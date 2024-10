Actori care au trecut prin accidentări și întâmplări dramatice în timpul filmărilor

Câțiva actori au trăit experiențe zbuciumate pe parcursul filmărilor, iar din cauza întâmplărilor pe care le-au avut au rămas cu temeri pe care cu greu le-au depășit.

1. Dylan O’Brien

Dylan O’Brien s-a accidentat grav când făcea o cascadorie pentru filmul Maze Runner: The Death Cure din 2018. Actorul a suferit mai multe răni și din cauza acestei experiențe dramatice a crezut că nu va mai fi capabil vreodată să se întoarcă pe un platou de filmare. Din fericire, el a reușit să depășească acea perioadă dificilă.

2. Tippi Hedren

Tippi Hedren a trecut prin greutăți în timp ce lucra pentru clasicul film The Birds regizat de Alfred Hitchcock. Pentru actriță, nu a fost deloc ușor să filmeze acel moment în care era atacată de o mulțime de păsări în mansardă. Toată suferința simțită a dus-o pe actriță în pragul epuizării, iar medicul chiar i-a impus regizorului să îi acorde o pauză înainte de finalizarea filmărilor.

3. Ryan Reynolds

În filmul Buried regizat de Rodrigo Cortés, Ryan Reynolds joacă rolul unui bărbat care e îngropat de viu într-un sicriu. Din cauza asta, actorul a fost claustrofob pe parcursul filmărilor, iar întreaga experiență i-a amplificat atacurile de panică.

4. Barry Keoghan

Înainte de a începe filmările pentru The Banshees of Inisherin, Barry Keoghan a aflat că suferă de o afecțiune rară, și anume fasceită necrozantă. Când a discutat cu medicii, aceștia i-au spus că există posibilitatea de a-i amputa un braț, ceea ce nu s-a mai întâmplat în cele din urmă. Martin McDonagh, scenaristul și regizorul filmului The Banshees of Inisherin, l-a vizitat pe actor în spital în acea perioadă și i-a fost alături.

5. Kristin Chenoweth

Kristin Chenoweth a suferit un accident dramatic în timpul filmărilor pentru serialul The Good Wife. Când lucra la sezonul patru, actrița a fost rănită pe platourile de filmare de echipamentul de iluminat. În urma incidentului, ea a avut, printre altele, și o fractură de craniu. A avut nevoie să fie internată, iar rănile le-a resimțit multă vreme. Kristin Chenoweth a declarat în 2023 că din cauza fricii și a anxietății nu a luat măsuri legale împotriva CBS, canalul care difuza serialul.

6. Sophia Bush

În cel de-al optulea sezon din One Tree Hill, Sophia Bush a fost protagonista unei scene în care se îneca într-o mașină. Pentru realizarea acestei secvențe, actrița a fost scufundată într-o piscină și acolo trebuia să se comporte ca în cazul unui înec. După această experiență, Sophia Bush a rămas cu frica de a fi sub apă.

7. Tom Hanks

În drama Cast Away regizată de Robert Zemeckis, Tom Hanks l-a interpretat pe Chuck Noland, un angajat FedEx, care supraviețuiește unui accident de avion și se vede nevoit să stea pe o insulă pustie din Pacificul de Sud. Experiența din timpul filmărilor nu a fost plăcută pentru actor pentru că s-a confruntat cu o infecție cu stafilococ în urma unei tăieturi pe picior. Având în vedere condițiile precare și lipsa de igienă, pentru a intra cât mai bine în pielea personajului, această problemă de sănătate s-ar fi putut agrava.

8. Jodie Foster

La vârsta de 9 ani, Jodie Foster a jucat în filmul Napoleon and Samantha regizat de Bernard McEveety. Când lucra la peliculă, actrița a avut un incident, după ce a fost atacată de un leu. În urma acestui accident, Jodie Foster a rămas cu o frică de lei.

9. Sean Astin

Sean Astin a suferit o accidentare gravă în cadrul filmărilor pentru The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Actorului i-a intrat în picior o bucată de sticlă, fapt ce i-a cauzat o tăietură serioasă și adâncă. Atunci, Sean Astin a fost dus la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare.

10. Kristen Stewart

Pentru Kristen Stewart a fost o reală provocare să lucreze pentru filmul Snow White and the Huntsman regizat de Rupert Sanders. Ea a filmat pentru peliculă mai multe scene în care călărea, iar persoana care coordona cascadoriile a dezvăluit la vremea respectivă că actrița nu se simțea confortabil în preajma cailor și își alegea cu foarte mare atenție fiecare mișcare.

Foto: PR

