdă Ştefan von Korch, alături de soprana Oana Maria Şerban, baritonul Alexandru Constantin şi pianista Mădălina Paşol vor duce acorduri de inspiraţie spaniolă pe scena Teatrului Constantin Tănase pe 5 iunie în concertul „Olé Torrero.' Programul muzical va trece de la notele sentimentale ale zarzuelei – cântecul tradițional spaniol, la spectaculoasele „Granada' sau „Valencia.' Nu vor lipsi acordurile înflăcărate din Carmen de Bizet, tema sonoră a operetei „Andaluzia' – „Ole Torero' sau sprinţara „Cielito Lindo,' într-o selecţie plină de patos şi culoare, ce va va evoca poveşti din tărâmul toreadorilor.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: «concertul „Olé Torero' poartă publicul într-un periplu sonor prin Spania şi dincolo de ea: spectatorii vor trăi şi vor cunoaşte iubirea, trădarea, gelozia şi melancolia, într-un concert în care faţetele temperamentului latin sunt dezvăluite prin muzică.»

În spiritul declarat al stagiunii Musical Extravaganza de a pune în lumină talente ce promit să devină stele ale artelor spectacolului, publicul va avea şansa să o aplaude pe Eudochia Dumitriţa Siniţa – apreciată deja în rolul Julieta din musicalul „Romeo & Julieta' şi cursantă a Universităţii de Muzică Bucureşti şi să le cunoască pe Ioana Petrescu – locul 2 la „Olimpiada Naţională de Interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale' 2026 şi pe Andreea Petrescu, ambele eleve la canto clasic la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu.'

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro şi la casa de bilete a Teatrului Constantin Tănase (Calea Victoriei 33)

Stagiunea Musical Extravaganza continuă cu următoarele concerte:

„Arrivereci, Roma!' – 10 iunie – Sala Dalles

„Sous le ciel de Paris' – 12 iulie Sala Dalles

„Carmina Burana' – *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor' – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma' – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada' – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals' – 6 noiembrie – Bucureşti, Teatrul Constantin Tănase

„Invitaţie la Vals' – 8 noiembrie – Filarmonica Sibiu – Sala Thalia

„Invitaţie la Vals' – 12 noiembrie – Filarmonica Oltenia Craiova

„Invitaţie la Vals' – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

„Zaraza' – 25 noiembrie – Sala Dalles

„Christmas Extravaganza' – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Elixirul Dragostei' – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,' „Bărbierul din Sevilla', „Rigoletto', „Elixirul Dragostei,' sau „Falstaff', încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valosare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

Foto: Musical Extravaganza

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro