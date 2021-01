Cove, prezentatorul emisiunii Vorbește lumea, este infectat cu noul coronavirus

După Andreea Esca, Andi Moisescu, Neti Sandu, o altă vedetă din televiziune se alătură listei celor care au fost confirmați pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre Gabriel Coveșanu, cunoscut publicului drept „Cove”, prezentatorul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV.

Gabriel Coveșeanu a anunțat chiar în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Adela Popescu că s-a infectat cu noul coronavirus. Testul a ieşit pozitiv înainte de Crăciun, iar acum Cove se află în izolare. El a povestit în direct în emisiunea „Vorbește Lumea” despre cum se simte acum, cum a aflat că este infectat cu noul coronavirus și ce simptome a avut.

Potrivit propriilor sale declarații, Gabriel Coveșeanu a făcut o formă ușoară a virusului, fără simptome grave, doar cu o ușoară tuse, însă va rămâne în izolare.

„Pe scurt, povestea e următoarea. Înainte de Crăciun, pentru că o bună prietenă a simțit că aveam nasul ușor înfundat a zis nu ar fi bine să îți faci tu un test să vezi cum stai pentru că poate ai de gând de Crăciun să-ți vizitezi părinții, familia și așa mai departe.

Am făcut un test în urma căruia am ieșit pozitiv. Fix din momentul ăla m-am izolat de toată lumea. De mai bine de zece zile sunt în izolare. Partea bună în toată povestea asta este că din fericire nu am avut niciun simptom grav, exceptând acel nas înfundat care a ținut vreo două trei zile și o ușoară tuse seacă. În rest nu am avut nicio altă problemă, nu m-a durut nimic”, a povestit Cove în direct.

De la începutul pandemiei, mai multe vedete din România s-au infectat cu noul coronavirus, printre acestea numărându-se Andreea Esca, Andi Moisescu, Neti Sandu, Mirela Retegan, Mihai Budeanu de la 3 SUD EST, Simona Halep sau Horia Tecău.

