Tendințe – Soft Tailoring pentru vara 2026

Noul cod al business-ului: lejeritate, structură și expresivitate.

Soft Tailoring pentru vara 2026 DiKA rescrie regulile garderobei de birou pentru Vara 2026 și propune un nou cod estetic: mai relaxat, mai fluid, dar la fel de puternic.

Costumul clasic își păstrează autoritatea, însă capătă o nouă dimensiune prin soft tailoring – o abordare care îmbina rigoarea croielii cu lejeritatea mișcării. Noua generație de business wear mizează pe echilibrul subtil dintre structură și libertate. Siluetele sunt curate, dar relaxate, iar pantalonii cad natural pe linia corpului, fără să constrângă. În centrul acestei estetici se află vesta – piesa-cheie a sezonului – care aduce un plus de feminitate, încredere si acea forma discretă de putere modernă, purtată cu naturalețe.

Materialele devin esențiale în redefinirea eleganței contemporane. In, vâscoza și bumbacul, în variante pure sau în mixuri premium, oferă respirabilitate și mișcare, transformand costumul într-o alegere firească pentru zilele calde. Cromatica Dika rămâne în zona nuanțelor neutre – bejuri soft, ecru, nisip deschis și alb clasic – accentuand minimalismul și permițând styling-uri effortless, de la birou la evenimente urbane. Aceasta nouă viziune asupra power dressing-ului este susținută si de cultura vizuală contemporană.

Inspirată de evoluția stilului corporate – inclusiv de direcțiile stilistice așteptate în The Devil Wears Prada 2 – costumul de vară devine un simbol al încrederii exprimate prin lejeritate, nu prin rigiditate. Soft tailoring nu schimbă doar felul în care arată ținutele office, ci și felul în care se simt. Mai fluide, mai naturale, mai aliniate cu ritmul vieții moderne, ele oferă femeilor libertatea de a-și exprima autoritatea cu o eleganță fără efort.

