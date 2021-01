Bradley Cooper și Irina Shayk, surprinși alături de fiica lor. Ce frumoasă este Lea de Seine

Actorul Bradley Cooper și modelul Irina Shayk nu mai formează un cuplu din iunie 2019, însă recent cei doi au fost surprinși de paparazzi în New York, petrecându-și timpul alături de fiica lor, Lea de Seine.

Într-una dintre fotografii, Lea a fost văzută alături de mama ei, Irina Shayk, și se poate observa că are zâmbetul pe buze. Bradley Cooper și Irina Shayk au mers alături de fiica lor la cumpărături la un magazin de jucării.

Irina Shayk și Bradley Cooper au format un cuplu extrem de discret. Pe de altă parte, actorul este văzut mult mai des petrecându-și timpul cu fiica lui. Bradley a mai fost fotografiat în timp ce mergea cu Lea la un prieten acasă.

În septembrie 2020, actorul a vorbit cu sinceritate despre perioada de carantină și a mărturisit că are grijă de mama lui, în vârstă de 80 de ani. „Locuiesc cu fiica și mama mea, și cu cei doi căței. Nu am ieșit din casă. Mama mea are 80 de ani și folosește o pungă pentru colostomie, așa că nu pot să las pe nimeni în casă. Și nici eu nu pot părăsi casa fiindcă, dacă se îmbolnăvește, s-a terminat”, a declarat Bradley într-un interviu pentru Interview Magazine.

Irina Shayk și Bradley Cooper au fost împreună timp de patru ani. Cei doi s-au despărțit însă în iunie 2019, dar continuă să își crească împreună fiica, având custodie comună.

Irina Shayk a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Bradley Cooper în ianuarie 2020, în cadrul unui interviu pentru British Vogue. „Cred că în toate relațiile ajungi să îți expui și părțile bune și părțile rele – este natura firii umane”, a declarat Irina Shayk despre Bradley Cooper. „Două persoane minunate nu formează automat un cuplu perfect. Cred că am fost foarte norocoși să experimentăm ceea ce am avut împreună. Viața fără B. este complet diferită.”

De-a lungul timpului, Irina Shayk și Bradley Cooper nu au vorbit foarte mult despre relația lor, Shayk declarând în februarie 2019 că „Din cauza faptului că job-ul îmi cere să fiu mereu în lumina reflectoarelor, am decis ca viața mea personală să fie privată. De asta se numește personală pentru că este ceva pentru tine și familia ta și sunt foarte fericită așa.”

