Kris Jenner și Kourtney Kardashian se apără în fața acuzațiilor de hărțuire sexuală

Un fost bodyguard care a lucrat pentru familia Kardashian a depus o plângere prin care le acuză pe Kris Jenner și Kourtney Kardashian de hărțuire sexuală. Conform documentelor prezentate de tribunal, Jenner este acuzată de „avansuri sexuale nedorite și nesolicitate”, iar Kourtney apare ca pârâtă în acest caz. Principalele acuze pe care le aduce Marc McWilliams, fostul lor bodyguard? Hărțuire sexuală, mediu de lucru ostil, discriminare rasială și de gen.

Kris Jenner și Kourtney Kardashian au respins vehement acuzațiile. Avocatul lor susține că bodyguard-ul a lucrat tot timpul în afara casei și nu a intrat niciodată în locuința lui Kris. „După ce a paznicul a fost prins de mai multe ori dormind în mașină compania de securitate a fost rugată să nu îl mai trimită pe acesta.” Aceasta mai menționează într-o declarație și că deși este numită în acest proces, Kourtney nu este acuzată de nimic.

Marc McWilliams este de altfel și un membru fondator al fondației MGM și un prieten apropiat al lui R. Kelly.

Kris Jenner este mama lui Kourtney, Kim, Khloe și Rob Kardashian, precum și a lui Kendal și Kylie Jenner. La începutul lunii trecute, Kim Kardashian anunța că celebrul reality show Keeping Up With The Kardashians se încheie, după 20 de sezoane. „Fără Keeping Up with The Kardashians nu aș fi unde sunt astăzi. Sunt incredibl de recunoscătoare tuturor celor care au urmărit show-ul, care m-au susținut pe mine și pe familia mea în acești 14 ani incredibili. Acest show ne-a făcut cine suntem astăzi și vom fi datori față de toți cei care au jucat un rol în modelarea carierei noastre și schimbarea vieții noastre pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis de Kim Kardashian. Primul sezon din reality show-ul Keeping Up With The Kardashians s-a lansat în octombrie 2007.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro