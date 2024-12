Perechi de actori care nu au putut salva eșecul filmelor în care au jucat

John Travolta și Olivia Newton-John – Two Of A Kind (1983)

Ryan Gosling și Emma Stone – Gangster Squad (2013)

Keanu Reeves și Sandra Bullock – The Lake House (2006)

Bradley Cooper și Jennifer Lawrence – Serena (2014)

Chris Hemsworth și Tessa Thompson – Men in Black: International (2019)

Vince Vaughn și Owen Wilson – The Internship (2013)

John Travolta și Uma Thurman – Be Cool (2005)

Robert De Niro și Al Pacino – Righteous Kill (2008)

The Irishman

Arnold Schwarzenegger și Danny DeVito – Junior (1994)

Chris Farley și David Spade – Black Sheep (1996)

Citește și:

Actori care au trecut prin accidentări și întâmplări dramatice în timpul filmărilor

Sunt cazuri în care industria consideră că o pereche de actori este atât de bună, încât o distribuie în mai multe filme. Chiar dacă unele au înregistrat un real succes, altele par a fi încercări slabe de a recuceri publicul.John Travolta și Olivia Newton-John au jucat în Grease (1978), dar și în continuarea acestuia din 1982.Pelicula nu a înregistrat un mare succes, iar recenziile negative primite din partea criticilor și a publicului nu au întârziat să apară.Filmul a înregistrat un succes modest în ceea ce privește încasările de la box-office, dar criticii nu au apreciat-o pe Emma Stone. Cu toate astea, putem spune că și-au luat revanșa cu filmul La La Land, din 2016, care a avut un succes incredibil dacă stăm să ne gândim că a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film, iar Emma Stone a primit premiul pentru pentru Cea mai bună actriţă în rol principal.Filmul Speed din 1994 i-a avut în distribuție pe Sandra Bullock și. Actorul a decis să nu mai facă parte și din continuarea acestuia, Speed ​​2: Cruise Control.Actrița a fost prima distribuită în Serena, iar ulterior l-a recomandat pe Bradley Cooper. Drama spune povestea unui cuplu proaspăt căsătorit din Carolina de Nord din 1930. Filmul nu s-a bucurat de foarte multe aprecieri, iar pe Rotten Tomatoes are un scor de 16%. Ulterior, s-au mai reunit pentru filmul Joy din 2015.Chris Hemsworth și Tessa Thompson au jucat în continuarea filmului Marvel, Thor: Ragnarok, și încă de atunci a fost considerat unul dintre cele mai bune filme Marvel. Foarte mulți au remarcat chimia dintre cei doi actori.Cei doi au mai fost văzuți și în Avengers: Endgame și vor mai juca și în Thor: For Love & Thunder.Filmul Wedding Crashers (2005) a avut un număr surprinzător de aprecieri și publicul și-a mai dorit să îi vadă jucând împreună pe Vince Vaughn și Owen Wilson.Uma Thurman și John Travolta au jucat în unul dintre cele mai apreciate filme din toate timpurile, și anume Pulp Fiction. Celebrul cuplu de pe micile ecrane a fost văzut în Get Shorty (1995), dar și în continuarea acestuia, Be Cool (2005).The Godfather Part II și Heat se numără printre peliculele în care Robert De Niro și Al Pacino au jucat împreună. În Righteous Kill fanii celor doi actori i-au văzut împărțind mai multe scene.Filmul Twins, în regia lui Ivan Reitman, a înregistrat încasări remarcabile la box-office, iar pentru actorii Arnold Schwarzenegger și Danny DeVito a fost un succes garantat în ceea ce privește cariera în actorie.Chiar și așa, Arnold Schwarzenegger și Emma Thompson au primit nominalizări la Golden Globes pentru rolurile lor.Conform cărții The Chris Farley Show, scenariul filmului Black Sheep a fost scris destul de repede și livrat cu o zi înainte ca actorul să părăsească rolul prin contract. Așa că, nu a putut să joace în The Cable Guy, rolul revenindu-i lui Jim Carrey, care a fost plătit cu 20 de milioane de dolari. Black Sheep nu s-a bucurat de aprecierea criticilor.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro