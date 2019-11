Adela Popescu vorbește sincer despre viața de mamă și problemele cu care s-a confruntat

Adela Popescu a scris pe contul său de Instagram un mesaj cu privire la felul în care este viața ei acum, după ce a devenit mamă. Ea a făcut și o mărturisire emoționantă și neașteptată, recunoscând faptul că există momente în care cedează și simte nevoia să plângă.

„Într-o casă cu doi copii mici se plânge mult. Pe rățușcă, pe tractoraș, pe dă-te la o parte, pe mama, pe tata, pe rând, de-odată. Uneori și mami mai cedează și plânge. I se năzăre brusc și din senin. Că nu vrea Alexandru să se îmbrace în pijama, să spunem. Ăsta e motiv? Sau când îl vede pe tati epuizat “blestemând” psihologii și cărțile de parenting. Pe el, pe tati, nu l-am văzut plângând, poate că supapa lui “fâsâie” mai bine sau poate că se ascunde în baie când o face. Da, într-o casă cu doi copii se mai și plânge. Ce am învățat în aproape patru ani de conviețuit cu prichindei, este că un somn bun rezolvă tot. Șterge lacrimile și amintirile urâțele. Pentru că, nu-i așa, ce-ar fi viața fără puțină amnezie? #nusuntomamăperfectă”, a fost mesajul scris de Adela Popescu pe Instagram.

Mai multe femei au fost în asentimentul ei, printre care Simona Gherghe și Ioana Blaj. „Ha! Cine are baftă de un somn bun…”, a scris Simona Gherghe, „I feel u, sis,” a fost comentariul lăsat de Ioana Blaj. Mesajul scris de Adela Popescu pe Instagram ar trebui să le încurajeze pe mame să fie deschise cu privire la problemele cu care se confruntă, dar și să ceară ajutor atunci când simt că au nevoie. De asemenea, Adela a vorbit și despre faptul că soțul său, Radu Vâlcan, nu își arată momentele în care plânge.

În luna februarie, Adela a fost învitată în cadrul emisiunii #ELLEnutace, unde a vorbit despre felul în care gestionează maternitarea cu locul de muncă, dar și despre presiunea femeilor de a reveni destul de repede la silueta pe care o aveau înainte de a naște: „Chiar și eu am simțit presiunea colegelor mele care au născut mai slabe decât am reușit eu să fiu la șase luni după ce am născut. Este ceva ce nu-ți spune nimeni direct, adică nu vine soțul și îți spune – băi, dar x cum a reușit și tu nu poți? – dar tu știi că a văzut și el ceea ce tu ai văzut, și atunci este o presiune pe care o pui și tu pe tine. Mi se pare că este o presiune nepotrivită și neindicată.”

Maternitatea le poate transforma pe femei, iar Adela a povestit despre cum și-a pus amprenta maternitatea asupra vieții ei, atât profesionale, cât și personale. „Pe mine maternitatea m-a transformat foarte mult, m-a făcut un om mult mai responsabil, mai empatic.”

Adela Popescu și soțul său, Radu Vâlcan au împreună doi băieți, Alexandru și Andrei.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro