Alexia & Antonia își face Debutul pe Farfetch: Un Nou Capitol în Expansiunea Internațională a Brandului

Alexia & Antonia intră pe Farfetch, aducând pe una dintre cele mai importante platforme de modă de lux din lume un brand construit pe eleganţă atemporală şi sensibilitate estetică. Listarea conectează colecţiile surorilor Alexia şi Antonia Miu cu o audienţă internaţională care caută modă cu substanţă şi identitate.
Brandul Alexia & Antonia porneşte dintr-o poveste personală care s-a transformat într-o viziune globală. Colecţiile reinterpretează feminitatea prin rafinament şi atenţie la execuţie, cu o consecvenţă constantă în croială, materiale şi coerenţa fiecărei piese.
Alexia & Antonia creează colecții inspirate de eleganța atemporală și rafinamentul discret al esteticii old-money, reinterpretate printr-o viziune contemporană asupra couture-ului. Fiecare piesă reflectă un echilibru între tradiție și modernitate, construit prin siluete feminine, tonuri neutre și o atenție meticuloasă acordată proporțiilor, fluidității și detaliilor.
Colecțiile sunt realizate exclusiv din mătase Mulberry și dantelă Chantilly, atent selecționate pentru frumusețea și comportamentul lor, iar croielile sunt concepute pentru a sublinia silueta cu naturalețe și rafinament. Printr-o estetică coerentă și atemporală, fiecare creație Alexia & Antonia devine o expresie a feminității, încrederii și eleganței personale.
Prezenţa vizuală a brandului pe Farfetch respectă aceeaşi logică estetică pe care o regăseşti în fiecare piesă din colecţie. Tonurile neutre ale colecţiei sunt redate cu fidelitate, iar textura mătăsii Mulberry şi a dantelei Chantilly se citesc vizual chiar şi înainte de a atinge materialul.
Croielile structurate, siluetele feminine cu proporţii atent calibrate şi detaliile cusute manual au fost surprinse în cadre care pun în valoare forma. Rezultatul este o prezenţă vizuală coerentă cu identitatea brandului: discretă, precisă şi recunoscută imediat.
Debutul pe Farfetch marchează un pas natural în traiectoria brandului şi deschide accesul la o piaţă în care eleganţa atemporală şi atenţia la execuţie sunt exact ce se caută.
Pentru Alexia & Antonia, Farfetch reprezintă un nou punct de plecare într-o expansiune globală construită pe o identitate clară şi pe un produs care vorbeşte de la sine.
Colecţia Alexia & Antonia este disponibilă pe farfetch.com şi pe alexiaandantonia.com.