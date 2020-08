Adela Popescu și-a făcut o schimbare de look neașteptată

Dacă până acum o știam pe Adela Popescu cu părul mai lung, ei bine, de data asta, vedeta ne-a surprins cu o schimbare de look neașteptată.

Adela Popescu a ales să facă această schimbare de look chiar înainte de a începe un nou sezon „Vorbește Lumea” de pe Pro TV, emisiune pe care o prezintă alături de Gabriel Coveșeanu. Adela Popescu s-a tuns mult mai scurt și a optat pentru o culoare mai deschisă de data asta. Chiar vedeta a mărturisit că niciodată nu a mai fost cu părul atât de scurt și blond. „Gata, măi, fetelor, am făcut-o! Mai blondă și mai cu părul scurt de atât nu am fost niciodată”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu a povestit ulterior pe Instagram Stories că este foarte mândră de această schimbare, însă unul dintre copii săi a avut un răspuns surprinzător cu privire la noul ei look. „Sunt mândră tare de schimbarea de look, care îmi place în continuare foarte mult și știți ce mi-a zis copilul? Că nu mă recunoaște și să mă fac la loc mama lui. Ce fac eu în situația asta?”

Recent, Adela Popescu s-a întors din vacanță. Prezentatoarea TV a fost alături de familie și câțiva prieteni în Grecia. Adela a povestit pe blogul personal că în ciuda faptului că este pandemie de coronavirus, a decis să plece în vacanță. „Ne-am făcut totuși curaj, în plină pandemie de coronavirus, să plecăm în Grecia. Mărturisesc că obligativitatea de a fi testat a cântărit enorm în decizia noastră de a ne face bagajele. Anul acesta ne-am organizat foarte bine și se pare că nu am greșit. Ba dimpotrivă, a fost mai bine decât am sperat. Bunicii ne-au fost și ne sunt de mare ajutor, reușind, datorită lor, să nu ne fi certat eu și Radu deloc până acum.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Adela Popescu (@adela_popescu) pe Aug 12, 2020 la 12:31 PDT

„O vară de neuitat. Recunoscătoare că suntem sănătoși și că am avut șansa să ne bucurăm de două săptămâni minunate într-un loc în care am reușit să uităm de iminența pericolului ce plana peste noi în țară. Am fost inspirați să alegem un hotel pe care îl știam și care ne-a oferit tot ce aveam nevoie pentru o ședere blândă și chiar cu „crâmpeie” de odihnă”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro