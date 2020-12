Mesajul transmis de Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Gaşca Zurli, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19

Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Gaşca Zurli, a dezvăluit pe pagina ei de Facebook că a fost depistată pozitiv cu coronavirus.

Mirela Retegan a dezvăluit că a fost diagnosticată cu COVID-19, însă starea ei de sănătate este una bună și le-a promis fanilor că le va povesti zilnic despre evoluția bolii, ea făcând marți seară și un live pe Facebook.

„Sunt pozitivă. Ieri am făcut testul și s a confirmat.

Așa cum v am promis că o să fac, dacă mi se întâmplă, încerc să vă spun cât mai multe din și despre această experiența.

Ne vedem in seara asta la ora 21.00, intr-un live , aici pe pagina oficială.

Imi place să-mi țin promisiunile și as vrea, in demersul meu, să aflați răspuns la cât mai multe întrebări,legate de fricile care ne-au invadat viețile .

Fiecare experiența e unică. Eu o să vă spun experiența mea.

Nu pot zice că imi vine să dansez, dar nici nu as spune că mi-e rău .

#pacientcovid”, a declarat Mirela Retegan.

În cadrul transmisiei live de marți seară, Mirela Retegan a precizat că „Mi se pare fantastic tot ce mi s-a întâmplat în ultimele zile și felul în care ați acționat și felul în care ați fost alături de mine. Mi-am făcut testul de nenumărate ori în această pandemie pentru că am ales să fiu o persoană activă și pentru că mi-am dorit foarte mult să am grijă de sănătatea celor din jurul meu. De fiecare dată când am avut cele mai mici dubii că ar putea să fie COVID, am ales să îmi fac testul. Așa s-a întâmplat și de data asta.

Din fericire pentru mine și din ce am auzit de la alții forma pe care eu am parcurs-o până în acest moment este una foarte ușoară și să sperăm că așa o să și rămână. Primele simptome le-am avut sâmbătă și am avut o senzație de răceală.. fix cum te simți când ești răcită. Nu aveam febră, nu tușeam, nu îmi curgea nasul. Sâmbătă seara am avut o senzație de frig, ușor anormală, pentru că era cald îm casă și nu avea de ce să îmi fie frig. Mi-a fost foarte frig și m-am trezit din oră în oră. Duminică am avut o stare de sfârșeală, de oboseală. M-am simțit destul de ciudat și mi s-a părut ușor anormală starea pe care o avem și nejustificată, iar duminică seară mi-a fost atât de frig și aveam niște frisoane, simțeam că nimic nu mă mai poate încălzi… Înțeleg că este destul de ciudată această boală și că poate să te întoarcă. Nu mi-am pierdut gustul, nu mi-am pierdut mirosul, nu am făcut temperatură, nu mi-am pierdut pofta de mâncare”, a mai declarat Mirela în cadrul transmisiei live.

Mirela Retegan a ținut să mulțumească pentru mesajele primite și le-a promis celor care o urmăresc că o pot vedea în cadrul unor interviuri live, în fiecare seară. „Cuvintele sunt prea putine sa spun MULTUMESC, tuturor ingerilor pazitori din viata mea.

fiecare telefon, fiecare mesaj, fiecare comentariu e parte din tratamentul meu.

Ne vedem la ora 21.00 pe pagina oficiala, sa va povestesc despre Ziua 2 de Covid”.

Foto: Pagina de Facebook Gasca Zurli

