Andreea Esca, dezvăluiri inedite despre viața profesională. Cum a ajutat-o meseria în momentele personale: „Ei nu trebuie să fie afectați”

Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Vedeta este căsătorită cu Alexandre Eram și au împreună doi copii: pe Alexia și pe Aris. Alexia Eram a terminat facultatea în Marea Britanie, iar de ceva timp activează în mediul online. Fiica Andreei Esca este creatoare de conținut și are o comunitate de sute de mii de fani pe rețele de socializare precum Instagram sau TikTok. Astfel, Alexia este printre cei mai urmăriți și apreciați creatori din social media de la noi, care de ceva timp își câștigă singură proprii bani. Aris Eram a se mândrește și el cu mai multe apariții TV, iar în ultima perioadă este tot mai mult în lumina reflectoarelor.

Recent, Andreea Esca a vorbit deschis despre cariera sa longevivă și cum a ajutat-o meseria sa să treacă peste anumite momente din viața personală. De asemenea, vedeta TV a dezvăluit și câteva obstacole peste care a trecut de-a lungul timpului.

De asemenea, prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit și ce sfat important a primit în cariera sa: Să nu faci lucrurile de mântuială și să nu abandonezi.

Andreea Esca a vorbit și despre rutina ei prin care reușește să se mențină mereu într-o formă excelentă. Vedeta TV a declarat că nu face excese, iar sportul face parte din programul ei.

Într-un alt interviu acordat recent, Andreea Esca a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre adolescența ei.

„Muzica mi-a plăcut dintotdeauna. În timpul liceului, eram acel tip de elev care nu avea alt viciu. Nu am băut alcool niciodată, nu am fumat. Nici nu m-am îmbătat niciodată până la vârsta asta, deoarece nu am băut alcool. Dar eram invitată la absolut toate petrecerile din toate clasele, tot ce exista, pentru că dansam foarte mult și pentru că eram foarte pasionată de muzică. Dansam foarte mult și atunci îți trebuie un animator la o petrecere, trebuie să spargă cineva gheața și era clar că dacă mă invită pe mine era rezolvată petrecerea”, a dezvălui Andreea Esca, în cadrul podcast-ului „Ce mai zici”.