Adela Popescu a dezvăluit imagini inedite cu ea de la începutul carierei

Adela Popescu este una dintre vedetele apreciate de fani pentru sinceritatea cu care întotdeauna a tratat lucrurile și pentru faptul că a vorbit deschis și despre greutățile pe care le-a întâmpinat. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de pe Pro TV și-a încântat fanii cu mai multe imagini cu ea de când era mai tânără.

Adela Popescu a scris o postare romantică pe contul de Instagram, spunând că imaginile au fost făcute chiar cu o săptămână înainte de a se îndrăgosti de Radu Vâlcan, soțul ei. Vedeta a mărturisit că e mândră de ceea ce a realizat alături de el. „Mda… așa young and restless eram eu fix cu o săptămână înainte să mă îndrăgostesc de tine și să plecăm în Bali, la Roma, să îmi crească burta de două ori și inima de vreo zece de mândră ce sunt de tot ce ne-a ieșit, mai greu, mai ușor, împreună”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au aniversat băiețelul cel mic, Andrei, care a împlinit vârsta de 2 ani. „Grăsunu’ ăsta blond ne-a furat inimile pentru totdeauna și împreună cu fratele lui ne fac cei mai fericiți părinți din lume. La mulți ani, Andrei!”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram, alături de o imagine cu ea și fiul ei, Andrei.

Chiar dacă din exterior pare că are o viață perfectă, Adela Popescu a făcut mărturisi sincere și despre greutățile pe care le-a întâmpinat în viața de familie. „În casă e mereu HAOS, o persoană nu prea le poate face față amândurora, motiv pentru care, foarte rar, eu și Radu am mai apucat să ieșim pe „romance” undeva. Insistăm cu un vinuț, un pește la cuptor, dar rareori găsim 10 minute în care să putem vorbi numai noi, despre noi. Cu toate astea, una peste alta, avem un sentiment tare fain că suntem compleți și că sigur vor veni și perioade mai ușoare”, scria Adela Popescu pe blogul personal în urmă cu un an.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de celebrități din România. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și au împreună doi copii, Alexandru și Andrei.

