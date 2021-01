Adela Popescu este însărcinată cu al treilea copil. Iată cine o înlocuiește la Vorbește Lumea

Cu zâmbet și multă bucurie, Adela Popescu a anunțat astăzi că este, din nou, însărcinată. Într-o perioadă marcată de incertitudine și de un virus care dă bătăi de cap, Adela a decis să stea acasă până la naștere.

Actrița a dat vestea cea mare în emisiunea de la PRO TV, pe care o prezintă alături de Cove. „Vom mai avea un nepoțel. Adică sunt însărcinată. (…) Eram chiar la emisiune și producătoarea mi-a zis: ‘Ade, ești gravidă. Ai ceva aparte’. Am mai primit trei mesaje de la prietene bune care mi-au zis că m-au visat însărcinată. Am zis să fac un test. Noi ne doream acest copil. N-am programat, dar ne-am dorit acest copil. E ceva ce nu pot să explic. Ne împlinește viața de familie”, a spus Adela Popescu.

Lora este cea care a preluat ștafeta de la Adela și care ne va întâmpina de săptămâna viitoare, de la ora 10:30, de luni până vineri, într-un sezon în care informațiile interesante, veștile în premieră și distracția sunt garantate!

Dacă la finalul anului 2018, Lora se alătura echipei pentru prima dată în postura de prezentatoare a unui matinal, ea revine acum mai hotărâtă, mai entuziastă și cu mult dor de publicul PRO TV: „Am primit invitația cu bucurie și entuziasm! Refacem gașca și abia aștept să vă invadez diminețile, din nou, cu energie bună, să râd la glumele lui Cove, chiar și la alea vechi, să-mi beau cafeaua în această familie frumoasă de la care am învățat atât de multe și căreia acum am mai mult timp să-i dedic. Vorbește Lumea că ne așteaptă o frumoasă călătorie în acest nou sezon. Mi-a fost dor!”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din România, iar cei doi sunt extrem de apreciați datorită sincerității lor. Cei doi au împreună doi băieți, Alexandru și Andrei.

Foto: Instagram

