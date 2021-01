Kim Kardashian și Kanye West sunt în pragul divorțului: „Ea s-a săturat!”

Kim Kardashian și Kanye West trec prin momente dificile. Cei doi încearcă să își salveze căsnicia, însă se pare că vedeta reality show-ului Keeping Up with the Kardashians este pe cale să divorțeze de rapper-ul american.

„Kim și Kanye fac terapie de cuplu și explorează opțiunile pe care le au. Lucrează de mult timp la relația lor, însă până acum nu a fost luată o decizie”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru site-ul PEOPLE.

„Nu s-a terminat. Încă încearcă să își dea seama dacă mariajul lor poate fi salvat”, a adăugat o a doua sursă.

Kim trece prin momente dificile, însă nu este singură. Familia sa îi este alături, sprijinind-o și ajutând-o să depășească situația.

„Kris Jenner și surorile lui Kim o sprijină cât de mult pot. Au văzut-o pe Kim chinuindu-se în ultimul an și în cele din urmă tot ce își doresc e ca atât ea, cât și Kanye să fie fericiți”, a precizat a doua sursă.

Recent, mai multe persoane apropiate cuplului au declarat pentru PEOPLE că vedeta de televiziune este pregătită să intenteze actele de divorț.

„El știe că s-a terminat. Ea s-a săturat, și i-a spus că are nevoie de spațiu pentru a-și da seama ce vrea în viitor. El e OK. E trist, dar e în regulă. Știe că la un moment dat se va întâmpla asta, și știe că va fi în curând”, a dezvăluit sursa.

În plus, se pare că cei doi locuiesc separat, Kanye West petrecându-și majoritatea timpului la ferma sa din Wyoming, în timp ce Kim își continuă viața alături de cei patru copii ai lor în Los Angeles.

„Kanye își alocă timpul și spațiul necesar pentru a lucra la propria persoană și își petrece mult timp în Wyoming”, a declarat o sursă apropiată pentru HL.

„Se pare că nu are în plan să se întoarcă în LA prea curând, sau cel puțin, nu definitiv, dar Kim este OK cu asta. Are mulți oameni minunați care îl sprijină, iar asta o ajută pe Kim să fie liniștită. E într-un loc mai bun când e acolo, iar Kim trebuie să rămână în LA și vrea să aibă copiii alături de ea. Își dă toată silința ca viața lor să rămână una normală. Vorbesc în fiecare zi, iar Kanye vorbește la telefon sau pe FaceTime cu copiii.”, a declarat sursa pentru site-ul Hollywood Life.

Foto: Profimedia

