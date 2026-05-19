Radio ZU lansează „Un pluș de siguranță”, campania care îi încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină

  Actualizat 19.05.2026, 17:24
Radio ZU a lansat campania „Un pluș de siguranță', un proiect de educație rutieră dedicat copiilor, construit în jurul unei idei simple: transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici.

Campania marchează începutul „Săptămânii naționale a siguranței rutiere' și este demarată în aceeași zi în care Radio ZU își reconfirmă poziția de cel mai ascultat post de radio comercial din București, conform Studiului de Audiență Radio realizat de către Mercury Research și Institutul Român pentru evaluare și strategie – IRES.

În centrul campaniei sunt două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează de centura de siguranță a mașinii și îi însoțesc pe copii în drumurile zilnice către școală, grădiniță sau bunici.

Mihai Morar a explicat că proiectul a fost pregătit timp de peste un an și pornește de la responsabilitatea pe care o are radioul față de publicul său:

„Vă mulțumim că, de 17 ani și jumătate, Radio ZU este cel mai ascultat post de radio comercial din București. Acest lucru nu vine doar cu laude, vine și cu o responsabilitate foarte mare. Astăzi, la cea mai ascultată rubrică pentru copii și de către copii, Radioul Copiilor, lansăm o campanie la care muncim de mai bine de un an de zile. Ignoranța părinților nu trebuie să afecteze siguranța copiilor în mașină, motiv pentru care lansăm astăzi campania „Un pluș de siguranță', iar pentru asta mulțumim Brigăzii Rutiere, Corpului Național al Polițiștilor și Fundației Siguranța Auto Copii', a declarat Mihai Morar.

Campania pune accent pe modul în care copiii pot accepta mai ușor regulile de siguranță atunci când acestea sunt integrate într-o poveste și nu impuse rigid. Daniel Buzdugan a vorbit despre experiența personală și despre importanța dialogului cu cei mici:

„La noi, în mașina familiei, întotdeauna copilașii au fost sfătuiți, nu obligați. Întotdeauna li s-a explicat cu frumosul că trebuie să poarte centura de siguranță. Și cred că orice părinte ar trebui să știe că fizica nu iartă pe nimeni… fizica nu iartă pe nimeni. Greutatea dinamică a unui copil, la un impact de 50 km/h, se mărește de 30 de ori. Ce înseamnă asta? Un copil de 5 kg ajunge, în dinamică, la 150 de kilograme. De azi înainte, odată cu aceste plușuri, viața de copil în mașină va fi mult mai simpatică. Să aveți drum bun la școală, la grădiniță și mulțumim că ascultați Radio ZU', a spus Daniel Buzdugan.

Și Emma de la ZU spune că ideea campaniei a pornit de la nevoia de a schimba perspectiva copiilor asupra centurii de siguranță:

„Niciun drum nu este atât de scurt încât să fii cu adevărat protejat de o tragedie. Așa că mi-am dat seama că pe copii nu îi conving neapărat statisticile. Noi le vorbim despre protecție, iar ei văd treaba asta ca pe o restricție. Așa că schimbăm puțin tactica și le dăm o poveste prin „Un pluș de siguranță'. În momentul în care își atașează dinozaurul sau unicornul la centura de siguranță, copiii vor ști că pleacă la drum cu cei mai buni prieteni ai lor', a explicat Emma de la ZU.

Mesajul campaniei este susținut și de copii. Sebi de la Buzău, unul dintre ascultătorii rubricii Radioul Copiilor, le-a transmis celor mici un îndemn direct:

„Mulțumesc Radio ZU că mi-a dat ocazia să le explic copiilor de ce este atât de important să purtăm centura de siguranță. Dragi copii, hai să transformăm purtatul centurii dintr-o regulă într-un adevărat joc, chiar dacă nu trebuie să ne jucăm cu centura de siguranță', a spus Sebi de la Buzău.

Din partea autorităților, Cms. Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Capitalei, a transmis un mesaj adresat părinților:

„Astăzi vorbesc dintr-o dublă calitate, cea de părinte și cea de polițist. Da, uneori este dificil să convingi un copil să poarte centura de siguranță, poate fi incomod, însă este important să încercați să-i convingeți pe cei mici să o poarte în momentul în care sunt transportați în scaun. Nu uitați: centura de siguranță nu se negociază', a conchis Cms. Claudiu Costea.

Campania „Un pluș de siguranță' este realizată de Radio ZU, în colaborare cu Brigada Rutieră, cu susținerea Corpului Național al Polițiștilor și alături de Fundația Siguranța Auto Copii și ruvix.ro.

Detalii despre campanie sunt disponibile pe https://radiozu.ro/unplusdesiguranta.

Foto: Radio ZU

