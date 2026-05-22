Alexia & Antonia își face Debutul pe Farfetch: Un Nou Capitol în Expansiunea Internațională a Brandului

Brandul Alexia & Antonia porneşte dintr-o poveste personală care s-a transformat într-o viziune globală. Colecţiile reinterpretează feminitatea prin rafinament şi atenţie la execuţie, cu o consecvenţă constantă în croială, materiale şi coerenţa fiecărei piese.

Alexia & Antonia creează colecții inspirate de eleganța atemporală și rafinamentul discret al esteticii old-money, reinterpretate printr-o viziune contemporană asupra couture-ului. Fiecare piesă reflectă un echilibru între tradiție și modernitate, construit prin siluete feminine, tonuri neutre și o atenție meticuloasă acordată proporțiilor, fluidității și detaliilor.

Colecțiile sunt realizate exclusiv din mătase Mulberry și dantelă Chantilly, atent selecționate pentru frumusețea și comportamentul lor, iar croielile sunt concepute pentru a sublinia silueta cu naturalețe și rafinament. Printr-o estetică coerentă și atemporală, fiecare creație Alexia & Antonia devine o expresie a feminității, încrederii și eleganței personale.

Prezenţa vizuală a brandului pe Farfetch respectă aceeaşi logică estetică pe care o regăseşti în fiecare piesă din colecţie. Tonurile neutre ale colecţiei sunt redate cu fidelitate, iar textura mătăsii Mulberry şi a dantelei Chantilly se citesc vizual chiar şi înainte de a atinge materialul.

Croielile structurate, siluetele feminine cu proporţii atent calibrate şi detaliile cusute manual au fost surprinse în cadre care pun în valoare forma. Rezultatul este o prezenţă vizuală coerentă cu identitatea brandului: discretă, precisă şi recunoscută imediat.

Debutul pe Farfetch marchează un pas natural în traiectoria brandului şi deschide accesul la o piaţă în care eleganţa atemporală şi atenţia la execuţie sunt exact ce se caută.

Pentru Alexia & Antonia, Farfetch reprezintă un nou punct de plecare într-o expansiune globală construită pe o identitate clară şi pe un produs care vorbeşte de la sine.

Colecţia Alexia & Antonia este disponibilă pe farfetch.com şi pe alexiaandantonia.com.

