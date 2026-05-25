Fungicidele pentru pomi fructiferi în sezonul cald: cum să protejezi recolta de boli fungice

În sezonul cald, pomii fructiferi intră într-o perioadă intensă de creștere, formare și maturare a fructelor. Temperaturile ridicate, umiditatea, roua persistentă și densitatea mare a coroanei pomului pot favoriza apariția bolilor fungice. Protecția recoltei nu se rezumă la un singur tratament, ci la o succesiune de intervenții adaptate culturii, bolii urmărite și momentului de vegetație. Află cum pot fi folosite fungicidele pentru pomii fructiferi în sezonul cald!  

Bolile fungice ale pomilor fructiferi în sezonul cald

  • La măr și păr – făinarea și rapănul se numără printre bolile fungice care pot afecta cel mai des frunzele, lăstarii și fructele în sezonul cald. Rapănul poate produce pete pe frunze și fructe, cu impact asupra calității comerciale a recoltei. Făinarea are o manifestare diferită, prin apariția unui aspect albicios pe organele atacate, iar lăstarii tineri pot deveni sensibili în etapele de creștere activă;
  • La cireș, cais, piersic, vișin – monilioza este boala cea mai răspândită. Fructele afectate se depreciază și recolta este compromisă.

În sezonul cald, când alternanța dintre temperaturi ridicate și ploi repetate favorizează menținerea umidității pe frunze, flori și fructe, fungicidul Revyona® contribuie la protecția recoltei împotriva acestor boli fungice importante:

  • La măr, poate fi utilizat pentru combaterea făinării, pătării brune și rapănului;
  • La păr, pentru boli foliare sau ale fructelor, pătarea brună și rapăn;
  • În culturile de cireș, cais, piersic și vișin, fungicidul poate fi integrat în programele de protecție pentru combaterea speciilor de monilioză, boli care pot afecta florile, lăstarii și fructele, mai ales în perioadele cu umiditate ridicată. 

Prin spectrul larg de combatere și acțiunea preventivă și curativă, Revyona® susține protecția pomilor fructiferi în fenofaze sensibile, când infecțiile pot porni rapid și pot reduce calitatea fructelor înainte de coacere.

În perioadele cu ploi repetate, infecțiile pot avansa rapid, mai ales când frunzișul rămâne umed mult timp. Protecția livezii cere observarea atentă a pomilor și intervenții la timp. Un tratament aplicat prea târziu devine inutil, mai ales când boala a avansat pe o suprafață mare din coroană. Programul de protecție trebuie să țină cont de presiunea bolilor, de sensibilitatea soiului și de alternanța perioadelor calde cu precipitațiile. 

Rolul fungicidelor sistemice în protecția recoltei

Fungicidele sistemice acționează în interiorul țesutului plantei după absorbție. Spre deosebire de produsele de contact, care rămân la suprafața frunzelor sau fructelor și formează o barieră de protecție, produsele sistemice se deplasează în țesuturi și protejează zonele tratate în profunzime și pe perioade mai lungi de timp. În sezonul cald, când creșterile vegetative sunt active, o asemenea acțiune ajută la menținerea protecției în momente cu risc mare de infecție.

Într-un program tehnologic pentru livadă, fungicidele sistemice de la BASF au rol preventiv și curativ, în funcție de produs, momentul aplicării și boala vizată. Fungicidele preventive sunt aplicate înainte de infecție și urmăresc împiedicarea instalării bolii. Fungicidele curative sunt aplicate după instalarea infecției și urmăresc limitarea evoluției bolii în plantă.

Prevenția și acțiunea curativă se diferențiază prin momentul intervenției și prin stadiul infecției în plantă. Aplicarea preventivă urmărește protejarea țesuturilor înainte ca boala să se instaleze, mai ales în perioade cu umiditate ridicată și creșteri vegetative active. Aplicarea curativă are rolul de a limita evoluția infecției deja inițiate, dar efectul ei este limitat. Recomandarea generală este ca tratamentele să fie aplicate preventiv! 

Cum se asigură protecția pomilor fructiferi în lunile calde?

Sezonul cald impune continuitate în monitorizare. După ploi, după nopți cu rouă abundentă sau în perioade cu umiditate ridicată, riscul de boli fungice crește. Coroanele dese, aerisirea slabă și creșterile tinere pot crea un mediu favorabil pentru infecții. De aceea, tratamentele trebuie integrate într-un calendar de protecție, nu aplicate doar când simptomele devin evidente.

Un program echilibrat poate include fungicide cu moduri diferite de acțiune. Produsele de contact protejează suprafața plantei, mai ales frunzele, printr-o barieră contra pătrunderii bolii. Produsele sistemice susțin protecția din interior după absorbție. Alternarea și poziționarea corectă a fungicidelor ajută la protejarea frunzișului, a lăstarilor și a fructelor în etapele cu sensibilitate ridicată. 

Momentul aplicării trebuie ales în raport cu fenologia pomilor. Stadiile BBCH indică etapele numerotate de creștere ale plantelor și pot ghida planificarea tratamentelor. În perioada de dezvoltare a fructelor, protecția trebuie menținută cu atenție, deoarece infecțiile pot influența atât cantitatea, cât și aspectul recoltei. Fructele pătate, deformate sau cu simptome vizibile pierd valoare comercială.

Greșeli care pot reduce protecția împotriva bolilor fungice

  1. Confundarea bolilor cu alte probleme ale culturii. Bolile plantelor pot fi cauzate de bacterii, ciuperci sau virusuri, iar fungicidele sunt produse destinate combaterii bolilor fungice, în principal. Simptomele bolilor uneori se pot confunda cu carențe de nutriție, dezechilibre fiziologice ale plantelor, fenomene de fitotoxicitate. Când diagnosticul nu urmărește cauza corectă, tratamentul nu răspunde problemei din livadă;
  2. Tratarea livezii fără legătură cu riscul de infecție. Aplicarea trebuie planificată în raport cu perioadele ploioase, temperatura și sensibilitatea culturii în stadiul respectiv. Un tratament aplicat prea târziu nu mai are eficacitatea scontată. 

Protecția pomilor fructiferi în sezonul cald cere atenție la boli, la stadiul culturii și la alegerea corectă a fungicidelor. Produsele sistemice au un rol important pentru că acționează după absorbție și pot sprijini controlul infecțiilor în perioade cu presiune ridicată. Pentru o recoltă sănătoasă, tratamentele trebuie gândite preventiv, completate la nevoie prin intervenții curative și integrate într-un program adaptat livezii.

