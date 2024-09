10 seriale cu și despre femei, pe care chiar trebuie să le urmărești

De cele mai multe ori când alegem la ce serial să ne uităm, ținem cont de anumite lucruri: să aibă în centrul lui o poveste de dragoste, să aibă și momente amuzante, dar să fie și puțin mister, poate chiar thriller.

Însă, iată că ar trebui să te uiți și la seriale care sunt cu și despre femei. Și de ce ar trebui să faci asta? Ei bine, pentru că vei vedea povești de viață cu adevărat interesante, femei care poate au schimbat lumea, femei puternice, hotărâte, și nu numai.

Dacă încă nu ți-ai ales următorul serial la care să te uiți, inspiră-te din lista pe care ți-am pregătit-o:

1. The Marvelous Mrs. Maisel

Serialul The Marvelous Mrs. Maisel ne arată cum era atmosfera în anii ’50, dar și ce presupunea să fii femeie atunci. Pe lângă asta, Rachel Brosnahan, care interpretează rolul Midge Maisel, este și mamă, soție, iar acest lucru implică și mai multe experiențe de trecut.

2. Game of Thrones

Dacă nu ai urmărit până acum Game of Thrones, află că este momentul să o faci. Oricât de neobișnuit ar suna, în serial poți vedea și care este relația dintre femei și cum reușesc ele să ducă la bun sfârșit lupta pentru supraviețuire.

3. The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale este unul dintre cele mai apreciate seriale și are și motive pentru care să fie așa. Serialul are în prim-plan povestea de viață a unei femei care este obligată să își trăiască viața într-o societate în care drepturile femeilor nu sunt respectate.

4. Big Little Lies

Big Little Lies este într-adevăr un serial cu și despre femei. Serialul le are în rolurile principale pe Reese Witherspoon, Nicole Kidman și Shailene Woodley și arată stilul de viață al fiecăreia dintre ele. Dacă te uiți, vei avea parte de romantism, pasiune, dar și de scene de violență domestică.

5. Killing Eve

Serialul Killing Eve ne arată cum două femei ajung să fie obsedate una de cealaltă, una dintre ele fiind o criminală, Villanelle, iar cealaltă victima perfectă, Eve. Pe lângă asta, vei vedea ce anume înseamnă abuzul de putere, dar și cum poți ajunge să influențezi o femeie.

6. The Good Wife

The Good Wife este un serial care ne prezintă povestea de viață a unei femei extrem de puternice, Alicia Florrick, și felul în care reușește să gestioneze atât cariera, cât și viața personală. Cu toate astea, ea este o avocată un succes și reușește să câștige toate cazurile în care se implică.

7. The 100

Serialul The 100 ne introduce într-o atmosferă cu totul specială, mai precis ne arată cum un grup de adolescenți sunt trimiși pe Pământ. Pe lângă această poveste, filmul surprinde și câteva personaje feminine extrem de puternice și care nu își arată vulnerabilitatea.

8. Buffy The Vampire Slayer

Dacă îți plac serialele cu vampiri, atunci Buffy The Vampire Slayer este perfect pentru tine. Pe lângă o poveste despre un grup de adolescenți, serialul o surprinde pe Buffy, personajul principal, care nu acceptă să fie criticată de către bărbați și vrea să își depășească condiția.

9. Orange Is The New Black

Orange Is The New Black este unul dintre cele mai apreciate și urmărite seriale. Serialul surprinde femei de toate vârstele, cu personalități și povești de viață diverse. În același timp, te poate pune pe gânduri serios cu privire la ce mai înseamnă să fii femeie astăzi.

10. Jessica Jones

Dacă îți plac serialele psihologice, atunci trebuie să te uiți la Jessica Jones. Personajul principal, Jessica, este extrem de misterioasă și niciodată nu știi la ce să te aștepți din partea ei, mai cu seamă că are parte de câteva experiențe cu adevărat dificile.

