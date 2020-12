Mesajul emoționant transmis de Adela Popescu, cu ocazia zilei de naștere a fiului ei, Andrei

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, și-au aniversat zilele trecute băiețelul cel mic, Andrei, care a împlinit doi.

„Azi e ziua baietelului nostru dulce ca cea mai buna acadea din lume.

Grasunu’ asta blond ne-a furat inimile pentru totdeaua si impreuna cu fratele lui ne fac cei mai fericiti parinti din lume.

La multi ani, Andrei!”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram, alături de o imagine cu ea și fiul ei, Andrei.

Imaginea cu ei a strâns aproape 30.000 de like-uri, dar și foarte multe comentarii de la urmăritorii ei, care au ținut să îi transmită urări băiețelului.

La scurt timp după, Adela Popescu a postat o imagine în care apar ambii săi copii, Alexandru și Andrei, iar descrierea i-a emoționat profund pe toți fanii ei de pe Instagram.

„Am vazut apusuri fabuloase in Mauritius, natura luxurianta in Bali, plaje paradisiace in Seychelles, dar nicio imagine nu imi taie respiratia cum o face aceasta.❤️”, a scris îndrăgita prezentatoare TV.



Adela a scris ți pe blogul său un articol în care face mărturisiri despre viața de familie, dar și cum reușește să păstreze un echilibru. „În casă e mereu HAOS, o persoană nu prea le poate face față amândurora, motiv pentru care, foarte rar, eu și Radu am mai apucat să ieșim pe „romance” undeva. Insistăm cu un vinuț, un pește la cuptor, dar rareori găsim 10 minute în care să putem vorbi numai noi, despre noi. Cu toate astea, una peste altă, avem un sentiment tare fain că suntem compleți și că sigur vor veni și perioade mai ușoare.”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din România, iar cei doi sunt extrem de apreciați datorită sincerității lor. Cei doi au împreună doi băieți, Alexandru și Andrei.

