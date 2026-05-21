Cum să economisești energie cu un frigider side by side

Un frigider side by side este apreciat pentru spațiul generos de depozitare, designul modern și funcțiile avansate pe care le oferă. Totuși, dimensiunile mari și utilizarea constantă pot duce la un consum ridicat de energie dacă aparatul nu este folosit corect. În contextul creșterii costurilor la electricitate, tot mai multe persoane caută soluții prin care să reducă consumul fără să renunțe la confortul oferit de un astfel de electrocasnic.

Vestea bună este că există numeroase metode simple prin care poți optimiza funcționarea frigiderului și reduce consumul lunar. De la organizarea alimentelor și setarea corectă a temperaturii până la întreținerea periodică și utilizarea funcțiilor inteligente, fiecare detaliu contează.

Cuprins

Încărcarea eficientă a frigiderului Importanța setării corecte a temperaturii Evitarea deschiderii frecvente a ușilor Avantajele investiției în tehnologie modernă Utilizarea funcțiilor de economisire a energiei Întreținerea regulată a garniturilor de ușă

1. Încărcarea eficientă a frigiderului

Modul în care organizezi alimentele în frigider influențează direct consumul de energie. Un frigider side by side are nevoie de o circulație corectă a aerului rece pentru a funcționa eficient. Dacă spațiul este supraîncărcat sau blocat de recipiente mari, aparatul va consuma mai mult pentru a menține temperatura constantă.

Este recomandat să lași spațiu între produse, astfel încât aerul să circule uniform. Organizarea pe categorii ajută și la reducerea timpului în care ușile rămân deschise.

Produsele care necesită temperaturi mai scăzute, precum carnea sau peștele, trebuie așezate în zonele dedicate. Fructele și legumele se păstrează mai bine în sertarele speciale, unde umiditatea este controlată mai eficient.

În același timp, un frigider foarte gol poate consuma mai mult decât unul încărcat echilibrat. Alimentele reci contribuie la menținerea temperaturii interne, reducând efortul compresorului. Ideea nu este să-l umpli complet, ci să păstrezi un echilibru între spațiu liber și volum de produse depozitate.

2. Importanța setării corecte a temperaturii

Temperatura setată greșit este una dintre cele mai frecvente cauze ale consumului inutil de energie. Mulți utilizatori aleg temperaturi foarte scăzute, considerând că astfel alimentele vor rezista mai mult. În realitate, diferențele sunt minime, iar consumul poate crește considerabil.

Pentru majoritatea frigiderelor side by side, cum sunt cele de pe altex.ro, temperatura optimă este între 3 și 4 grade Celsius pentru compartimentul de refrigerare și aproximativ -18 grade pentru congelator. Aceste valori sunt suficiente pentru păstrarea alimentelor în condiții sigure și pentru funcționarea eficientă a aparatului.

Dacă temperatura este setată prea jos, compresorul va funcționa mai des și pentru perioade mai lungi. Acest lucru duce la un consum mai mare și poate afecta inclusiv textura anumitor alimente.

Este important să verifici periodic setările, mai ales în perioadele foarte calde. Unele frigidere moderne ajustează automat temperatura în funcție de condițiile din interior și din exterior, însă este bine să monitorizezi funcționarea aparatului.

În cazul modelelor fără afișaj digital precis, un termometru pentru frigider poate fi foarte util. Acesta oferă o imagine clară asupra temperaturii reale și te ajută să faci ajustările necesare.

3. Evitarea deschiderii frecvente a ușilor

Fiecare deschidere a ușii permite pătrunderea aerului cald în interiorul frigiderului. În consecință, aparatul trebuie să consume energie suplimentară pentru a reveni la temperatura setată.

Acest obicei aparent banal poate influența semnificativ consumul pe termen lung, mai ales într-o familie numeroasă sau într-o gospodărie unde frigiderul este des utilizat.

Pentru a evita pierderile inutile de energie, încearcă să deschizi ușile doar atunci când știi exact ce cauți. O organizare eficientă a alimentelor ajută foarte mult în acest sens. Dacă fiecare categorie are locul ei clar, accesul devine mai rapid și timpul de deschidere scade.

Frigiderele side by side oferă avantajul compartimentării verticale, ceea ce facilitează accesul rapid la produse. Totuși, acest beneficiu trebuie folosit inteligent. Evită să lași ușa deschisă în timp ce te gândești ce să gătești sau ce produs să alegi.

