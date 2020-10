Vedetele care au devenit părinți în adolescență

Alegerea unei femei de a face sau nu un copil este una complet personală și nu ar trebui justificată. În timp ce unele nu se grăbesc să facă acest pas important în viața lor, altele au decis (sau nu) să aibă copii de la o vârstă fragedă.

În cazul multora, sarcina a fost ascunsă, însă mai sunt și cazuri în care, oricât de multă atenție ai fi acordat, paparazzi tot ar fi aflat. Așa că, citește mai departe și află care sunt celebritățile care au devenit părinți la o vârstă fragedă:

1. Sofía Vergara

Sofía Vergara este o cunoscută actriță, producătoare de televiziune, prezentatoare, dar și model. Unul dintre rolurile cu care s-a remarcat este cel din serialul Modern Family. Pe lângă succesul pe planul profesional, Sofía Vergara are și o poveste de viață interesantă. La 18 ani s-a căsătorit cu Jose Luis Gonzalez, fiind iubitul ei din liceu, iar la 19 ani a devenit mama unui băiețel, pe nume Manolo. După doi ani, ea a divorțat de tatăl copilului ei, însă au rămas în relații bune pentru a-și crește copilul.

2. Prințesa Diana

Regretata Prințesa Diana nu era chiar o adolescentă atunci când l-a născut pe Prințul William. În 1981, s-a căsătorit cu Prințul Charles. Cu câteva săptămâni înainte de a naște împlinise vârsta de 20 de ani. În 1984, se năștea și cel de-al doilea copil, Prințul Harry.

3. Whoopi Goldberg

Actrița Whoopi Goldberg a fost căsătorită de trei ori și a avut relații cu actori precum Frank Langella și Ted Danson. Prima căsătorie a fost cu Alvin Martin, care a durat din 1973 până în 1979. Actrița avea 18 ani atunci când s-a căsătorit și la scurt timp a devenit mamă, având un singur copil, Alex Martin.

4. Charlie Sheen

Charlie Sheen este unul dintre cei mai controversați actori, el fiind acuzat și de abuz sexual. Actorul are în total cinci copii – pe Sam și Lola cu fosta sa soție, Denise Richards, alături de care a fost căsătorit între 2002 și 2006 și alți doi, Max și Bob, cu Broke Mueller, cu care a fost căsătorit între 2008 și 2011. Însă, primul său copil a apărut atunci când Charlie avea 19 ani. El și iubita lui de la acea vreme, Paula Profit, au împreună o fiică, Cassandra Estevez.

5. Aretha Franklin

Aretha Franklin, supranumită și „Regina muzicii soul”, a devenit mamă la vârsta de 12 ani. Doi ani mai târziu, la vârsta de 14 ani, s-a născut cel de-al doilea copil al ei. În 1961 s-a căsătorit cu Ted White, alături de care a avut și un copil. După ce s-au despărțit în 1969, Aretha a format un cuplu cu managerul Ken Cunningham, iar în 1970 cei doi au devenit părinți.

6. Solange Knowles

Sora mai mică a lui Beyoncé, Solange Knowles, s-a căsătorit de tânără, la vârsta de 17 ani, cu Daniel Smith, care era mai mare decât ea cu doi ani. Solange era deja o artistă, cânta la vremea respectivă și ajuta la scrierea melodiilor trupei Destiny’s Child. Când avea 18 ani, l-a născut pe băiețelul ei, Daniel Julez J. Smith, pe care îl are cu fostul ei soț, Daniel Smith.

7. Maya Angelou

Poetă, activistă pentru drepturile omului și autoare americană, Maya Angelou a fost cu siguranță o legendă. Când avea 17 ani, ea a devenit pentru prima dată mamă. Cu toate că a avut un copil de la o vârstă fragedă, ea a avut parte de sprijinul mamei sale, Vivian Baxter.

8. Natalia Vodianova

Supermodelul Natalia Vodianova, cea care a fondat the Naked Heart Foundation, o organizație prin care ajută persoanele cu nevoi speciale, a devenit pentru prima dată mamă la vârsta de 19 ani. Ea l-a născut pe Lucas, pe care îl are alături de fostul ei soț, Justin Portman. Natalia a fost căsătorită cu Justin din 2001 până în 2011 și are alături de el trei copii, Lucas, Viktor și Neva. Natalia Vodianova și Antoine Arnault, actualul ei soț, au împreună doi copii, Maxim și Roman.

9. LeBron James

Celebrul jucător de baschet LeBron James nu a avut o relație apropiată față de tatăl său, așa că el a decis să fie extrem de implicat în viața copiilor săi. La vârsta de 19 ani, el și Savannah Brinson au devenit părinți. Cei doi mai au împreună un băiat și o fiică.

Foto: PR, Profimedia, Instagram

