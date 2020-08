Cum arată Alain Fabien Delon, fiul cel mic al celebrului actor Alain Delon

Alain Fabien Delon, fiul cel mic al cunoscutului actor francez Alain Delon, este imaginea campaniei de toamnă Mango Men de anul acesta, campanie intitulată City of Lights.

Editorialul urmărește povestea plină de nostalgie a unui bărbat din zilele noastre (interpretat de tânărul Delon) care își amintește cu drag de explozia de cultură de care a avut parte Parisul.

Fotograful Nacho Alegre reușește să surprindă o reinterpretare a look-ului urban, prin paleta de culori neutre a colecției, dar și prin fluiditatea acesteia în ceea ce privește detaliile și imprimeurile folosite.

Chiar Alain Fabien le-a povestit celor de la Mango despre locurile sale preferate din oraș, precum cinematograful arthouse din cartierul latin sau, de ce nu, Muzeul Luvru, alături de mai multe restaurante și baruri unde îi place să petreacă timp cu prietenii lui.

Alain Fabien Delon este fiul cel mic al lui Alain Delon cu Rosalie van Breemen, are 26 de ani și pare să fi moștenit atât frumusețea cât și talentul tatălui său, cochetând în acest moment cu cariera de model și cu actoria – el a apărut în producții precum Golden Youth sau You and the Night.

Nu a fost niciodată un secret că relațiile dintre Alain Delon și fiii săi au fost mereu extrem de complicate, iar Alain Fabien făcea acum 8 ani afirmații șocante despre acesta într-un interviu pentru Vanity Fair.

„Eu să am o familie? Nu doar că nu am avut și nu am, dar părinții mei sunt cei mai mari inamici ai mei”, spunea artistul la vârsta de 18 ani. „N-am avut niciodată o viață normală și încerc să devin independent de ei. Nu am o casă, contul meu bancar e gol. Dar sunt copilul celui mai mare star al cinematografiei franceze, un bărbat bogat, care m-a abandonat”.

Mai mult, acesta și-a acuzat tatăl că ar fi bătut-o pe soția sa, iar într-un alt interviu mai recent mărturisea că a fost lăsat pe drumuri de părinții lui la un moment dat, așa că a trebuit să își câștige existența spălând mașini, ca zidar sau ca vânzător de droguri.

Numele tatălui său și frumusețea moștenită l-au ajutat, însă, ajungând în cele din urmă să apară la prezentări de modă sau chiar în filme – Alain Fabien Delon spune că nu și-a dat seama cât de cunoscut este tatăl său până când el însuși nu a pășit pe covorul roșu de la Cannes: „Nu doar că toți fotografii prezenți mă strigau pentru poze, dar oamenii încercau să mă atingă, atunci am înțeles ce înseamnă numele Delon”.

Anul trecut, actorul a lansat și prima sa carte, „Of the Race of Gentlemen”, care povestește cum un tânăr încearcă să își croiască drumul într-o lume a filmului bolnavă încă de influențele tatălui său manipulator. Deși a recunoscut asemănările între propria viață și ceea ce a scris, Alain Fabien Delon susține că își dorește o carieră cât mai independentă, chiar dacă duce în spate un nume greu.