Unele modele moderne sunt dotate cu alarme pentru uși deschise sau notificări inteligente. Aceste funcții pot părea minore, dar contribuie la reducerea consumului și la menținerea temperaturii constante.

Pe timpul verii, impactul deschiderilor frecvente este și mai mare, deoarece diferența dintre temperatura exterioară și cea interioară crește semnificativ.

4. Avantajele investiției în tehnologie modernă

Tehnologia modernă poate transforma un frigider side by side într-un aparat mult mai eficient decât modelele mai vechi. Deși investiția inițială poate fi mai mare, economiile pe termen lung și confortul suplimentar pot justifica diferența de preț.

Compresoarele inverter reprezintă una dintre cele mai importante inovații. Acestea funcționează gradual și adaptează puterea în funcție de necesarul real de răcire. Spre deosebire de compresoarele clasice, care pornesc și se opresc constant, cele inverter consumă mai puțină energie și reduc uzura componentelor.

Sistemele moderne de răcire distribuie aerul rece uniform și mențin temperatura stabilă în toate compartimentele. Acest lucru contribuie la păstrarea alimentelor pentru perioade mai lungi și reduce fluctuațiile care pot crește consumul.

Iluminarea LED este o altă caracteristică importantă. Dincolo de faptul că oferă vizibilitate mai bună, consumă mult mai puțină energie comparativ cu becurile tradiționale și produce mai puțină căldură în interiorul aparatului.

Unele frigidere side by side includ conectivitate Wi-Fi și aplicații mobile care permit monitorizarea consumului sau ajustarea temperaturii de la distanță. Aceste funcții ajută la identificarea unor obiceiuri care pot fi optimizate pentru consum redus.

5. Utilizarea funcțiilor de economisire a energiei

Multe frigidere side by side moderne includ funcții speciale dedicate reducerii consumului de energie, însă acestea sunt adesea ignorate de utilizatori.

Modul Eco este una dintre cele mai utile opțiuni. Acesta ajustează automat funcționarea aparatului pentru a reduce consumul atunci când utilizarea este mai redusă. De exemplu, dacă pleci câteva zile de acasă, activarea acestui mod poate face diferența la factura de energie.

Funcția Vacation este utilă atunci când frigiderul este aproape gol, iar congelatorul rămâne activ. Aparatul optimizează temperatura și reduce consumul fără să afecteze siguranța alimentelor.

Unele modele permit monitorizarea consumului direct din aplicație sau afișaj. Astfel, poți observa perioadele cu utilizare intensă și identifica obiceiurile care cresc consumul.

Sistemele No Frost contribuie și ele la eficiență. Acestea previn acumularea gheții, ceea ce ajută frigiderul să funcționeze constant și fără suprasolicitare.

Este recomandat să citești manualul aparatului și să explorezi toate funcțiile disponibile. De multe ori, utilizatorii folosesc frigiderul doar în modul standard și ignoră opțiuni care pot reduce semnificativ consumul pe termen lung.

6. Întreținerea regulată a garniturilor de ușă

Garniturile de ușă au un rol foarte important în păstrarea temperaturii interioare. Dacă acestea nu etanșează corect, aerul rece se pierde constant, iar compresorul este nevoit să funcționeze mai mult.

Verificarea periodică a garniturilor poate preveni consumul inutil de energie și poate prelungi durata de viață a frigiderului. Fisurile, deformările sau murdăria acumulată pot afecta etanșarea și eficiența aparatului.

Un test simplu este introducerea unei foi de hârtie între garnitură și ușă. Dacă aceasta se desprinde ușor, există șanse ca etanșarea să nu mai fie eficientă.

Curățarea regulată cu apă călduță și detergent delicat ajută la menținerea flexibilității materialului. Evită substanțele agresive care pot deteriora cauciucul.

În cazul în care garniturile sunt uzate, înlocuirea lor este o investiție mică în comparație cu energia pierdută în timp. O etanșare corectă reduce efortul compresorului și menține temperatura stabilă.

În final, un frigider side by side poate deveni un aparat eficient și economic dacă este utilizat corect. Organizarea alimentelor, setarea optimă a temperaturii și evitarea deschiderilor inutile contribuie direct la reducerea consumului.

În același timp, întreținerea periodică și utilizarea funcțiilor moderne de economisire pot face diferențe vizibile pe termen lung. Dacă alegi și un model performant din punct de vedere energetic, economiile pot deveni și mai importante.

Sursa foto: Pexels.com

